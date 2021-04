U19-Nationalspielerin Lena Frerichs (am Ball) ist trotz ihrer Jugend eine echte Verstärkung für den Bremer HC. (Axel Kaste)

Bremen. Zu Wochenbeginn erreichte Trainer Martin Schultze eine Nachricht, die ihn positiv gestimmt hat. Die Braunschweiger Eintracht, laut Spielplan an diesem Sonntag Auftaktgegner des Bremer Hockey-Clubs in der Meisterschaftsrunde der 2. Bundesliga der Frauen, wird antreten am Heinrich-Baden-Weg. Anders als der BHC hatte der Gegner aufgrund regionaler behördlicher Vorgaben lange Zeit nicht trainieren dürfen und war erst in der Vorwoche in die Vorbereitung auf diesen abschließenden Saisonteil eingestiegen. Der Deutsche Hockey-Bund hat es betroffenen Teams für so einen Fall freigestellt, den Saisonstart gegebenenfalls bis zum 8. Mai zu verschieben, um tatsächlich vorbereitet zu sein für den Re-Start nach mehrmonatiger Pause.

Nun also hat Braunschweig der Austragung zugestimmt – und BHC-Trainer Schultze damit eine kleine Sorge genommen. Die Angelegenheit ist nämlich ohnehin schon sehr pikant aus BHC-Sicht, wenn nicht gar unlösbar. Und gleich mit einem Spiel in Rückstand der Musik hinterherzulaufen, hätte es womöglich noch komplizierter gemacht. Fünf Teams spielen ab diesem Wochenende im Pool A der 2. Bundesliga Nord den Meister und Erstligaaufsteiger aus. In Hin- und Rückspiel treffen die besten Fünf der Staffel also noch einmal aufeinander, wobei die zuvor erzielten Punkte allesamt mitgenommen werden.

Und genau hier liegt das Problem: Weil der BHC in der Herbstrunde reichlich Punkte liegen gelassen hat, beträgt der Abstand zum Führenden Club Raffelberg elf Zähler. Eine große Hypothek bei nur noch acht zu absolvierenden Partien. Selbst wenn die Bremerinnen die beiden direkten Vergleiche gewinnen würden, müsste Raffelberg noch zwei Mal patzen. Verlieren ist also keine Option für den Bremer HC, vielmehr ist das Team zum Siegen verdammt in dieser Pool-Runde.

„Wir wollen Raffelberg jagen, wir wollen von Beginn an Druck aufbauen und dann versuchen, den Druck hochzuhalten“, sagt Trainer Martin Schultze. Der Spielplan ist dabei so gestaltet, dass der Ligaprimus und der ärgste Rivale aus Bremen jeweils zum Ende der kurzen Hin- und Rückrunde aufeinandertreffen werden. Am 20. Juni steigt das Saisonfinale beim Club in Duisburg. Ob das Finale auch noch zu einem großen Showdown im Titelrennen wird? „Die Wahrscheinlichkeit ist gering“, sagt Martin Schultze. „Man muss realistisch bleiben.“

Der Bremer HC hat es also nicht mehr selbst in der Hand, den angestrebten Wiederaufstieg noch in diesem Frühjahr zu realisieren. Bestmöglich vorbereitet hat sich der Klub aber dennoch. „Wir können nur noch gewinnen“, sagt Schultze, der seine Mannschaft seit Februar mit vielen Testspielen auch gegen hochkarätige Erstligisten sowie einem Kurztrainingslager auf die kommenden Aufgaben eingestimmt hat. Eine Mannschaft, die sich personell noch einmal verjüngt hat und bedingt durch die Corona-Pandemie auch weiterhin ohne Verstärkungen aus dem Ausland auskommen muss.

Vor Corona hatte sich der Bremer HC bekanntlich gerne mit Spielerinnen aus Südafrika, Argentinien oder Malaysia verstärkt. Und selbst eine etatmäßige Stammspielerin wie Lea Albrecht, die in den Niederlanden lebt und studiert, ist aktuell eben aus Gründen des Gesundheitsschutzes kein Thema. Richten sollen es stattdessen die verbliebenen BHC-Stammkräfte um Kapitänin Laura Frank und die aufstrebenden BHC-Youngster. Mit Jahresbeginn sind mit U19-Nationalspielerin Lena Frerichs sowie Charlotte Müller, Lilli Bode und Johanna Mühl noch vier weitere vielversprechende Talente zum Kader gestoßen. „Sie haben sich top entwickelt und machen uns allesamt schon sehr viel Freude“, sagt Martin Schultze. „Ich bin sehr gespannt.“ Beim Auftakt fehlen wird lediglich Greta Schulze (Bänderriss).