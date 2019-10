Bremen. Die Weste bleibt weiß: Die Hockeydamen des Bremer HC gewannen auch ihr siebtes Saisonspiel in der 2. Bundesliga Nord und übernahmen dank eines 2:0 (0:0)-Erfolges über die TG Heimfeld zumindest für 24 Stunden wieder die Tabellenführung. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, ehe dieser Sieg gegen einen geschickt und tief im Raum verteidigenden Gast in trockenen Tüchern war. Der BHC war zwar überlegen und ließ kaum echte Torchancen der TG zu, kam aber selbst auch nur selten gefährlich in den gegnerischen Schusskreis. Immer wieder stockte der Spielfluss, „es war ein zähes Spiel“, sagte BHC-Trainer Martin Schultze, der in der ersten Halbzeit lediglich eine Torchance durch Micaela Andrada zu notieren hatte.

Als Türöffner diente dann ein Zufallstreffer, als Celeste Gandolfo ihren Schläger in einen Pass von Charlotte Lüschen hielt und den Ball aus neun Metern ins Tor abfälschte (32.). Wenig später hätte BHC-Spielführerin Laura Lippmann die Führung ausbauen können, scheiterte aber von der Siebenmetermarke an der TG-Torfrau. Für die Entscheidung musste schließlich ein weiterer Siebenmeter herhalten: Nach Foul der Heimfelder Keeperin an Charlotte Jagdt sorgte die Malaysierin Nuramirah Shakirah für den 2:0-Endstand (55.).

Topspiel zum Hinrundenabschluss

„Hauptsache drei Punkte, nur das zählt“, sagte Martin Schultze, auf dessen Team nun zum Hinrundenabschluss noch ein Doppelspieltag wartet. Am kommenden Sonnabend muss der BHC zunächst beim Crefelder HTC antreten, tags darauf steht schließlich das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen beim bis dato ebenfalls noch verlustpunktfreien Club Raffelberg auf dem Programm. Eine Partie, die im Meisterschaftsrennen womöglich schon einen vorentscheidenden Charakter haben könnte.

Bremer HC: Bausch, Weißgräber - Shakirah, Hartmann, Gouws, Jörns, Albrecht, Galimberti, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Andrada, Jagdt, Mohamad Din, Gandolfo, van Erk, Syafi.