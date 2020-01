Weltmeisterlicher Auftritt beim Start der Bundesliga: Das A-Team des Grün-Gold-Clubs war auch in Düren das Maß der Dinge. Mit sieben Einsen verwies der Weltmeister die Konkurrenz klar auf die Plätze. (Volker Hey)

So hatte sich der Vorsitzende des Grün-Gold-Clubs den Saisonstart vorgestellt. „Ein Sieg mit allen Einsen – das lässt für den weiteren Verlauf der Bundesliga hoffen“, sagte Jens Steinmann nach dem glanzvollen Auftritt seiner Lateintänzer im nordrhein-westfälischen Düren. Die Richter belohnten den herausragenden Auftritt des Bremer A-Teams mit der Optimalbilanz, sodass sich schon nach dem ersten von fünf Turnieren abzeichnet: Im Gegensatz zum Vorjahr, als Grün-Gold auf die falsche Choreografie gesetzt hatte und „nur“ Bundesliga-Zweiter wurde, dürfte die Mannschaft des Trainer-Trios Roberto Albanese, Uta Albanese und Sven Emmrich im Jahr 2020 mit der Choreografie „Music is the Key“ wieder voranmarschieren.

„Das Team hat ein mega-starkes Finale getanzt“, lobte Roberto Albanese die acht Paare seiner Formation. Was ihn fast noch mehr freute als die Topwertung: Nach dem WM-Titel Anfang Dezember in Bremen hat die Mannschaft jetzt auch in der Bundesliga Volldampf gegeben und sich nicht etwa hängen lassen. „Wir sind mit dieser Mannschaft auf einem guten Weg“, befand der Trainer. Dass die Weltmeister körperlich noch nicht auf Topniveau sind, sei zu diesem Zeitpunkt völlig normal. „Das werden wir aufholen“, sagte Albanese. Im zweiwöchigen Rhythmus stehen demnächst die weiteren Turniere an – am 1. Februar in Bremerhaven, am 15. Februar in Bremen (Halle 7), am 29. Februar in Buchholz und schließlich am 14. März in Solingen.

Grund zur Zufriedenheit hatte aber auch das Grün-Gold-B-Team mit seinem Trainer-Duo Angelo Adler und Benjamin Fellbusch. „Das war unglaublich cool“, sagte Angelo Adler nach dem überzeugenden Auftritt seiner Paare zur Choreografie „Noises, Voices, Melodies“. Was in ihnen steckt, hatten die Aktiven mit dem fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft im November bereits erkennen lassen. Diese Platzierung hatte die Messlatte für den Bundesliga-Auftakt jedoch auch gleich ein Stück höher gelegt, sodass Team und Trainer ein bisschen nervös ins Turnier gegangen waren. „Nach einer soliden Vorrunde hat das Team im Finale aber sogar noch einen draufgelegt“, sagte Angelo Adler mit großer Zufriedenheit.

Angekommen in der höchsten Liga: Nach ihrem Aufstieg im Vorjahr und dem fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft überzeugte das B-Team des Grün-Gold-Clubs nun auch beim Bundesliga-Auftakt. (Volker Hey)

Der Aufsteiger hat mit dem Abstieg wohl nichts zu tun

Der Lohn fürs B-Team war nicht nur der ausgezeichnete fünfte Rang, sondern auch die Erkenntnis, dass der Aufsteiger mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben dürfte. In Düren deutete sich an, dass die FG Aachen/Düsseldorf und der TSC Walsrode den übrigen sechs Konkurrenten wohl nicht gewachsen sind. Sie fielen am Sonnabend so weit ab, dass sie das sogenannte Kleine Finale unter sich bestritten. Buchholz, Bremen B und Backnang dagegen präsentierten sich so stark, dass sie nach der Vorrunde mit ins Große Finale gesetzt wurden.

