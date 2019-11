Das B-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg. (VOLKER HEY)

Bei der Deutschen Meisterschaft der Lateinformationen in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg hat das A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen wie erhofft das Finale des besten vier erreicht. In dieser Endrunde, die gegen 23 Uhr an diesem Abend beginnt, misst sich das Team von Trainer Roberto Albanese mit Bundesligameister TSZ Velbert, der TSG Bremerhaven und dem gastgebenden Blau-Weiß Buchholz. Im Finale muss der amtierende Weltmeister aus Bremen als erste Formation aufs Parkett, das ergab die Auslosung durch die Teamkapitäne.

Am Nachmittag hatte das B-Team des Grün-Gold-Clubs aus Bremer Sicht das erste Ausrufezeichen gesetzt. Der Bundesligaaufsteiger bot in der Vorrunde eine starke Leistung und zog ebenso wie das eigene A-Team als eine von sechs Formationen in die Zwischenrunde am Abend ein. „Wir können hier nur gewinnen“, hatte Trainer Angelo Adler vor den Titelkämpfen gesagt. Entsprechend forsch trat sein junges, neu formiertes Team dann auch auf und wusste die Zuschauer mit der im Vorfeld noch einmal verfeinerten Interpretation der Choreographie „Noises, Voices, Melodies“ zu begeistern. „Das ist ein super Erfolg für unser B-Team“, sagte Klubpräsident Jens Steinmann nach Bekanntgabe der Wertung. „Sie haben eine tolle Leistung gebracht und sind dafür belohnt worden.“ Immerhin hat das Bremer B-Team in Hamburg den Zweitligameister und Mitaufsteiger Walsrode (8. Platz) und die FG Aachen/Düsseldorf (7.) hinter sich gelassen. Das könnte auch ein gutes Omen für die ab Januar anstehende Bundesligasaison sein.

In der Zwischenrunde war dann aber wie erwartet Endstation für die junge Bremer B-Formation. „Ich bin trotzdem mega zufrieden“, sagte Trainer Adler in einer ersten Reaktion. Der zweite Durchgang sei sogar noch besser gewesen als der erste, „obwohl noch ein paar kleine Fehlerchen drin waren“, sagte er.

Das A-Team des Grün-Gold-Clubs trat derweil in der auch am Nachmittag bereits gut gefüllten Hamburger Sporthalle erstmals unter Wettbewerbsbedingungen mit seiner neuen Choreographie an. Der Name soll dabei Programm werden: „Music is the key“ – Musik ist der Schlüssel lautet der Titel der neuen Choreo, mit der der amtierende Weltmeister noch die Qualifikation zur Heim-WM am 7. Dezember in Bremen schaffen möchte. Dazu muss das Team von Trainer Roberto Albanese an diesem Abend entweder Deutscher Meister werden oder, im Fall, dass Bundesligameister Velbert den Titel holt, Platz zwei belegen. Für reichlich Spannung im Finale ist also gesorgt. Zumal auch DM-Ausrichter Buchholz sowie die TSG Bremerhaven Ambitionen auf den Titel und das WM-Ticket angemeldet haben. Bremerhaven hatte zuvor sogar offen den „Sturz der Albanesen“ als Ziel ausgegeben.

„Wir sind angespannt, aber guter Dinge“, sagte Albanese gegenüber dem WESER-KURIER. Der Auftritt seiner Formation in der Vor- und Zwischenrunde lässt die Beteiligten hoffen: Tänzerisch einmal mehr top, begeisterte das Bremer A-Team zu Discomusik der 80er- und 90er-Jahre, bot viele flüssige Tempowechsel mit atemraubenden Passagen, rasanten Bildentwicklungen und einer nahezu perfekten Linienführung. Unterm Strich eine unterhaltsame Darbietung auf Weltklasseniveau, die das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Halle mit rhythmischem Klatschen und langem Applaus belohnte. Die Reaktion auf diese Auftritte sollte dem Team den nötigen Rückenwind geben, um dem Druck hinsichtlich der angestrebten WM-Qualifikation standzuhalten.

Der WESER-KURIER informiert an dieser Stelle über aktuelle Zwischenstände und berichtet in der Nacht auch über den Endstand der Titelkämpfe.