Ein Junge auf Torejagd: Stürmer Ben Hasbach hat am Sonnabend in drei Spielen vier Tore für den Bremer HC erzielt. (Axel Kaste)

Bremen. Sie konnten es nicht voraussetzen, dass es gelingt. Sie hatten es gehofft, sie hatten sich mit großen Aufwand vorbereitet. Und die Hoffnung, sie erfüllte sich: Die Knaben A des Bremer HC stehen im Halbfinale um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft. Trainer Richard Barlow hatte wohl nicht zu dick aufgetragen, als er vor knapp zwei Wochen über die 13 bis 15 Jahre alten Nachwuchsspieler sagte: „Da wachsen einige hoffnungsvolle Talente heran.“ Das war nach dem Finale um die Nordostdeutsche Meisterschaft, das die Bremer Jungen gegen den Braunschweiger THC verloren hatten.

Nun aber schaffte Braunschweig in der Endrunde um den nationalen Titel in seiner Gruppe A nur Rang drei und damit das Spiel um Platz fünf. Die Bremer aber schafften in der Halle des Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasiums, in der es laut Ohrenzeugen sehr laut geworden sein soll, Platz zwei in der Gruppe B. Damit treffen sie an diesem Sonntagmorgen im Spiel um den Einzug ins Endspiel auf den Düsseldorfer HC (9.30 Uhr). „Wir werden sehr gut vorbereitet sein“, sagte Richard Barlow. Finale? Warum nicht? Barlow sieht sein Team keineswegs chancenlos. In der Vorwoche hatten die Mädchen A des Bremer HC die deutsche Hallen-Meisterschaft gewonnen. Jetzt können auch die Jungen nach Edelmetall und sogar nach dem Titel greifen.

Dabei war das erste der drei Gruppenspiele in Bad Dürkheim 1:4 für die Bremer ausgegangen. Sie hatten sich gegen Uhlenhorst Mühlheim zwar als ebenbürtiger Gegner erwiesen. Aber sie hatten ihre Chancen nicht genutzt. Nur Stürmer Ben Hasbach traf, als es bereits 0:4 stand. Im zweiten Spiel gegen SC Frankfurt 1880 klappte die Sache mit der Chancenverwertung besser. Durch Niklas Tecklenburg ging der Bremer HC in Führung. Ben Hasbach steuerte diesmal zwei Treffer bei. Der BHC siegte mit 3:1 – und bekam so für die dritte Partie des Tages ein Endspiel gegen den TSV Mannheim.

Und legte dort unter starkem Jubel im Bremer Fanblock kräftig los. Bereits nach sieben Minuten führten die BHC-Jungen 3:0. Wieder hatte Ben Hasbach getroffen, dazu zweimal Paul Frieß. Eine ungefährdete Angelegenheit wurde es dennoch nicht. Mannheim stemmte sich entschieden gegen die Niederlage und holte zum 2:3 auf. Und bekam 50 Sekunden vor Schluss erneut einen Siebenmeter. Der Mannheimer Linus Beckerbauer hatte per Siebenmeter bereits den Anschluss geschafft. Doch diesmal parierte BHC-Keeper Helge Heuck – und wurde so zum Retter. Noch ein Mannheim-Tor hätte nicht fallen dürfen. Sonst hätten die Mannheimer und nicht die Bremer die Spiele um die Medaillen erreicht.