Der Bremer Handball hat eine große Sportlerin verloren: Marina Basanova ist am Montag im Alter von 57 Jahren in Bremen verstorben, nachdem sie bereits seit Februar in einem Bremer Krankenhaus gelegen hatte. „Marina Basanova hat Handball gelebt“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-­Grunewald in einer Erklärung, die der Verein am Dienstag veröffentlichte. Basanova war von 1997 bis 2008 bei den Grün-Weißen aktiv, zunächst als Spielerin, später dann auch als Trainerin.

Ihre größten Erfolge in Deutschland aber feierte Basanova mit dem TuS Walle, der sie 1991 von Spartak Kiew an die Weser geholt hatte. Für den damaligen Vorzeige-Klub in Sachen Frauen-Handball in Deutschland war das ein echter Sensations-Transfer, der die erfolgreichste Zeit des Vereins einleitete. Basanova feierte mit Walle vier deutsche Meistertitel (1992, 1994, 1995, 1996), drei Mal den Sieg im DHB-Pokal (1993, 1994, 1995) und den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger (1994).

Jens Eckhoff (CDU) kam zwar erst zum TuS Walle, als Basanova schon die erste Saison absolviert und den ersten Meistertitel in Bremen gewonnen hatte. Aber die gemeinsamen Jahre von 1992 bis 1996 hätten ihn sehr geprägt, erklärte Eckhoff, damals Manager des Bundesligisten. „Die Nachricht von ihrem Tod macht mich sehr traurig. Marina war nicht nur eine herausragende Handballerin, die viel zu früh verstorben ist. Sie war auch eine sehr starke Persönlichkeit, auf die ich mich immer verlassen konnte.“ Eckhoff war es, der Basanova 1995 auch zur Trainerin in Walle machte und damit die zweite Karriere einleitete. Zuletzt hätten beide ein bis zwei Mal pro Jahr miteinander telefoniert, auch zu Eckhoffs 50. Geburtstag vor vier Jahren war Basanova gekommen. „Marina war mental sehr stark, das hat in sportlich schwierigen Situationen sehr geholfen“, erinnert er sich.

1997 war Basanova vom TuS Walle zum SV Werder gewechselt und führte die erste Frauen-Mannschaft als Spielerin erst von der Verbandsliga in die Oberliga und im Jahr darauf direkt in die Regionalliga. Später wurde sie Spielertrainerin, arbeitete zudem auch im Nachwuchsbereich und war als Diplom-Sportlehrerin im Sporthep Werder tätig. 2008 übergab sie ihr Amt als Trainerin der Regionalliga-Mannschaft an Radek Lewicki. Basanova wechselte 2009 zurück an den Hohweg zum TV Bremen-Walle 1875 und trainierte das Frauen-Team in der Kreisoberliga Nord und arbeitete weiter als Physiotherapeutin.

„Mit ihrem Engagement als Spielerin und als Trainerin sowie ihrer unglaublichen Erfahrung und ihrer sympathischen Persönlichkeit hat sie bei Werder eine Ära geprägt und wesentlich dazu beigetragen, den Grundstein für höherklassigen Frauenhandball zu legen“, sagte Hess-Grunewald und würdigte damit Basanovas Arbeit für den Verein. „Der SV Werder Bremen wird Marina Basanova stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Die 1962 im sowjetischen Omsk (heute Russland) geborene Basanova gehörte während ihrer aktiven Zeit zu den besten Handballerinnen der Welt und bestritt mehr als 300 Länderspiele. Mit dem Nationalteam der früheren Sowjetunion holte sie 1982, 1986 und 1990 den Weltmeister-Titel, zudem gewann sie 1988 und 1992 jeweils die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen. Mit Spartak Kiew gewann die Linkshänderin vor ihrem Wechsel nach Bremen zahlreiche nationale und internationale Titel. Ihr zweites Leben begann 1991 in Bremen und endete viel zu früh an diesem Montag im April 2020.