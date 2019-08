In Wetzlar ist sie ­deutsche Jugendmeisterin geworden, im großen Stadion von Berlin ist sie „bei den Großen“ Sechste ­geworden: Stina Seidler, Stabhochspringerin vom SV Werder. (Iris Hensel)

Das passte. Am Nachmittag zuvor hatte Stina Seidler an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht ihre letzte von fünf Klausuren geschrieben. Und am Sonnabend folgte der letzte Wettkampf vor dem zweiwöchigen Urlaub. Deutsche Meisterschaften im Olympiastadion. Ein Wettkampf zuhause quasi. Stabhochspringerin Stina Seidler, die für Werder startet und jetzt das vierte Semester im Fach „International Business Administration“ abgeschlossen hat, lebt und trainiert um die Ecke in Potsdam. Ihr Trainer ist der Disziplin-Bundestrainer Stefan Ritter.

Der Wettkampf am Sonnabend passte nicht nur terminlich und logistisch gut. Auch atmosphärisch. „Im Olympiastadion zu springen hat einfach Charme“, sagt Stina Seidler, die zu ihrem Wettkampf sagen konnte: „Mit der Höhe bin ich nicht zufrieden, mit den Sprüngen und der Platzierung bin ich es schon.“ Sie hatte in ihrem ersten Wettkampf in der großen traditionsbeladenen Stadion-Schüssel 4,11 Meter überquert und war damit in der Konkurrenz der zwölf Springerinnen Sechste geworden. Die Versuche über die nächste Höhe – 4,21 Meter – hätten gar nicht schlecht ausgesehen, sagt sie. Es blieben unvollendete Versuche, weil sie zwar ausreichend hoch genug, aber nicht tief genug ausfielen. „Ich bin zwar mit der Hüfte drüber gewesen über der Latte, aber dann praktisch von oben auf sie draufgefallen“, sagt Stina Seidler.

Für die 21 Jahre alte Leichtathletin geht damit eine Saison dem Ende entgegen, die dann besser lief als sie anfing. Sie habe anfangs ordentlich Probleme beim Absprung gehabt und sei oft durchgelaufen statt abzuheben. Überraschend für die Szene und vor allem für sich selbst hatte sie bei den deutschen U 23-Meisterschaften mit 4,20 Metern eine neue Bestmarke aufgestellt und damit den Titel geholt. Den kann sie sogar verteidigen, weil sie auch noch im kommenden Jahr jung genug ist für U 23-Wettbewerbe. Und ganz vollendet ist diese Saison auch noch gar nicht. Ende August beziehungsweise Anfang September startet sie noch bei zwei Meetings in Potsdam und Beckum. Dabei geht es beim Sterncenter-­Meeting in Potsdam recht spektakulär zu. Gesprungen wird auf dem Parkdeck-Dach eines Einkaufszentrums.

Linne will antreten

Als zweite Bremer Athletin ist am Sonnabend die Werder-Sprinterin Sandra Dinkeldein an den Start gegangen. Sie blieb dabei mit 11,60 Sekunden über 100 Meter nur um zwei Hundertstel über ihrer erst kürzlich aufgestellten Bestzeit. Fürs Finale reichte die Zeit allerdings nicht. An diesem Sonntag läuft Sandra Dinkeldein die 200 Meter. So wie Vereinskollegin Svea Kittner – und wie auch Fabian Linne. Der junge Mann, der am Sonntag 19 wird, hatte sich für die U 20-EM in Schweden qualifiziert, den Auftritt dort aber wegen einer Zerrung verpasst. Die Tests unter der Woche führten zur Entscheidung, einen Start zu wagen. Einen Doppelstart, um genauer zu sein. Linne ist auch für die 4 x 100-Meter-Staffel des SV Werder vorgesehen. Bei den Damen wird ­sowohl eine Werder-Staffel als auch eine des Bremer LT antreten. Zudem hat sich Philip Kass im Stabhochsprung Einiges vorge­nommen.