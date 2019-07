Sportliche Aktivitäten sollten auf die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden, warnen Behörden und Ärzte angesichts der kommenden Hitze-Tage. (Oliver Berg/dpa)

Bremen und Niedersachsen sind auf der Karte des Deutschen Wetterdienstes lila eingefärbt. Lila bedeutet: Für diese Regionen gibt es eine amtliche Hitzewarnung. Sie gilt bereits für diesen Dienstag, an dem Temperaturen um die 30 Grad Celsius erwartet werden. Für den Rest der Woche steuert Bremen sogar auf einen neuen Rekord zu: Am Donnerstag soll das Thermometer auf bis zu 38 Grad Celsius steigen, was laut Deutschem Wetterdienst einer gefühlten Temperatur von 42 Grad Celsius entspricht. Die Feuerwehr Bremen weist im Auftrag der Gesundheitsbehörde auf eine zusätzliche Belastung in dicht bebauten Bremer Stadtgebieten hin, weil es dort nachts weniger abkühlt.

Viel trinken

Vor allem alte und kranke Menschen sowie Kinder müssten in dieser Woche besonders vorsichtig sein. Pflegeheime und Kitas seien angesichts der Vorhersage besonders darauf aufmerksam gemacht worden. Gesundheitsbehörde und Ärzte weisen ausdrücklich darauf hin, an den heißen Tagen ausreichend zu trinken – auch ohne Durst. Als Richtlinie gelten laut Herzspezialist Harm Wienbergen vom Klinikum Links der Weser ein bis zwei Liter pro Tag, gesunde Menschen dürften an heißen Tagen auch deutlich mehr trinken. Eine Besonderheit seien Menschen mit einer Herzschwäche, die eine große Flüssigkeitszufuhr meiden und ihre Trinkmenge mit ihrem Arzt absprechen sollten. „Wenn Sie körperlich arbeiten müssen, trinken Sie pro Stunde zwei bis vier Gläser eines kühlen, alkoholfreien Getränks“, empfiehlt die Gesundheitsbehörde. Getränke mit Alkohol, Zucker oder auch Koffein sollten wegen der Gefahr einer Austrocknung gemieden werden.

Bei hohen Temperaturen bestehe die Gefahr eines Kreislauf-Kollapses: „Der Körper kann dann die Überhitzung durch Schwitzen nicht mehr ausgleichen“, warnt der Chefarzt der Notaufnahme im Klinikum Mitte, Klaus-Peter Hermes. Das Blutvolumen sinke, der Blutdruck falle ab, Hände würden kalt und schweißig, die Haut blass. „Wird das Gehirn längere Zeit mit zu wenig Sauerstoff versorgt, droht eine Ohnmacht“, so Hermes. Das gelte insbesondere auch für geschlossene Räume, die sich stark aufheizen, Autos zum Beispiel. „Lassen Sie niemals Kinder oder gesundheitlich geschwächte Menschen in einem geparkten Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit“, warnt die Gesundheitsbehörde.

Wer sich praller Sonne ohne Kopfbedeckung aussetzt, riskiert laut Hermes einen Sonnenstich: Anzeichen seien Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Unruhe und ein erhöhter Puls. Bei einem Hitzekrampf ziehe sich die Muskulatur schmerzhaft zusammen. Grund sei der Salzverlust bei starkem Schwitzen. Um dieses Defizit auszugleichen, seien auch würzige und kalt servierte Suppen gut geeignet, empfiehlt der Arzt.