Hier waren die Grenzen auf den ersten drei Positionen klar abgesteckt: Sieben Einsen für Grün-Gold A, sieben Zweien für Velbert und sieben Dreien für Bremerhaven. Dahinter könnte sich in den weiteren Turnieren ein interessanter Dreikampf anbahnen. Beim Auftakt hatte Buchholz noch die Nase vorn, doch die eine Vier für sein Team stimmte Angelo Adler durchaus zuversichtlich. „Es wird auf jeden Fall spannend in dieser Saison“, sagte er. Und er sagte auch, dass der Klassenerhalt mit dieser Leistung fast schon besiegelt sei. Die Sorge jedenfalls, dass Grün-Gold B nach dem fünften DM-Platz jetzt in der Bundesliga nur verlieren könnte, war bei Angelo Adler am Sonntag verflogen. Allerdings mahnte der 42-Jährige bei seinen Schützlingen weiterhin Disziplin und Einsatz an. „Die Bundesliga ist eine Arbeitsliga“, sagte er, „da können wir uns nicht sicher sein, dass es immer so gut läuft.“

Jens Steinmann hatte die Vorstellungen seiner Teams in Düren als Augenzeuge verfolgt und attestierte beiden „eine Punktlandung“. Das A-Team sei super motiviert gewesen und ließ so keinen Zweifel aufkommen, dass der Weltmeister diesmal auch die Bundesliga dominieren möchte. Beim B-Team zeigte sich der Klubvorsitzende beeindruckt von „zwei sehr stabilen, tollen Durchgängen“. Ohnehin sei die Stimmung beim Liga-Auftakt hervorragend gewesen.

Das mit etwa 1500 Zuschauern „gut besuchte Haus“ ließ Steinmanns Gedanken schon vier Wochen vorauseilen. Dann ist der Grün-Gold-Club Gastgeber eines Bundesliga-Turniers. Das ist in den meisten Städten ein tanzsportliches Glanzlicht. In Bremen eigentlich auch, aber weil die ÖVB-Arena häufig WM-Schauplatz ist, lasse sich das Publikum mit der Bundesliga schwerer locken als andernorts, sagte Steinmann. Und ist gespannt, wie es am 15. Februar sein wird.

Weitere Informationen

Endstand

1. Grün-Gold-Club Bremen A 1 1 1 1 1 1 1

2. TSZ Velbert 2 2 2 2 2 2 2

3. TSG Bremerhaven 3 3 3 3 3 3 3

4. Blau-Weiß Buchholz 6 5 4 4 4 6 4

5. Grün-Gold-Club Bremen B 4 6 5 5 5 5 6

6. TSG Backnang 1846 5 4 6 6 6 4 5

7. FG TSZ Aachen/Boston-Club Düsseldorf 7 8 8 8 7 7 7

8. TSC Walsrode 8 7 7 7 8 8 8

Aufstellungen

Grün-Gold-Club Bremen A: Kevin Patrick Berger und Tabea Horstmann; Thomas Friedrich und Berit Horstmann; Jan Frost und Onondari Nergui; Jakob Kohmüller und Katrin Heister; Roland Piekarczyk und Joyce Hildebrand; Lars Quella und Maren Dreger; Michel Spiro und Franziska Streeb; Julian Warnke und Diana Starnets; Ersatz: Lukas Witte, Lea Buerfeind, Lea Sophie Pohle, Melanie Sotskov, Philipp Ziehdorn.

Grün-Gold-Club Bremen B: Sven-Olaf Andersen und Carmen Kupisz; Raban Bottke und Kaya Möller; Luca Buschmeier und Nora Speckhardt; Renke Eckhoff und Stella Cirak; Simon Drefs und Lara Pehling; Eddy Muhamedagic und Julia Könitz; Anton Richter und Hannah Sophie Kübler; Alexander Thiessen und Lisa Nguyen; Ersatz: Yannik Hemmersbach, Iryna Ivanishyna.