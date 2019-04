Sebastian Bruns (fr)

Bremen. Was die Frauen geschafft haben, das wollen auch die Männer schaffen. Das ist die etwas verknappte, aber nicht ganz falsche Marschrichtung beim Bremer Hockey-Club (BHC). Im weiblichen Bereich hat der Club über eine jahrelange engagierte Jugend- und Aufbauarbeit ein Team entwickeln können, das in der Bundesliga spielt – auch wenn es in der kommenden Saison erst mal wieder nur die zweite Bundesliga ist.

„In Richtung zweite Bundesliga zu schielen, das muss das mittelfristige Ziel sein“, sagt Sebastian Bruns. Er ist der neue Mann, der ab dem 1. August an diesem Ziel für die Herren an vorderster Front mitarbeiten will. Anfang des Monats hatte der BHC auf seiner Homepage die Mitglieder informiert, dass ein neuer Trainer für den männlichen Bereich kommen werde. Ohne den Namen zu verraten. Der „Sporbuzzer“ in Hannover hatte nun verraten: Es wird der Hannoveraner Sebastian Bruns.

Der 34-jährige frühere Bundesligaspieler hatte rund acht Jahre Hannover 78 betreut, zunächst als Spielertrainer, seit 2016 als Cheftrainer. Zuletzt sei es jedoch schwierig gewesen, das hinzubekommen, worauf er sich jetzt in Bremen freue: auf professionelles Arbeiten in einem Amateur-Verein. Aufbauend auf einer breitensportlichen Basis will Bruns in Bremen als hauptamtlicher Trainer mit A-Lizenz an der Spitze höherklassiges Leistungshockey hinbekommen. Derzeit spielt die 1. Herren des BHC in der Oberliga, der vierthöchsten Klasse.

In Hannover hätten zuletzt zwei Trainer aufgehört, weswegen zu viel an Sebastian Bruns hängengeblieben sei. Sagt BHC-Geschäftsführer und -Trainer Martin Schultze. Weil die Bremer schon seit Längerem auf der Suche nach einem Trainer für den Herrenbereich seien, habe er im März Kontakt zu Sebastian Bruns aufgenommen, den er schon lange kennt. Im Wissen, dass es in Hannover nach einer Trennung von Verein und Bruns aussieht. Und in Bremen im Sommer der Vertrag von Richard Barlow ausläuft. Barlow geht nun sogar vorzeitig, er beginnt laut Schultze zum 1. Mai ein Engagement beim Nürnberger HTC als Co-Trainer und Jugend-Koordinator.

Schultze und Bruns wollen nun längerfristig zusammenarbeiten. Bruns sucht ab sofort eine Wohnung in Bremen und sagt zu seiner neuen Aufgabe als verantwortlicher BHC-Trainer für den gesamten männlichen Bereich: „Das passt einfach.“ Schultze verweist auf die „hohe Kompetenz“ von Bruns und ist sich auch sicher, dass es passt. Der Vertrag für den neuen BHC-Trainer sei unbefristet. Man wolle doch längerfristig etwas aufbauen. An Ostern, berichtet Schultze nicht ohne Stolz, hätten zwei Jugendspieler des BHC ihre ersten Länderspiel-Berufungen erhalten. Niklas Tecklenburg und Ben Hasbach waren dabei, als die deutsche U 16-Auswahl in Brüssel gegen Belgien einmal Remis spielte und zweimal siegte.