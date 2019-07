Auch sie zieht es zum Deutschen Meister: Juliane Grashoff (links) wechselt berufsbedingt nach Hamburg und schließt sich dem Club an der Alster an. (Frank Koch)

Bremen. Die Hockey-Damen des Bremer HC stehen vor dem größten personellen Umbruch der vergangenen Jahre. Etliche Stammkräfte haben den Bundesligaabsteiger in diesem Sommer aus verschiedenen Gründen verlassen, darunter Leistungsträgerinnen wie Emma Davidsmeyer, Torfrau Mali Wichmann und Juliane Grashoff, die sich dem Ligaprimus Club an der Alster angeschlossen haben. Allein die Tatsache, dass sich der Deutsche Meister aus Hamburg gleich drei Spielerinnen des abgeschlagenen Ligaschlusslichts geangelt hat, zeigt, wie viel Qualität dem BHC künftig fehlen wird.

Fehlen wird dem BHC aber auch die eigens für die Premierensaison im Oberhaus verpflichtete Fraktion der ausländischen Spielerinnen, von der lediglich die inzwischen in Bremen heimische Argentinierin Celeste Gandolfo weiter für den Klub vom Heinrich-Baden-Weg spielt. Namen wie Quanita Bobbs, Lilian Du Plessis, Luciana Galimberti, Agueda Moroni und Edel Nyland wird man künftig auf der Kaderliste also ebenso wenig finden wie Charlotte Kaste (Berlin) oder Greta Schabacker (Großflottbeker THGC). Zudem steht Marie Frerichs wohl erst im kommenden Frühjahr wieder zur Verfügung: Die 18-Jährige hatte sich im letzten Saisonspiel einen Kreuzbandriss zugezogen und wird am kommenden Dienstag operiert.

Es ist ein Aderlass, der schmerzt und die Verantwortlichen vor eine Herkulesaufgabe stellt. Schließlich stehen Cheftrainer Martin Schultze von den 26 Spielerinnen, die der BHC im vergangenen Sommer für die Erstligasaison gemeldet hatte, künftig nur noch deren zwölf zur Verfügung. Schultze bleibt dennoch ambitioniert. Sein Ziel ist es, den Kader mit den Eckpfeilern Lea Albrecht und der neuen Nummer eins Chantal Bausch für die im September beginnende Zweitligasaison derart „aufzupäppeln“, wie er es nennt, dass der Blick gleich wieder nach oben gerichtet werden kann. „Es ist zwar kein Muss, aber wir wollen versuchen, direkt wieder aufzusteigen“, sagt Martin Schultze. Nach dem Abstieg sei es indes schwer, vielversprechende Neuzugänge nach Bremen zu locken, „das ist ja kein Wünsch-dir-was“.

Erste Erfolge auf dem Transfermarkt hat der gut vernetzte Chefcoach trotzdem schon zu vermelden. Fündig geworden ist Schultze dabei erneut in Argentinien, genauer gesagt in Buenos Aires. Vom dortigen Erstligaabsteiger kommen Stürmerin Micaela Andrada und Mittelfeldakteurin Agostina Galimberti an die Weser. Letztere ist die Schwester von Luciana Galimberti, die zuletzt als Abwehrchefin des BHC einen überragenden Job gemacht hat und nun eine neue Herausforderung in Spanien sucht. „Luciana behauptet, dass ihre Schwester noch stärker sei als sie“, sagt Martin Schultze. Und wenn das zutreffen sollte, hat der Bremer HC mit der im Moment noch in Australien spielenden Agostina Galimberti eine echte Verstärkung für den Offensivbereich an Land gezogen, für den Bereich, in dem Schultze „große Not“ ausgemacht hatte.

Nach diesen ersten Neuverpflichtungen umfasst der vorläufige Kader, dem auch die aus der Zweitvertretung aufrückenden Allia Janke (Abwehr) und Marit Van Erk (Mittelfeld) angehören werden, zurzeit 16 Spielerinnen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Noch ist das Transferfenster offen, die Wechselfrist endet erst am 31. Juli. Und bis dahin, kündigt Martin Schultze an, wird es weitere Zugänge geben, womöglich auch noch aus dem Ausland. Man befinde sich in Abstimmungsgesprächen, sagt Schultze, der mit seinem neu formierten Team Ende Juli in die Vorbereitung starten wird. Bis dahin trainieren die Spielerinnen individuell im Athletikbereich, „ich gehe davon aus, dass sie dann zum Auftakt mit der notwendigen Fitness erscheinen“.

Die Höhepunkte der Testphase stehen derweil auch schon fest: Vom 16. bis zum 18. August nimmt der BHC an einem Turnier des Bundesligaaufsteigers Rüsselsheimer RK teil, eine Woche darauf reist das Team zu einem topbesetzten Turnier nach Groningen.