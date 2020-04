In Bremen sollen verschiedene Sportanlagen und Trimm-dich-Pfade ab Samstag schrittweise wieder öffnen. (Sina Schuldt)

Die Bezirkssportanlagen und Sportanlagen in Bremen sollen für Bewegungssport bald wieder geöffnet werden. Das sagte Sportsenatorin Anja Stahmann am Dienstag während der Senatspressekonferenz. Auch Golfplätze und Tennisplätze sollen schon bald wieder freigegeben werden. Umkleiden und Hallen sollen dennoch bis auf Weiteres geschlossen sein, ebenso Stadien. „Es geht um individuelle Bewegung unter Einhaltung der Schutzbestimmungen“, so Stahmann. Einen Zeitfahrplan für den Breitensport werde es nicht geben. Erst nach einer Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende April könnte es eine Art Zeitplan geben. „Die Erfolge, die wir erzielt haben, sind fragil. Das wollen wir erhalten.“ Am Freitag soll es weitere Details zur Allgemeinverfügung geben, so Stahmann.

Innensenator Ulrich Mäurer betonte, dass die schrittweise Freigabe bereits am kommenden Samstag beginnen soll. Einen entsprechenden Beschluss will der Senat am Freitag umsetzen.