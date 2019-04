Bremen. Nach der bitteren und unnötigen Niederlage am Sonnabend zu Hause gegen die Zehlendorfer Wespen ging es anschließend sofort auf die Autobahn Richtung Berlin. "Mit der entsprechenden Stimmung", wie Trainer Martin Schulze anmerkte. An diesem Sonntag sollten die Hockey-Damen des Bremer HC noch mal einen Kraftakt hinlegen, um vielleicht zum Ende der Saison doch noch mal zu punkten. Das wäre ihnen so gar fast gelungen. Doch bereits die Fahrt bedeutete kein gutes Omen für die Bremerinnen. Trainer Martin Schultze erkrankte über Nacht und wurde von Christian Bremer an der Seitenlinie vertreten. Was folgte, war der endgültige Abstieg aus der 1. Hockey-Bundesliga nach der 1:3-Niederlage gegen den Berliner HC. Dabei präsentierten sich die Bremerinnen im Vergleich zu den Vorwochen immerhin deutlich verbessert. „Wir haben nicht viele Chancen der Berlinerinnen zugelassen und sind selber zu einigen sehr guten Möglichkeiten gekommen, die wir leider mal wieder nicht genutzt haben." Mit etwas Glück wäre so gar ein Unentschieden gegen Berlin möglich gewesen, fügte der Coach an. "Aber insgesamt können wir auf dieser Leistung aufbauen – auch für die kommende Saison", sagte Trainer Christian Bremer vor dem Heimweg.