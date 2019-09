Laura Lippmann (r.9 feierte den zweiten Saisonsieg mit dem BHC. (Frank Koch)

So hatte Martin Schultze sich das vorgestellt. Zwei Saisonsiege zum Auftakt, sechs Punkte, Platz eins – der Bremer HC steht in der zweiten Hockey-Bundesliga genau dort, wo er auch am Ende der Saison noch sein möchte. „Wir wollen zurück in die Bundesliga, das ist und bleibt unser Ziel“, sagt Schultze. Beim 4:0 gegen Blau-Weiß Köln erlebte der Coach einen entspannten Nachmittag, der Erfolg waren eigentlich nie gefährdet. Und doch war Schultze in seiner Analyse nicht zu 100 Prozent zufrieden. „Bei der Chancenauswertung haben wir noch Luft nach oben.“

Und so blieb sein Wunsch nach drei, vier weiteren Toren unerfüllt. Aber das wäre ja auch was, wenn der BHC schon am zweiten Spieltag am Limit wäre. Die Anfangsphase allerdings lief dann so gar nicht wie geplant. Die Kölnerinnen hatten zwei, drei gute Chancen, schossen aber am Tor vorbei oder wurden von Torfrau Chantal Bausch gestoppt. „In der ersten Liga werden solche Dinger bestraft“, sagte der BHC-Trainer, das sei eben der Unterschied zur zweiten Liga. Und so überstanden die Bremerinnen die Drangphase der Gäste, um dann schnell die Kontrolle über das Spiel zu bekommen.

Nach 15 Minuten erzielte Micaela Andrada Farace die Führung, das zweite Tor besorgte Neuzugang Shakirah. Die Malaysierin startete einen Alleingang, wurde mehrmals hart angegangen und dann im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Siebenmeter verwandelte sie selbst. Überhaupt war Shakirah, am Montag noch wegen eines Weisheitszahns in ärztlicher Behandlung, ein Aktivposten beim BHC. Sie erzielte auch das 4:0 in der 60. Minute. Für das zwischenzeitliche 3:0 hatte Farace mit ihrem zweiten Tor gesorgt. Svea Hartmann, Nina Steikowsky und Charlotte Jagdt vergaben gute Chancen, um das Torverhältnis noch besser zu gestalten. „Das war ein wenig ärgerlich“, fand Schultze.

Schon heute geht es in der zweiten Liga weiter, dann empfängt der BHC auf der heimischen Anlage in Oberneuland um 12 Uhr den Bonner THV, derzeit Tabellenzweiter. Klares Ziel für das Schultze-Team: Der dritte Sieg in Folge soll her.

Bremer HC: Bausch, Weißgräber; Shakirah, Hartmann, Gouws, Jörns, Albrecht, Galimberti, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Andrada, Jagdt, Binti Mohamad Din, Gandolfo, Liesenhoff, Syafi.