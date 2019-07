Total fokussiert: Armin Herms vom Bremischen Schwimmverein nimmt am Wochenende an den deutschen Meisterschaften in Berlin teil. (Christina Kuhaupt)

Man könnte meinen, dass ein junger Sportler aufgeregt ist, wenn es erstmals zu den deutschen Meisterschaften geht. Armin Herms aber scheint in sich zu ruhen. 20 Jahre jung ist er, ein talentierter Schwimmer. Und eigentlich hat er ja auch schon seinen Frieden mit diesem Jahr gemacht. Den Landesmeistertitel hat er längst eingesackt, über 50 Meter Brust war kein Bremer schneller als Herms.

Er sagt, das sei die Folge von Ehrgeiz und Fleiß. „Wenn ich etwas will, dann kämpfe ich dafür“, so drückt er das aus. Nach Berlin wollte er unbedingt, sich messen mit der Konkurrenz aus ganz Deutschland, die am Wochenende (3./4. August) um Medaillen und Platzierungen kämpft. Jetzt ist der Bremer plötzlich dabei, wenn es im Becken am Olympiastadion mit den Besten um Zeiten und Medaillen geht.

Herms ist realistisch, schon der Einzug in das Finale wäre eine Sensation. Er sagt: „Ich freue mich hauptsächlich auf die besondere Atmosphäre in der Schwimmhalle und möchte das Wochenende einfach nur genießen.“ Sein Ziel hat er aber trotzdem klar definiert, er will unter 30 Sekunden schwimmen und damit die persönliche Bestleistung verbessern. An ein mögliches Finale, nein, daran will er in diesem Jahr noch keinen Gedanken verschwenden.

Mit einer Zeit von 30,33 Sekunden auf 50 Meter und 1:08,63 Minuten auf 100 Meter Brust hatte er die gesamte Konkurrenz bei den Bremer Landesmeisterschaften hinter sich gelassen. Aber nicht nur bei seiner Lieblingsdisziplin Brust hat Herms sich enorm verbessert, bei den Landesmeisterschaften war er in den Disziplinen Schmetterling (Silber über 50 Meter) und Freistil (Bronze über 50 Meter und 100 Meter) ebenfalls erfolgreich. Der größte Triumph aber ist die Qualifikation für die Meisterschaft in Berlin.

Schon seit der Kindheit gab es für Herms nur eins: Schwimmen. Es habe ihm damals so viel Spaß gemacht, dass er sich direkt beim Bremischen Schwimmverein (BSV) angemeldet hat. So richtig ehrgeizig wurde er allerdings erst gegen Ende seiner Schulzeit an der Oberschule an der Ronzelenstraße. „Dort war ich im Sportprofil und konnte auch noch zweimal die Woche morgens beim Kadertraining mitmachen“, sagt er. Das pushte ihn enorm nach vorne. Die Herausforderung, sich immer wieder zu verbessern und neue Ziele zu erreichen, sei das, was ihn am Schwimmen so sehr reizt.

Nach dem Abitur hatte er sich für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden – natürlich bei seinem Verein, dem BSV. Er hat dabei unter anderem die Nachwuchsmannschaft trainiert und neue Einblicke in das Vereinsleben erhalten. Es war insgesamt ein Jahr, das auch seinen Blick auf die Zukunft und die Wünsche geschärft hat. Denn schon jetzt sei klar: Nach dem Studium – Herms studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Bremer Uni – möchte er neben dem Job eine Schwimm-Mannschaft trainieren. „Aber erst, wenn meine Karriere vorbei ist“, sagt er. Und natürlich am liebsten bei seinem BSV. „Die Verbundenheit zum Verein ist groß, dort fühle ich mich sehr wohl.“

Jetzt aber erst mal die Meisterschaften in Berlin. Aufgeregt sei er noch nicht, „das kommt erst, wenn ich in Berlin ankomme“. Dabei muss er doch gar nicht nervös sein, es läuft doch gut in diesem Jahr, auf fast allen Strecken hat er sich gesteigert. Der Grund: „Ich habe angefangen, den Fokus auf die Technik zu setzen“, erklärt Herms. „Während des Studiums habe ich viel Zeit, individuell an mir zu arbeiten“. Sein Fleiß trage zu den Leistungssteigerungen natürlich auch bei. Denn seine Trainingszeiten haben sich durch das Studium deutlich erhöht, da er sich die Zeit zum Schwimmen nun selber einteilen könne. Das bestätigt auch die Leiterin der Schwimmabteilung, Anke Sablowski. „Er hat den nötigen Trainingsehrgeiz, den haben nicht unbedingt alle“, sagt die Leiterin. Sie freut sich über ihren ehrgeizigen Athleten.

Auch für die nächste Saison hat Herms sich schon wieder ein Ziel gesetzt: Wieder sollen es die deutschen Meisterschaften sein, wieder will er seine persönlichen Bestzeiten verbessern. Und er will im nächsten Jahr auch die 100 Meter Lagen in Angriff nehmen. Die Herausforderung dabei: seine Schwachstelle, das Rückenschwimmen. „Ich habe es noch nicht so wirklich raus, wie man Rücken schwimmt. Das wird für mich wohl immer auch ein Geheimnis bleiben“, sagt Herms. Trotzdem versuche er sich daran. Er weiß ja, ohne Fleiß wird das nichts im Schwimmerleben.

Neben Armin Herms haben sich noch weitere Bremer Schwimmer und Schwimmerinnen für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Sie alle eint in diesem Sommer ein großer Vorteil: das Außenschwimmerbecken des BSV. Herms sagt: „Es ist der große Vorteil bei uns, dass wir das Freibad haben. Die Möglichkeiten sind optimal.“ Jetzt liegt es an ihm, dass er diese auch optimal umsetzt und bei seinen ersten deutschen Meisterschaften gleich mal einen Auftritt mit Ausrufezeichen hinlegt.