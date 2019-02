Sturm und Drang: Mit drei Siegen in der Vorrunde haben die A-Mädchen des Bremer HC um Lilli Bode (links) und Lena Frerichs das Halbfinale der DM-Endrunde erreicht. (Thilo Kirsch)

Bad Kreuznach. Der Siegeszug geht weiter: Als norddeutscher Meister angereist, haben die A-Mädchen des Bremer Hockey-Clubs bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in Bad Kreuznach das Halbfinale erreicht. Als einziges der acht teilnehmenden Teams blieb die Mannschaft von Trainer Martin Schultze am Vorrundentag ohne Punktverlust und trifft nun an diesem Sonntag um 9.30 Uhr als Sieger der Gruppe A auf Uhlenhorst Mülheim, den Zweitplatzierten der Gruppe B.

„Wie schon im Feld gehören wir nun auch in der Halle zu den Top-Vier in Deutschland, das ist eine starke Leistung“, sagte Martin Schultze, nachdem das als Minimalziel ausgegebene Halbfinale erreicht war. Danach war erst einmal durchatmen angesagt. Und Regeneration. Essen, Abschlussbesprechung, schlafen – so sah der Abend für die BHC-Mädchen im Mannschaftshotel aus. Etwas länger aufbleiben musste indes das Trainergespann Schultze/Max Johannsen, das sich mit Videomaterial noch auf den kommenden Gegner und die taktische Einstimmung am Sonntagmorgen vorbereitet hat. „Denn jetzt“, betonte Schultze, „wollen wir auch ins Finale“. Das große Ziel ist schließlich der Blaue Wimpel, den der Titelträger als Trophäe mit in sein Klubhaus nimmt.

„Wir gehören zu den Topfavoriten“, hatte Trainer Schultze schon vor der Endrunde verlauten lassen. Und der BHC wurde dieser Rolle denn auch am ersten Tag mit drei Siegen vollauf gerecht. Der Auftakt gegen den Berliner SC geriet indes noch relativ zäh. Ein Treffer von Johanna Mühl in der neunten Minute reichte zwar zu einem 1:0-Erfolg, der aufgrund der spielerischen Überlegenheit auch verdient war. Allerdings war den nervös agierenden BHC-Talenten der enorme Druck doch deutlich anzumerken. Wesentlich besser lief es im Anschluss gegen den Club Raffelberg. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs kurz vor der Pause setzten sich die Bremerinnen hier dank der Treffer von Lilli Bode, Johanna Mühl und Mannschaftsführerin Lena Frerichs ungefährdet mir 3:1 durch.

In der dritten und letzten Partie gegen den Wiesbadener THC ging es dann um den Gruppensieg. Der Kontrahent hatte seine beiden Spiele zuvor ebenfalls gewonnen, lag aber aufgrund mehr erzielter Tore vor dem BHC. Also musste ein Sieg her, um Rang eins zu sichern und damit im Halbfinale vielleicht die etwas leichtere Aufgabe zu erwischen. Eine schwierige Situation für das Trainerduo. Denn einerseits war ein Taktieren gar nicht möglich, weil in der B-Gruppe zu dem Zeitpunkt noch für alle vier Mannschaften ein Weiterkommen möglich war. Andererseits aber galt es auch, sich die Kräfte einzuteilen und sich nicht zu verausgaben.

Körner sparen für Sonntag

Schultze/Johannsen entschieden sich für den goldenen Mittelweg. Ein Sieg sollte her, aber mit angezogener Handbremse, „um ein paar Körner für das Halbfinale zu sparen“, so Schultze. Der BHC wechselte also munter durch, mit Ausnahme von Ersatztorfrau Emilia Kaller kamen in dieser Partie alle zwölf Spielerinnen des Kaders zum Einsatz. Nachdem der Titelaspirant zunächst einige Chancen ausgelassen hatte und in Rückstand geraten war, sorgten U16-Nationalspielerin Lena Frerichs per Siebenmeter und Lilli Bode noch für den umjubelten 2:1-Erfolg.

Bremer HC: Angelina Blietz, Emilia Kaller - Lena Bobrink, Jette Kirsch, Anna-Lena Griesenbeck, Maya Maitin, Lea Schultze, Johanna Mühl, Jun Zielo, Lena Frerichs, Lilli Bode, Charlotte Müller.