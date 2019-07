Drei Pfeile, die ihm viel bedeuten: Präsident Jürgen Löhmann ist Motor und Ideengeber beim DC Silberpfeil. (Frank Thomas Koch)

Der Dino feiert Geburtstag: An diesem Donnerstag besteht der Dart-Club Silberpfeil auf den Tag genau seit 30 Jahren. Der am 18. Juli 1989 gegründete Klub ist damit der älteste und mit aktuell 53 Personen auch der mitgliederstärkste Zusammenschluss im Bereich des „Hansestadt Bremen Dart Verbandes“, kurz: HBDV. Zu den seinerzeit acht Gründungsmitgliedern gehörte auch Jürgen Löhmann. Der heute 68-Jährige übernahm damals das Amt des Präsidenten – und bekleidet diesen Posten auch jetzt wieder.

Der DC Silberpfeil und Jürgen Löhmann, das ist eine Verbindung der besonderen Art. Löhmann ist so etwas wie der Motor des Klubs. Er ist der Kümmerer. Der Ideengeber. „Jürgen war von Anfang an da und hat sich immer wieder Gutes einfallen lassen“, sagt sein langjähriger Weggefährte Norbert „Nobby“ Ramminger. „Es gibt keinen besseren. Auf Jürgen“, betont der fünffache Vereinsmeister, „lasse ich nichts kommen.“ Löhmanns Führungsstil kommt also an – und ist sicherlich auch ein gewichtiger Grund dafür, warum der DC Silberpfeil so gut aufgestellt ist.

„Welcome Vahr Away – Home of DC Silberpfeil“, mit diesem Schriftzug begrüßt der Irish Pub „Vahr Away“ seine Gäste und insbesondere die Klubmitglieder. Seit 2003 ist der Klub, der seinen Ursprung in der „Pilzstube“ hatte, in der Vahrer Straße 182 heimisch. Zunächst in der „Vahrer Wache“, die jetzt nach einem Betreiberwechsel „Vahr Away“ heißt.

Als Dartclub eine passende Heimat zu finden, ist für viele Vereine in und um Bremen ein Problem. Die Silberpfeile haben diesbezüglich großes Glück gehabt. Denn dank des Ehepaars Ulrike und Jens Knufinke, das den Irish Pub seit Juni 2016 leitet, verfügen sie nun über eine Spielstätte, die ideale Bedingungen bietet, um Sport und Geselligkeit zu vereinen.

„Wir haben hier beste Voraussetzungen“, sagt Klubchef Jürgen Löhmann nicht ohne Stolz. „Die Wirtsleute unterstützen uns in allen Belangen.“ Tatsächlich hat das Ehepaar Knufinke den Pub bei der Renovierung auch nach den Bedürfnissen des DC Silberpfeil gestaltet. Im „Vahr Away“ kann nun parallel auf bis zu sechs Scheiben gespielt werden, ohne dass die Kneipe an Flair verliert.

Bedingungen, die sich herumgesprochen haben in der Dartszene. Und die sich positiv ausgewirkt haben auf die Mitgliederzahl, die derzeit mit 53 ihren Höchststand erreicht hat. Zur neuen Saison haben sich nämlich mit der „Rasselbande“ und den „Mondmännchen“ gleich zwei weitere Teams dem DC Silberpfeil angeschlossen, künftig werden nun also fünf Mannschaften ihre Heimspiele im „Vahr Away“ austragen.

„Der Dartverein ist für uns eine riesige Stütze“, sagt Jens Knufinke. An fünf Tagen in der Woche, von Mittwoch bis Sonntag, öffnet der Wirt seinen Pub. Und weil Jürgen Löhmann als Taktgeber des Dartvereins viele Wettbewerbe initiiert, kann Knufinke an fast allen Tagen auch viele Darter unter seinen Gästen begrüßen. Regelmäßig werden dort Ligaspiele abgehalten, es gibt eine Turnierserie, die interne Vereinsliga, eine neu eingeführte „Ladies Night“ für die Dartspielerinnen oder auch einen sogenannten Dart-Brunch.

