Der Bremer Fußballverband hat Spiele in Bremen ausgesetzt. (FR)

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) setzt seinen Spielbetrieb am kommenden Wochenende und in der kommenden Woche aus wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie aus. Betroffen sind Spiele in Bremen. Wie der Verband mitteilte, wolle man sich in der kommenden Woche mit den Vereinen über das weitere Vorgehen abstimmen.

In einer Videokonferenz haben sich Verband und Vereinsvertreter darauf verständigt, den Spielbetrieb in Bremen vorerst auszusetzen. In Bremerhaven trifft der dortige Kreisvorstand die weiteren Entscheidungen. Obwohl Studien belegen, dass Infektionen im Spielgeschehen sehr unwahrscheinlich sind, gibt es derzeit im Amateurfußball eine erhöhte Anzahl an Infizierten oder sich in Quarantäne befindlichen Personen. Die Maßnahmen bereiten den Vereinen zunehmend Schwierigkeiten, leistungsfähige Mannschaften auf die Spielfelder zu schicken. Dadurch sieht der Verband einen fairen Wettbewerb zunehmend gefährdet.