BHC-Torfrau Mali Wichmann, hier im Heimspiel vor einer Woche gegen den UHC Hamburg, stand auch in der Partie beim Harvestehuder THC einige Male wieder im Blickpunkt. Auch sie konnte die 3:7-Niederlage aber nicht verhindern. (Axel Kaste)

In den ersten drei Saisonspielen in der Hallenhockey-Bundesliga hatten die Damen des Bremer HC insgesamt nur dreimal getroffen. In der ersten Partie dieses Wochenendes verdoppelte das Team von Trainer Martin Schultze zwar seine Trefferzahl, stand nach dem 3:7 (1:4) beim Harvestehuder THC jedoch erneut ohne Punkte da. Schlimmer noch: Das Spiel an diesem Sonntag um 16 Uhr beim Großflottbeker THGC darf der BHC nicht verlieren, wenn er den Kontakt zum rettenden fünften Tabellenplatz halten will. Überraschend unterlag Großflottbek im Kellerduell Klipper Hamburg mit 3:4, sodass das entscheidende Duell im Abstiegskampf nun Flottbek gegen den BHC und nicht mehr Klipper gegen den BHC werden könnte.

„Ich hätte eher mit Klipper gerechnet“, sagte Schultze, um sofort den Blick nach vorne zu richten: „Wenn Klipper bei Flottbek gewinnt, können wir das auch.“ Wenigstens ein Punkt, so der Coach, sei nach den Ergebnissen am Sonnabend allerdings auch Pflicht. Ärgerlich für den BHC: Gegen den diesjährigen Halbfinalisten der deutschen Meisterschaft aus Harvestehude war mehr drin als am Ende heraussprang. Spielverderberin aus Sicht der Gäste war Nationaltorfrau Rosa Krüger, die überragend hielt. „Weltklasse“, wie Schultze meinte.

Dass Rosa Krüger zur entscheidenden Spielerin aufstieg, war aus BHC-Sicht gar keine so schlechte Nachricht. Denn im Gegensatz zu den vergangenen Partien, hatte der Bundesliga-Neuling diesmal wesentlich mehr Chancen im Angriff herausgearbeitet. Das lag vor allem an der Rückkehr von Svea Böker und Jule Grashoff: Die beiden USA-Studentinnen hatten nach ultrakurzer Halleneingewöhnung am Freitag nun gleich ihren ersten Meisterschaftseinsatz. Und sie bewiesen dabei, dass sie trotz zweijähriger Hallenspielpause eine große Verstärkung für den BHC sind. „Gegen eine nicht so starke Torfrau wie Rosa Krüger hätten Svea und Jule noch öfter getroffen“, sagte Schultze – und hofft, dass das nun gegen Großflottbek der Fall sein wird.

Körperlich präsentierten sich Böker und Grashoff topfit. Zielsicher waren sie auch: Svea Böker zwei und Jule Grashoff eins – so hießen die Torschützen am Sonnabend. Bitter, dass Grashoff die größte Chance des Spiels nicht nutzte. In der 47. Minute trat sie zum Siebenmeter an, doch mit einer weiteren Parade vereitelte Torfrau Krüger den 4:4-Ausgleich. Er hätte dem Spiel vielleicht die entscheidende Wende gegeben, denn nach schwacher Anfangsphase mit Abwehrfehlern und Angriffsflaute hatte der BHC die Partie in der zweiten Halbzeit lange im Griff.

Aus dem 1:4 zur Pause machten Böker (38.), die zwischenzeitlich zum 1:2 (21.) getroffen hatte, und Grashoff (39.) mit einem Doppelschlag das 3:4 – die Gastgeberinnen gerieten gehörig ins Wanken. Der vergebene Siebenmeter und kurz darauf das 3:5 (48.) warfen den BHC wieder zurück. Als Trainer Schultze in der Schlussphase für Torfrau Mali Wichmann eine sechste Feldspielerin einsetzte, um zumindest noch einen Punkt zu erzwingen, konterte der HTHC zum 3:6 (57.) und 3:7 (60.).

„Wir waren wieder nahe dran“, ärgerte sich Martin Schultze, der erneut auch mit der Effektivität in den Standardsituationen nicht zufrieden sein konnte: Während die Gastgeberinnen aus vier Ecken zwei Tore machten, ging der BHC bei fünf Versuchen leer aus. Vielleicht läuft es am Sonntag, dann mit Laura Lippmann und Greta Schabacker, besser.

Bremer HC: Wichmann, Bausch; Hartmann, Albrecht, Steikowsky, Lüschen, Böker, Liesenhoff, Grashoff, Frerichs, Schoen, Davidsmeyer.