„Jürgen hat es einfach drauf“, sagt „Nobby“ Ramminger über seinen Präsidenten. „Er macht das voller Überzeugung und ist für uns und den Zusammenhalt enorm wichtig“, sagt Christian Kunz, Jürgen Löhmanns Stellvertreter. Wichtig, weil Jürgen Löhmann immer für den Verein und seine Mitglieder da sei. Absolut zuverlässig, immer unaufgeregt, souverän in der Führung und durch nichts aus der Ruhe zu bringen, so charakterisiert Kunz den Klubchef, der sich trotz persönlicher Schicksalsschläge und kurzer Auszeiten immer wieder für seinen DC Silberpfeil eingebracht hat.

„Ohne Darts geht es nicht“, sagt Jürgen Löhmann und lacht. Als Spieler ist er heute eher seltener im Einsatz, „meine Leistungsstärke ist schon etwas nach unten gegangen“. Aber er liebt den Flair dieser Sportart, das Gesamtpaket inklusive der Geselligkeit, all das macht für ihn den Reiz aus. „Darts“, sagt auch Christian Kunz, „ist eine der wenigen Sportarten, wo man sich auch als älterer Spieler noch mit jüngeren messen kann.“ Und wo Damen und Herren in gemeinsamen Teams antreten.

Der DC Silberpfeil stellt derzeit drei Mannschaften im Spielbetrieb, eine in der Landesliga, zwei in der Bezirksliga. Früher startete der Klub mit all seinen Teams unter dem Namen „Old Eagles“, inzwischen gehen zwei Teams auch offiziell als DC Silberpfeil ins Rennen, „das erhöht die Identifikation“, sagt Löhmann. Bemerkenswert dabei: Alle drei Teams haben eine Frau an der Spitze: Silke Elfert ist Kapitänin der „Old Eagles“, Steffi Hartgen und Jana Willer sind Mannschaftsführerinnen beim DC Silberpfeil I und II.

Unterm Strich allerdings gibt es beim DCS mehr Darter als Darterinnen. Und die Herren dominieren auch sportlich. Das zeigt unter anderem der Blick auf die Ehrentafel der Vereinsmeister, auf der sich mit Susanne Frischmuth (1996) und Jessica Reuß (2012) bisher nur zwei Damen verewigen konnten. Erster Vereinsmeister im Jahr 1989 war Gründungsmitglied Uwe Colignon, ein Jahr später holte sich Präsident Jürgen Löhmann dann den ersten von insgesamt vier Vereinsmeistertiteln. Rekordchampion ist derweil Reimund Severiens: Seit 2011 hat er bereits sechsmal triumphiert, aktuell steht er vor dem Gewinn seines siebten Vereinstitels.

Wie viele andere interne und externe Wettbewerbe erfreut sich gerade auch diese Vereinsmeisterschaft beim DC Silberpfeil großer Beliebtheit. Der Darts-Dino im Bremer Landesverband, er lebt – auch und gerade dank Jürgen Löhmann. „Für einen Zehner im Jahr bieten wir eine ganze Menge“, sagt der langjährige Präsident, der sich auch für die anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten einiges hat einfallen lassen.

Zur Sache

Offenes Jubiläumsturnier am 10. August

Der Dart-Club Silberpfeil ist der größte und älteste Zusammenschluss im Bereich des Bremer Dart-Verbandes. Das 30-jährige Bestehen wird am kommenden Sonnabend, 20. Juli, zunächst intern gefeiert. Im Rahmen einer dafür eigens anberaumten Mitgliederversammlung erwartet die Teilnehmer neben einem Sektempfang und einem Büffet auch ein Dart-Turnier. Am Sonnabend, 10. August, richtet der DC Silberpfeil ab 18 Uhr zudem ein großes, für alle Interessierten offenes Turnier aus. Dabei winkt ein Preisgeld von rund 650 Euro. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, Anmeldungen sind online oder am Turniertag bis 30 Minuten vor Beginn möglich. Weitere Informationen zum Klub und zum Jubiläumsturnier gibt es unter www.dcshb.de.