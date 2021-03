In der Vorbereitung noch nicht dabei: Lea Albrecht (Mitte) studiert und lebt in den Niederlanden. (Axel Kaste)

Bremen. Für die Hockeydamen des Bremer HC beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die Meisterrunde der 2. Bundesliga Nord. An diesem Wochenende bestreitet das Team von Cheftrainer Martin Schultze gleich vier Testspiele, zwei am Sonnabend, zwei am Sonntag, und in allen Partien geht es über die volle Distanz. Für den Sonnabend hat sich der BHC dabei mit dem Uhlenhorster HC aus Hamburg und Uhlenhorst Mülheim zwei echte Hochkaräter geladen, die zudem auch gegeneinander spielen werden.

„Es ist großartig, gegen zwei Topmannschaften testen zu können“, sagt Schultze. Für seine Spielerinnen mag es indes ein zweifelhaftes Vergnügen werden, schließlich stehen beide Erstligisten eine Woche vor dem Re-Start bereits voll im Saft und reisen überdies auch in Bestbesetzung mit allen Nationalspielerinnen an. Entsprechend erwartet Schultze in diesen Vergleichen ein hohes Tempo und fordert trotz fehlender Praxis: „Wir müssen uns wehren.“ Am Sonntag spielen die Bremerinnen dann noch zweimal gegen den Zweitligarivalen TG Heimfeld, der sich seinerseits nun auf die Abstiegsrunde vorbereitet. Verzichten wird der BHC auf Lea Albrecht, die studienbedingt in den Niederlanden weilt und aus Gründen der Vorsicht erst kurz vor dem ersten Pflichtspiel am 25. April gegen Braunschweig wieder zum Team stoßen wird.

Alle Paarungen finden an diesem Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter einem strengen Hygienekonzept statt. So werden sich die Gästeteams vor der Abfahrt und ebenso wie die BHC-Spielerinnen auch noch mal vor Ort in Bremen einem Coronatest unterziehen.