Am Ende war es wie so oft in dieser Saison für den Bremer HC: Ganz gut gespielt, sogar geführt, aber für einen Sieg langte es in der Hockey-Bundesliga dann doch wieder nicht. Im letzten Saisonspiel kamen die schon als Absteiger feststehenden Bremerinnen gegen Rot-Weiß Köln zu einem 1:1 (1:0). Ein Remis, das Trainer Martin Schultze gewohnt launig analysierte. „Wir haben uns hinten raus etwas dämlich angestellt“, fasste er den letzten Auftritt seiner Mannschaft in der Beletage des deutschen Frauen-Hockeys zusammen.

Stimmte ja auch, denn bis 90 Sekunden vor dem Ende lag der BHC noch mit 1:0 in Front. Edel Nyland hatte nach zwölf Minuten für das 1:0 gesorgt. Für die Irin ein wichtiges Tor: Es war nicht nur ihr vierter Bundesliga-Treffer, sondern zugleich auch ihr Abschieds-Tor. Wie fünf andere Spielerinnen wurde sie nach dem Spiel verabschiedet, es zieht sie zurück in ihre Heimat. Aber natürlich reichte das Tor mal wieder nicht, um endlich den ersten Saisonsieg einfahren zu können. Die Kölnerinnen erhöhten nach der Pause den Druck, auch die Schiedsrichter hatten ihren Anteil am Unterhaltungswert der Partie. Insgesamt vier gelbe und sieben grüne Karten verteilten sie, immer wieder mussten beide Teams in Unterzahl spielen. Als Köln kurz vor dem Ende drei Spielerinnen weniger auf dem Platz hatte, gelang Nika Boenisch noch der Ausgleich. Für Schultze letztlich ein gerechtes Remis.