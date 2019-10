Die Malaysin Nurmaizatal Hanim Syafi spielte eine starke Hinrunde beim BHC. Auch in der Rückrunde soll sie zum Einsatz kommen. (Axel Kaste)

Es dauerte länger als gewöhnlich, bis sich der Pulsschlag beim Trainer wieder normalisierte. Auch 90 Minuten nach dem Abpfiff war Martin Schultze noch nicht wieder endgültig im richtigen Takt, dafür war das letzte Hinrundenspiel auch zu emotional. Mit einem Ende, das sich Schultze doch so ganz anders vorgestellt hatte. Ausgerechnet im Spitzenspiel beim Club Raffelberg erwischte es den Bremer HC dann doch noch, der Spitzenreiter der zweiten Hockey-Bundesliga verlor beim 1:2 (1:0) das erste Saisonspiel. Die Tabellenführung ist zwar nicht weg, aber das Ziel wurde trotzdem verfehlt. „Wir wollten eine Vorentscheidung im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg“, sagte Schultze. Das klappte nicht, noch ist das Schultze-Team nicht wieder im Oberhaus.

Für Schultze, Typ Dauer-Optimist, zwar eine bittere Erkenntnis. Doch er brauchte nicht lange, um in den Modus Angriff zurückzukehren. „Jetzt zeigen wir in der Rückrunde, dass wir die beste Mannschaft der Liga sind. Ich freu' mich schon, wenn wir Raffelberg bei uns auf der Anlage haben. Dann werden wir das Ding drehen, da bin ich mir sicher.“ Am 9. Mai 2020, so ist der Stand heute, wird es beim BHC zum Titel-Showdown kommen. Denn kar ist: Nur der Meister steigt in die Bundesliga auf, der Zweite bleibt zweitklassig.

Shakirah traf wieder zur Führung

Wie noch nie in dieser Saison war der BHC an diesem Wochenende gefordert. Schon am Sonnabend, als die Bremerinnen in Krefeld einen 0:2-Rückstand mit einem Kraftakt in einen 4:3-Sieg umdrehten. „Das kostete Kraft, das haben wir in Raffelberg dann gegen Ende des Spiels gesehen“, fand Schultze. Seine Kapitänin Laura Lippmann fiel verletzt kurzfristig für beide Spiele aus, am Sonntag meldete sich dann auch noch Micaela Andrada ab. Der schlimme Verdacht: Meniskusschaden. „In Raffelberg haben uns dann am Ende auch die personellen Alternativen gefehlt“, erzählte Schultze.

Dabei ging die Partie beim Tabellenzweiten eigentlich wie geplant los. Shakirah, malaysischer Neuzugang im Sommer, erzielte wieder einmal die Führung für den BHC. Lea Albrecht und noch einmal Shakirah hatten sogar gute Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen, vergaben aber jeweils aus guter Position. Auch die Gastgeberinnen hatten ihre Chancen, für ein Tor langte es aber nicht. „Die erste Halbzeit war absolut in Ordnung“, sagte Schultze später. Für den Rest des Spiels aber galt das dann nicht mehr. Raffelberg erhöhte Druck und Tempo, der Bremer HC verlor zunehmend Kraft und Konzentration. Und kassierte durch Nane Dördelmann erst den Ausgleich (38.) und dann auch noch das 1:2 (52.). Pech für die Gäste, dass ihnen ein 2:2 von den Schiedsrichtern abgepfiffen wurde. „Das habe ich anders gesehen“, meinte Schultze, der sich zudem noch um zwei Siebenmeter betrogen fühlte. „Die hätten wir meiner Meinung nach kriegen müssen.“ Aber so ging letztlich ein Match zu Ende, das man nicht unbedingt habe verlieren müssen.

Entscheidendes ist im Kampf um den Titel allerdings nicht passiert. „Wir haben es noch immer in unseren Händen und sind nicht auf fremde Hilfe angewiesen“, sagte der Trainer. Und irgendwie habe in Raffelberg genau jenes Glück gefehlt, dass sein Team tags zuvor beim 4:3 beim Crefelder HTC gehabt habe. „Das nennt man dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit.“ Deshalb könne er auch mit dem Spiel leben, meinte Schultze. „Auch wenn uns ein Sieg weit nach vorne gebracht hätte.“

Zwei Wochen hat seine Mannschaft jetzt Pause, dann geht es in die Halle. Die ausländischen Spielerinnen verabschiedeten sich am Sonntag vom Team. Das gilt auch für Nuramirah Shakirah Binti Zulkfili, Nurmaizatal Hanim Syafi Sheik Fuad und Juliani Binti Mohamad Din, die im August aus Malaysia nach Bremen gekommen waren. Geht es nach Schultze, kommt das Trio spätestens im März wieder zurück zum BHC. „Sie haben uns brutal viel Qualität gebracht“, findet er. Jetzt muss mit dem malaysischen Hockey-Verband eine Lösung gefunden werden, damit das Trio dem BHC im Frühjahr endgültig zum Bundesliga-Aufstieg verhelfen kann.

Bremer HC: Bausch, Weißgräber; Hartmann, Gouws, Jörns, Albrecht, Galimberti, Steikowsky, Lüschen, Jagdt, Binti Mohamad Din, Gandolfo Screpante, Liesenhoff, Hanim Syafi, Nurmaizatul.