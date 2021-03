Bremens Reiterverbandspräsident Walter Kind auf seinem Hof in Mittelshuchting. (Christina Kuhaupt)

Der Welt droht nach Corona die nächste globale Seuche: Die aggressive Variante von Pferde-Herpes aus dem spanischen Valencia ist nun auch in Doha nachgewiesen worden, wo am kommenden Wochenende ein Weltklasse-Turnier beginnen soll. Zwei Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg hatten nach Angaben von Spring-Bundestrainer Otto Becker positive Tests. In Valencia sind während eines Turniers bereits zahlreiche Pferde gestorben, darunter, wie berichtet, auch Tiere aus dem Thedinghauser Stall von Hilmar Meyer. Viele Tiere überleben die Erkrankung nicht. Einige von denen, die es schaffen, weisen anschließend neurologische Schäden auf.

„Es ist der wohl schwerste Ausbruch der Herpes-Variante überhaupt“, sagt Bremens Reiterverbandspräsident Walter Kind, der selbst einen großen Stall in Bremen-Mittelshuchting betreibt. Am Dienstag hat es eine Online-Konferenz der deutschen Reitlandesverbände gegeben. Erst einmal bis zum 31. März sind, so Walter Kind, alle größeren nationalen Veranstaltungen abgesagt worden. Betroffen davon sind Turniere ebenso wie Auktionen und Körungen.

Wie bei der Corona-Pandemie, sind die wichtigsten Maßnahmen die Trennung der Pferde von ihren Artgenossen und die Vermeidung von Ortswechseln. Das gelte nicht nur für die Tiere, sondern auch für Menschen, die mit den Pferden in Kontakt stehen. Denn obwohl der Mensch am Virus nicht erkranke, könne er es über seine Kleidung und Schuhe in andere Ställe übertragen. Im besten Falle könne in acht Wochen Entwarnung gegeben werden. Doch daran glaubt Walter Kind nicht, weil das Virus inzwischen schon weit verbreitet worden ist. Auszuschließen ist damit auch nicht, dass die olympischen Reitwettbewerbe gefährdet sein könnten. Die für die kommenden Wochen angesetzten Qualifikationsturniere können auf jeden Fall nicht stattfinden.