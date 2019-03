(Axel Kaste www.kaste.biz)

Der Bremer HC ist angekommen in der Beletage des deutschen Feldhockeys: Einen Spieltag vor Saisonende hat die Damenmannschaft die Meisterschaft in der

2. Liga Nord und den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. „Das fühlt sich wunderbar an“, sagt Christian Stubbe, der Vorsitzende des Vereins. „Das ist schon eine ganz große Nummer“, sagt auch Henning Mühl, der Leiter der Hockeyabteilung im BHC. Es sei einfach faszinierend, welch‘ tolle Entwicklung die Damenmannschaft genommen habe. Und der Aufstieg in Liga eins, so Mühl, „dieser Aufstieg ist die Sahnehaube obendrauf“.

Für dieses Sahnehäubchen haben die Spielerinnen um Mannschaftsführerin Laura Lippmann gesorgt. Sie haben im Verbund mit dem Trainerteam um Martin Schultze das gesteckte Ziel erreicht; ihr Job ist damit erledigt. Es darf gefeiert werden – und das noch ausstehende letzte Heimspiel am

17. Juni gegen Essen (11.30 Uhr) bietet der Meistermannschaft einen passenden Rahmen für ein emotionales Schaulaufen.

Für die Verantwortlichen im Klub beginnt die Arbeit nun allerdings erst richtig. Denn jetzt gilt es, in wirtschaftlicher, struktureller und sportlicher Hinsicht die Weichen so zu stellen, dass der BHC im Konzert der Großen nicht mit Pauken und Trompeten untergeht. Viel Zeit bleibt nicht, die neue Feldsaison startet bereits Anfang September. „Wir haben eine kleine To-do-Liste geschrieben“, sagt Henning Mühl. Eine Liste, die unter anderem das Sponsoring, die Spieltagsorganisation (mit Videostream und Liveticker!) und die Kaderplanung beinhaltet. „Es kann losgehen“, sagt Cheftrainer Martin Schultze. Er freut sich darüber, jetzt die nötige Planungssicherheit zu haben, und sagt auch: „Wir sind vorbereitet.“ Und das kommt nicht von ungefähr.

„Vor drei Jahren hat Martin schon das Ziel formuliert, mit den Damen in die Bundesliga aufsteigen zu wollen“, verrät Christian Stubbe. Und seither habe man auch im Umfeld mit Akribie und Augenmaß auf den Tag X hingearbeitet. Das Ergebnis ist eine Anlage, die in allen Punkten einem Bundesligastandort gerecht wird. Kunstrasenplatz, Flutlichtanlage, Videoturm, Sprecheranlage, Anzeigetafel, Tribüne und Stehplätze für bis zu 1000 Besucher, Gastronomie, Parkplätze – von der Infrastruktur her, sagt Henning Mühl, „von der Infrastruktur her sind alle Voraussetzungen gegeben“.

Vor zwei Jahrzehnten wäre das noch undenkbar gewesen. Da nämlich lag der Klub sportlich und strukturell am Boden, zählte lediglich 60 Mitglieder (Erwachsene und Kinder) und verfügte weder im Damen-, Herren- noch Jugendbereich über eine Mannschaft im Spielbetrieb. „Dann begann der kontinuierliche Neuaufbau“, sagt Christian Stubbe. Der Bestattungsunternehmer war seinerzeit eine der treibenden Kräfte, etwa als es um den Bau des Kunstrasenplatzes ging. Es folgten weitere Maßnahmen wie der Bau der eigenen Halle, eines Fitnessstudios und einer neuen Tribüne. Seit 2001 amtiert Stubbe als Vereinsvorsitzender und kann nun rückblickend feststellen: „Wir haben vieles richtig gemacht. Der Einsatz hat sich gelohnt.“ Und die Verpflichtung von Martin Schultze, betont Stubbe, sei obendrein ein echter Glücksfall für den Klub gewesen.

