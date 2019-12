Aline Stenzel und Ebrima Jobe sind Bremens Fußballer des Jahres. (Christina Kuhaupt)

Die Entscheidung ist gefallen, die Bremer Fußballer des Jahres 2019 stehen fest. Bei den Frauen setzte sich Aline Stenzel vom ATS Buntentor durch. Auf den Plätzen folgten Kira Buller vom TuS Schwachhausen und Melanie Rethmeyer vom Blumenthaler SV. Bei den Spielern setzte sich Ebrima Jobe vom FC Oberneuland durch. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Christian Böhmer von der SG Aumund-Vegesack und Gökhan Yücel (Leher TS).

Trainer des Jahres 2019 in Bremen wurde Kristian Arambasic vom FC Oberneuland. Dahinter landeten Sascha Steinbusch (1. FC Burg) und Benjamin Eta (TuS Schwachhausen). Arambasic war urlaubsbedingt nicht vor Ort, bedankte sich aber mit einer eigens eingespielten Videobotschaft bei den Wählern und Zuschauern in der ÖVB-Arena. Die Sieger der drei Kategorien erhielten jeweils zwei Karten für das DFB-Pokal-Finale 2020 in Berlin inklusive Anreise und Hotelübernachtung.

Fußballerin des Jahres

1. Aline Stenzel (ATS Buntentor) 43

2. Kira Buller (TuS Schwachhausen) 37

3. Melanie Rethmeyer (Blumenthaler SV) 20

Fußballer des Jahres

1. Ebrima Jobe (FC Oberneuland) 43

2. Christian Böhmer (SG Aumund-V.) 41

3. Gökhan Yücel (Leher TS) 16

Trainer des Jahres

1. Kristian Arambasic (FC Oberneuland) 49

2. Sascha Steinbusch (1. FC Burg) 28

3. Benjamin Eta (TuS Schwachhausen) 23

(alle Angaben in Prozent je Kategorie)