Die Team des Bremer HC (l.) und Berliner HC schenkten sich nichts. (Axel Kaste)

Wer allein sah, wie Trainer Martin Schultze an der Außenlinie rumtigerte, der wusste: Nein, das ist nicht das Spiel, das er sich von seinen B-Juniorinnen gewünscht hatte. Sie hatten sich so gefreut beim Bremer HC auf das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft auf der eigenen Anlage, aber dann waren die Gastgeberinnen doch ziemlich chancenlos. „Man muss fairerweise sagen, dass die Berlinerinnen in allen Belangen überlegen waren und der Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung geht“, sagte Schultze nach dem 0:3 gegen den Berliner HC. Was bedeutet: Gastgeber Bremer HC spielt an diesem Sonntag um 11 Uhr im kleinen Finale gegen Uhlenhorst Mülheim, das trotz Halbzeitführung gegen Club Raffelberg 2:3 verlor.

Das Halbfinale des BHC begann symptomatisch für den Auftritt des Schultze-Teams: Der Anstoß ging gleich ins Aus und führte zu einer langen Ecke für Berlin. „Wir haben es einfach nicht geschafft, unser Maximum abzurufen“, fand der Trainer. Er ruderte mit den Armen an der Außenlinie, verteilte unentwegt Anweisungen an seine Spielerinnen, aber es klappte nicht viel an diesem sonnigen Nachmittag. Knapp 400 Zuschauer hatten sich auf der BHC-Anlage eingefunden, doch die große Kulisse sorgte eher für schwache Nerven beim BHC. Die Gäste gingen mit einem Siebenmeter mit 1:0 in Führung und hatten wenig Probleme, die nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen.

Die Analyse des BHC-Trainers kam dann auch schnell auf den Punkt. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Und es nicht geschafft, mal einen Glückstreffer zu landen, damit etwas Hoffnung in die Mannschaft kommt. Das hat gefehlt.“ Der BHC-Nachwuchs kam in den 70 Minuten Spielzeit gerade mal auf eine Ecke – viel zu wenig, um das Finale um die deutsche Meisterschaft zu erreichen. „Wir haben zu wenig auf die Platte gekriegt und uns viel zu wenig im Kreis gezeigt“, fand Schultze, der trotzdem stolz auf seine B-Juniorinnen war, dass man überhaupt den Sprung unter die vier besten Teams in Deutschland geschafft hatte. „Aber dann hoffst du natürlich, dass womöglich auch das ganz große Ding gelingt.“ Jetzt kann es nur noch zum „kleinen Ding“ reichen, dem dritten Platz. Gegner ist Uhlenhorst Mülheim.

Weitere Informationen

Das Finale um 13.30 Uhr sowie das Spiel des Bremer HC um Platz drei (11 Uhr) werden in einem Livestream gezeigt:

www.sportdeutschland.tv/hockey/deutsche-endrunde-wjb-feld-2019-finals