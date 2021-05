Ausgebremst: Für den Bremer HC um Greta Schulze (Mitte) ist die Bundesliga-Aufstiegsrunde nach nur einem Spiel beendet. (AXEL KASTE)

Sie haben zu Jahresbeginn eisigen Temperaturen getrotzt, um unter freiem Himmel wieder ihrem Sport nachgehen zu können. Sie haben Masken getragen beim Training und sich vor jeder Einheit (!) einem Coronatest unterzogen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren. Abgesehen von einer kurzen Zwangspause aufgrund von Schnee und Eis auf dem Platz, haben sie sich rund zehn Wochen auf die Fortsetzung der Saison vorbereitet. Sie haben Testspiele bestritten, elf an der Zahl. Und sie haben ein mehrtägiges Trainingslager in Krefeld absolviert. Zusammenfassend darf man sagen: Der Bremer HC hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um bestens gewappnet zu sein für die Meisterschaftsrunde der 2. Hockey-Bundesliga der Damen. Um noch einmal angreifen zu können im Aufstiegsrennen zur Ersten Liga. Und nun das...

Am späten Donnerstagabend vergangener Woche hat die vom Präsidium des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) eingesetzte Taskforce entschieden, den Spielbetrieb in den 2. Bundesligen der Damen und Herren abzubrechen. Eine Nachricht, die BHC-Cheftrainer Martin Schultze noch an dem Abend per Whatsapp an die Mannschaft weitergegeben hat. Kurz zuvor hatte das Team noch gemeinsam trainiert und sich auf den eigentlich angesetzten Doppelspieltag mit Partien in Krefeld und Bonn vorbereitet; am Freitagnachmittag hätte sich der Bremer Tross mit Kleinbussen auf den Weg machen wollen. Stattdessen ist Pause angesagt, in den nächsten zwei Wochen wird erst einmal nicht trainiert.

„Wir waren alle sehr enttäuscht, als wir davon erfahren haben“, sagt Mannschaftsführerin Laura Frank. Immerhin habe man in den vergangenen Wochen große Anstrengungen unternommen, um sich optimal vorzubereiten. „Es hat alles gut geklappt, die Tests waren gut organisiert. Es gab keinen einzigen Coronafall, weder bei uns noch in der Liga. Und wir haben ja auch schon ein Spiel absolviert“, sagt die 30-Jährige. Ein Spiel von acht, die insgesamt geplant waren. Ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig, das die BHC-Frauen nach ansprechender Leistung mit 5:0 für sich entschieden haben. Ein Ergebnis, das nun Makulatur ist. Die Saison wird abgebrochen, über die Wertung dieser bereits im Herbst 2019 begonnenen Spielzeit soll dem Vernehmen nach an diesem Dienstag entschieden werden.

Für BHC-Trainer Martin Schultze „eine krasse Entscheidung“, die nicht nur Laien, sondern auch ihn als Fachmann überrascht habe. Der Entschluss der Taskforce sei für ihn nicht nachvollziehbar, sagt Schultze. Das Gremium selbst sprach davon, unter den involvierten Vereinen eine schwindende Zustimmung für eine Fortsetzung der Saison ausgemacht zu haben. Schultze wiederum betont, dass man im Vorfeld mit den Vereinen lange darüber diskutiert habe, ob und wie man die Saison zu Ende spielen kann. „Hockey“, sagt er, „war und ist kein Infektionstreiber. Und aktuell sinken die Zahlen.“ Der engagierte Coach, zugleich auch Geschäftsführer des Klubs, hält das ganze Vorgehen für fragwürdig. „Dass der DHB die Liga dichtmacht, war ein Schock für mich“, sagt Martin Schultze. „Und es ist ein Schlag ins Gesicht für die Sportler, die sich ­monatelang auf diesen Re-Start vorbereitet haben.“

Dank einer Sondergenehmigung des Bremer Sportamtes, das Zweitligahockey ebenso wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) als Spitzensport eingestuft hat, hatte der Zweitligist das Training wieder aufnehmen dürfen, „ein Privileg, das wir sehr zu schätzen wussten“, sagt Laura Frank. Nachdem die Hallensaison Corona-bedingt komplett hatte entfallen müssen, hatte man sich jetzt akribisch auf die Rückkehr in den Wettkampf vorbereitet. Hatte sich an Hygienekonzepte gehalten und eine eigene Teststrategie entwickelt, die sogar noch über die Anforderungen des Deutschen Hockey-Bundes hinausging. Vor jedem Spiel und auch vor jedem Training wurde getestet, alle hätten ein hohes Sicherheitsgefühl gehabt, schildert Martin Schultze. Und jede einzelne Spielerin hätte für sich selbst entschieden, ob sie das Restrisiko eingehen und spielen wolle.

Schultze vor allem über Zeitpunkt der Entscheidung unglücklich

Wenn die Entscheidung vor einigen Wochen so gefallen wäre, betont Schultze, hätte er dafür durchaus Verständnis gehabt. Der nun gewählte Zeitpunkt sorgt indes für viel Frust und Verstimmung. Zumal auch hohe Kosten verursacht wurden. Die zahlreichen Testreihen haben den Klub etwa zehntausend Euro gekostet, hinzu kommen mehrere Tausend Euro für das viertägige Trainingslager in Krefeld. Geld, das nun verbrannt ist. Außer Spesen nichts gewesen, lautet also die Devise. Doch nicht nur deshalb ist Schultze verärgert. Er hadert auch damit, dass sein Team um die theoretisch vorhandene Chance gebracht wurde, den Aufstieg sportlich noch zu schaffen. Er sei gespannt auf die ­Entscheidung des Spielausschusses, „das bietet ­Angriffsflächen, so oder so“, sagt Martin Schultze. „Eine faire Lösung wird es nicht geben.“ Und deshalb, betont der BHC-Macher, werde man die Begründung abwarten und gegebenenfalls rechtliche Schritte ­prüfen.