Abschiedsfoto am Bremer Flughafen. Von dort geht es nach Zürich und anschließend weiter nach Shenzhen. (Karsten Klama)

Ein letztes Winken am Bremer Flughafen, dann beginnt für die Bremer Sportler das Abenteuer China. Mit ihren grün-schwarzen Fan-Schals werden die Tänzer und Tänzerinnen der Lateinformation in Shenzhen bei der Weltmeisterschaft sicherlich für Aufsehen sorgen. Vielleicht bleibt der ein oder andere Schal nach einem gelungenen WM-Auftritt am Sonntag schließlich bei einigen begeisterten chinesischen Tanzsport-Fans als Andenken zurück. Die Bremer Touristikzentrale hätte keine besseren Werbe-Botschafter ins Reich der Mitte schicken können und hat dem Reisetross des Grün-Gold-Clubs noch einen Karton mit Flyern eingepackt. Schließlich will Bremen in China nicht nur auf sport­lichem Parkett überzeugen, sondern auch in Sachen Tourismus ein wenig Werbung machen.