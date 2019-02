Bremen. Mit zwei Titeln und drei Vizemeisterschaften kehrten die Senioren-Athleten des ATS Buntentor und der LG Bremen-Nord von den Landesmeisterschaften Niedersachsen/Bremen im Crosslauf in Löningen zurück. Auf der Langstrecke über 6750 Meter sicherte sich Harald Dittberner (ATSB) in der Altersklasse M 70 den Titel in 32:54 Minuten. Mannschafts-Vizemeister der M 50/55 wurde das ATSB-Team in der Besetzung Gerrit Lubitz (27:40), Stefan Kettler (28:25) und Michael Bruns (29:19). Ebenfalls in der M 50 lief Frank Minge (LG Bremen-Nord) in 27:14 Minuten auf Rang fünf. In der M 60 fehlte den Buntentorern Bernhard Memering (29:55) und Hans-Heinrich Albertsen (32:18) der dritte Mann zur Teamstärke.

Noch härter traf es das M 40/45-Team der Stadtbremer, welches durch die krankheitsbedingten Ausfälle von Thomas Sillies, Ingo Müller und Sven Eilinghoff schon vor Beginn der Veranstaltung gesprengt worden war. Hier holte Carsten Hülss in 39:25 Minuten mit dem Meistertitel der M 40 auf der Langdistanz von 10 280 Metern die Kastanien aus dem Feuer. Im Team mit dem auf dem vierten Gesamtrang platzierten Sebastian Kohlwes (35:52) und René Janke (39:53) holte Carsten Hülss zudem den fünften Mannschaftsplatz. Dies ist umso bemerkenswerter, als er zuvor bereits auf der Mitteldistanz von 3790 Metern angetreten war (13:29, 3. M 40).

Ihren zweiten Vizemeistertitel des Tages feierten hier die Buntentorer Gerrit Lubitz (15:48) und Stefan Kettler (15:50) im Team mit Jochen Geiss (17:13). Von der LG Bremen-Nord lief Gabriele Rost-Brasholz als einzige Bremerin über 3790 Meter auf den zweiten Platz der W 70 in 22:53 Minuten. Sie wurde nach der Hälfte der Distanz von Hilde Steinke (SV Concordia Neermoor, 22:12) überholt.