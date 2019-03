Niklas Tecklenburg gelang im Halbfinale das zwischenzeitliche 1:1. (Kaste)

Dass es für den ganz großen Wurf nicht langte, fand Richard Barlow am Ende gar nicht so schlimm. „Wir haben hier ein richtig gutes Turnier gespielt, ich bin mit den Jungs total zufrieden“, erklärte der Trainer der Knaben A des Bremer Hockey-Club, nachdem auch das Spiel um Platz 3 bei den Deutschen Hallen-Hockey-Meisterschaften mit 0:2 gegen Uhlenhorst Mülheim verloren gegangen war. Ganz früh am Morgen hatten die Bremer im Halbfinale 1:2 gegen den Düsseldorfer HC das Nachsehen. Unterm Strich aber steht: Das Nachwuchsteam des BHC, in dem 12- bis 14-Jährige spielen, zählt zu den besten vier Hallenteams in Deutschland. „Und auf dem Feld waren wir unter den Top acht“, sagt Barlow. Mit anderen Worten: Es läuft im Nachwuchsbereich Bremer HC.

Erst vor einer Woche jubelte der weibliche Nachwuchs von Trainer Martin Schultze über die Deutsche Meisterschaft. Ganz so weit kamen die Jungs nicht, aber das hat laut Barlow auch seine Gründe. „Wenn ich sehe, wie die anderen Mannschaften personell im Trainer-Team aufgestellt sind, muss man sagen, dass wir da noch Luft nach oben“, sagt der Coach. Man müsse dort investieren, wenn es noch weiter nach oben gehen solle.

Trotzdem ist es ein echter Erfolg, dass der BHC überhaupt den Sprung ins Halbfinale geschafft hatte. Und mit ein bisschen Glück wäre auch das Endspiel möglich gewesen. Kurz vor dem Abpfiff kam der BHC noch zu einer kurzen Ecke gegen Düsseldorf, die Niklas Tecklenburg dann allerdings verstoppte. „Wir waren absolut ebenbürtig mit den Düsseldorfern“, meinte Barlow nach dem 1:2. Niklas Tecklenburg hatte das 1:1 erzielt, bevor Düsseldorf in der 21. Minute der Siegtreffer gelungen war. „Wir hatten bestimmt zehn gute Chancen für Tore und zwei unglückliche Treffer kassiert“, haderte Barlow mit der Chancenauswertung. Im Spiel um Platz war dann ein bisschen die Luft raus im Spiel der Bremer, die Mülheimer siegten verdient mit 2:0.

Bremer HC: Helge Heuck, Tyl Heinemann, Ole Frerichs, Jakob Jentschke, Ben Hasbach, Paul Frieß, Lasse Davidsmeyer, Tammo Willems, Emil Kook, Paul Haberkern, Niklas Tecklenburg.