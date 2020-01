Die Hockey-Damen vom Bremer HC mischen weiter mit im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Bei der TG Heimfeld gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schultze ziemlich sorgenfrei mit 6:3 (2:0) und ist zumindest für einen Tag Tabellenführer der Regionalliga Nord, der zweithöchsten Liga. Allerdings kann der Rivale Hamburger Polo Club schon an diesem Sonntag mit einem Sieg wieder die Spitze übernehmen. Am kommenden Sonntag kommt es dann quasi zum Finale um den Aufstieg: Siegt der BHC in der heimischen Halle, ist die Bundesliga-Tür weiter offen. Bei einer Niederlage wäre Polo praktisch aufgestiegen. „Wir freuen uns auf das Spiel und werden uns in der kommenden Woche entsprechend darauf vorbereiten“, meinte Trainer Schultze.

In Heimfeld leistete sich seine Mannschaft nur eine kurze Schwächephase. Nach einem souveränen 2:0 zur Pause nach Toren von Laura Lippmann und Jette Jörns bauten die Gäste die Führung bis zum 4:1 aus. Neben Svea Albrecht traf auch Svea Böker in ihrem Abschiedsspiel für den BHC, sie kehrt zum Studium in die USA zurück. Heimfeld verkürzte auf 3:4, bevor Jörns mit einem Doppelpack zum 6:3-Endstand traf. „Bis auf die Phase zwischen dem 1:4 und 3:4 haben wir das gut und clever gemacht“, sagte Schultze. „Wir hatten das Spiel gut im Griff.“ Dass Böker dem BHC ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht, sei allerdings eine Schwächung. „Sie war gerade wieder gut ins Spiel gekommen.“

Liga-Rivale Club zur Vahr hingegen leistete sich eine ärgerliche Heimniederlage gegen den DHC Hannover. Am Ende stand es 4:5 (0:2), verbunden mit der Erkenntnis von Trainer Nico Stankewitz, dass sein Team „nicht klug genug gespielt hat“. Dabei hatte die Mannschaft in dieser Saison in der eigenen Halle noch nicht einen einzigen Punkt abgegeben. „Aber gegen den DHC haben wir einfach eine schwarze Serie“, meinte Stankewitz, der den Club im März nach dem Ende der Hallenserie bekanntlich verlässt. Sein Team verlor jetzt schon zum fünften Mal in Folge gegen den DHC Hannover.

Die Treffer für den CzV erzielten Magdalena Rosenboom, Manja Nuttelmann, Katharina Bremer und Gloria Kulla. Doch weil die Gäste eben fünf Tore erzielten, ist der Club die Abstiegssorgen noch nicht los. „Ein Punkte hätte uns heute schon geholfen“, meinte der Coach. An diesem Sonntag geht es zum Tabellenletzten Marienthaler THC. Stankewitz weiß, was das bedeutet. „Ein Sieg wäre für uns sehr beruhigend.“