Da muss der Ball rein: Basketballer Daniel Schlon von Bremen 1860. (Liane Janz)

Man kann Daniel Schlon getrost als einen Spätstarter bezeichnen. Denn als viele seiner heutigen Team-Kollegen schon fleißig Körbe warfen, saß der 24-Jährige noch vor einem Schachbrett und brütete über die nächsten Züge. „Erst mit elf Jahren habe ich Lust auf Basketball bekommen“, sagt er. Und glaubt, dass ihm das Schachspiel noch heute auf dem Parkett hilft. „Ich kann einige Züge beim Basketball ganz gut vorausahnen“, sagt er. Mit Bremen 1860 hat er in dieser Saison die Vizemeisterschaft in der Oberliga eingesackt. Aber der Höhepunkt des Jahres kommt erst noch: Schlon reist mit der deutsch-jüdischen Nationalmannschaft zur europäischen Makkabiade nach Budapest.

Dort messen sich die besten jüdischen Sportler in mehr als 20 Sportarten und kämpfen um Medaillen. „Das hat was von den Olympischen Spielen“, sagt Schlon. Vom 29. Juli bis 7. August ist der Bremer dann mit der Basketball-Nationalmannschaft dabei, er ist der einzige Norddeutsche im Aufgebot. Entdeckt wurde er quasi bei einem Besuch in der Bremer Synagoge. Schlon, der an der Uni in Bremen Betriebswirtschaft studiert, ist häufig dort. „Und weil die Synagogen in Deutschland untereinander sehr gut vernetzt sind, hat sich rumgesprochen, dass ich Basketball spiele“, erklärt er. Und auch ganz gut, denn schon 2015 wurde er erstmals in ein Trainingscamp eingeladen. Damals ging es noch um die Teilnahme für 2017 an der Makkabiade in Israel, „aber wir haben dann keine Mannschaft auf die Beine stellen können“.

2019 ist das anders. Das deutsch-jüdische Basketball-Nationalteam steht, das nächste Trainingslager ist für den 3. Mai in Hennef angesetzt. Trainer ist Matthias Gierth, der den 1,88 Meter großen Schlon sehr schätzt und zu einem seiner zentralen Spieler gemacht hat. Schlon war im vergangenen Jahr bei zwei Trainingslagern dabei und muss einen guten Eindruck gemacht haben. Selbst loben möchte er sich nicht, deshalb drückt er das so aus: „Ich hatte bei den Camps viel Spaß. Und als dann die Mail kam, dass ich bei der Makkabiade in Budapest dabei sein darf, habe ich mich natürlich sehr gefreut.“ Seine Mitspieler hat er also bereits kennengelernt. Sie kommen aus dem Westen und Süden Deutschlands, zwei Spieler aus der israelischen Liga. Das Niveau der Nationalmannschaft, schätzt Schon, liege so ungefähr im Bereich der Regionalliga. Also über der Spielklasse von 1860 Bremen, für die er regelmäßig Körbe wirft.

Ambitionierte Ziele des Basketballteams

Jetzt geht es also darum, für den sportlichen Höhepunkt seines Lebens in Form zu kommen. Das Vereinstraining mit 1860 hilft dabei, aber Schlon hat sein Pensum zuletzt deutlich erhöht. Jetzt steht Joggen auf seinem Trainingsprogramm, im Fitnessstudio arbeitet er in zusätzlichen Schichten an der Athletik. Denn auch wenn sein Motto eher olympisch klingt („Ich bin total froh, einfach dabei zu sein“), die Ziele des Basketballteams sind durchaus ambitioniert. Bei der Makkabiade vor vier Jahren in Berlin verlor die deutsch-jüdische Mannschaft erst im Halbfinale und verpasste somit auch eine Medaille. Das soll 2019 anders werden, besser natürlich. „Ich kann die Gegner nicht genau einschätzen“, sagt Schlon, „aber die USA haben wohl einige College-Spieler dabei. Wir wollen auf jeden Fall wieder ins Halbfinale.“

Die Erfüllung seines Traums ist mit einigen Kosten verbunden. Rund 2000 Euro wird der Trip nach Ungarn kosten. Der Verband Makkabi Deutschland übernimmt dabei immerhin gut 50 Prozent, den Rest muss Schlon finanzieren. „Und das ist für einen Studenten schon ganz schön viel Geld“, sagt er. Bremen 1860 ist bereits als Sponsor eingesprungen, weitere Geldgeber werden gesucht.

Zur Sache

Das ist die Makkabiade

Die Makkabiade ist die größte internationale jüdische Sportveranstaltung und ähnlich wie die Olympischen Spiele angelegt. Dabei entsenden die Delegationen ihre besten jüdischen Sportler nach Israel, die Veranstaltung selbst wird vom Makkabi-Weltverband organisiert. Ihre Premiere feierte die Makkabiade 1932 in Tel Aviv.

Die europäische Makkabiade findet ebenfalls alle vier Jahre statt, immer zwei Jahre nach der Makkabiade in Israel. Teilnehmen können Nationen aus aller Welt. 2015 fanden die Spiele in Berlin erstmals auf deutschem Boden statt, jetzt ist in diesem Jahr Ungarn mit der Hauptstadt Budapest an der Reihe. In mehr als 20 Sportarten werden Medaillen vergeben.