Schultze kam 2005 aus München an den Heinrich-Baden-Weg, zunächst als Teilzeit-, später dann als Vollzeittrainer und Sportlicher Leiter. Seit 2013 fungiert der A-Lizenz-Inhaber und ausgebildete Sportmanager überdies in Personalunion als Geschäftsführer. „Martin hat uns getrieben“, sagt Stubbe über den Mann, der mit den Herren des Uhlenhorster HC dreimal die Euro Hockey League gewann. „Martin ist der Macher, er ist ein absoluter Profi auf seinem Gebiet.“ Schultze habe, betont Stubbe, beim BHC nicht nur sportlich herausragende Aufbauarbeit geleistet, sondern auch strukturell die Voraussetzungen geschaffen, um Erstligahockey möglich zu machen.

Nun also ist der BHC tatsächlich bald ein Erstligastandort. Und will das auch perspektivisch bleiben. „Es ist nicht unser Ziel, nur mal für ein Jahr Bundesliga zu spielen“, sagt Christian Stubbe. „Wir wollen weiter kontinuierlich wachsen, ohne dabei die Jugendförderung zu vernachlässigen – denn das ist unsere Stärke.“ Kosten, betont Henning Mühl, Kosten habe man so oder so, „und deshalb muss man es nun auch richtig angehen“. Heißt im Klartext: Das Budget muss wachsen, nicht zuletzt mit Blick auf die Reise- und Hotelkosten, die, so Mühl, „den größten Batzen ausmachen“.

Mit Bordmitteln aus eigenen Reihen, weiß Stubbe, wird der Klub das nicht bewerkstelligen können. Deshalb laufen bereits Bestrebungen, neue Sponsoren für den sogenannten Bundesligazirkel zu gewinnen und den Kreis an Unterstützern auszubauen. „Wir haben ein gutes Netzwerk mit Firmen aufgebaut und Partner, die unseren Weg mittragen wollen. Die Signale sind positiv“, sagt Christian Stubbe und ergänzt: „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es uns gelingt, den Spielbetrieb abzusichern.“

Anreise am Vortag, Flug- und Hotelkosten – all das wird natürlich Geld kosten. Aber der Klub wird auch noch in den Kader investieren, um konkurrenzfähig zu sein und nicht – wie aktuell der Club Raffelberg – sang- und klanglos nach nur einer Saison wieder abzusteigen. „Wir wollen uns langfristig in der Bundesliga etablieren“, sagt Martin Schultze. „Darum müssen wir die Qualität im Kader deutlich erhöhen. Das ist absolut notwendig.“ Der Coach sagt aber auch: „Wir wollen jetzt nicht das ganze Team austauschen, sondern werden unseren Stamm einbringen.“ Schultze will seine jungen Spielerinnen möglichst schnell an das höhere Niveau und an das deutlich höhere Tempo heranführen, „und dazu brauchen sie auch Spielminuten“.

Doch ohne Routine geht es in diesem Leistungsbereich nicht. Und schon gar nicht in einer Debütsaison. Fünf, sechs erfahrene Spielerinnen, so Schultzes Vorstellung, sollen also kommen, „Topspielerinnen, die die Mannschaft führen können“, sagt der Coach. Und weil deutsche Topspielerinnen in der Regel bei den deutschen Topklubs unter Vertrag stehen, richtet Schultze seinen Blick bei der Suche nach Verstärkungen ins europäische Ausland und sogar nach Übersee. Oder besser gesagt: hat gerichtet. Denn auch in diesem Bereich arbeitet der BHC mit Weitblick. Zwei Neuverpflichtungen aus Südamerika sind bereits fix, mit weiteren potenziellen Neuzugängen befindet man sich in guten Gesprächen, bestätigt Henning Mühl.

Abgänge gibt es derweil auch beim Zweitligameister: Henriette Deckert zieht es studienbedingt nach Hamburg, dort wird sie sich dem künftigen Ligarivalen Uhlenhorster HC anschließen. Und zumindest in der Hinrunde werden auch Svea Böker und Juliane Grashoff nicht zur Verfügung stehen. Die beiden torgefährlichen Offensivkräfte studieren bekanntlich in den USA und stoßen erst im nächsten Frühjahr wieder zum Kader.