Keine Freigabe: Die Malaysierin Hanim Syafi wird dem BHC fehlen. (Axel Kaste)

Schlechte Nachricht für den Bremer HC: Das malaysische Trio mit den torgefährlichen Angreiferinnen Nuramirah Shakirah (14 Treffer in der Hinrunde) und Nurmaizatul Hanim Syafi sowie Verteidigerin Juliani Binti Mohamad Din wird dem Hockeyteam in der am 5. September beginnenden Zweitliga-Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Der malaysische Verband hat den Nationalspielerinnen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Ausreise verweigert. „Das ist sportlich ein herber Verlust für uns“, sagt BHC-Trainer Martin Schultze. Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine Besserung der Gesamtsituation und damit auf eine mögliche Rückkehr der Leistungsträgerinnen im kommenden Frühjahr. Dann nämlich wird es noch eine Play-off-Runde geben. Die Zehner-Staffel wird geteilt, die bisher erzielten Punkte werden mitgenommen. Die untere Hälfte spielt in Hin- und Rückrunde zwei Absteiger aus, die obere Hälfte, zu der nach Lage der Dinge auch der Bremer HC gehören dürfte, ermittelt den Nord-Meister und Bundesligaaufsteiger.

Aufstiegsziel bleibt bestehen

Ohne das starke Trio aus Malaysia wird dem Bremer HC einiges an Qualität fehlen, vor allem in der Offensive. Das weiß auch Martin Schultze. Man werde künftig sicherlich nicht mehr so dominant auftreten, sagt der Coach. Am Ziel Wiederaufstieg in Liga eins will der aktuelle Spitzenreiter der Zweitliga-Staffel Nord aber festhalten. Seit Monatsbeginn bereitet sich der BHC mit einem 19er-Kader auf den zu erwartenden Zweikampf mit Club Raffelberg vor. Und nun ist auch klar, dass es bei dieser Kadergröße bleiben wird. Ein Aufgebot, dem jetzt auch die aus der weiblichen Jugend B aufgerückten Youngster Rosalie Blietz, Greta-Luise Schulze, Finja Maitin und Malina Reblin angehören.

„Die Abläufe klappen schon besser, die Tendenz stimmt“, sagt Martin Schultze mit Blick auf die jüngsten beiden Testspiele gegen den Ligarivalen Polo Hamburg (4:2, 5:2). Gegenüber dem Trainingslager in Leipzig, wo insgesamt vier Testpartien bestritten wurden, sei schon eine deutliche Steigerung zu erkennen gewesen, so Schultze. Am Freitag wird erneut getestet. Dann gastiert der BHC in Groningen.