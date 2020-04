Mach dich mal locker! Das ist so ein Spruch. Im Sport ist das mehr als ein Spruch, es ist eine Notwendigkeit. Um nicht zu sagen: Es gehört zum Wesen des Sports. Wer das richtige Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung nicht hinbekommt, wird nicht weit kommen. Dass eine Lockerung, ein zentraler Begriff des Sports also, zu einem Schlagwort im Corona-Management geworden ist, ist kein Verdienst des Sports. Verdient hatte es der Sport trotzdem nicht, dass am Mittwoch Bund und Länder erste Lockerungen angekündigt, über den lahmgelegten Sportbetrieb aber kein Wort verloren hatten.

„Da gab es beim Sport etwas lange Gesichter“, sagte nun am Freitag auf der Pressekonferenz im Bremer Rathaus fast entschuldigend der Innensenator Ulrich Mäurer. Und stellte eine Lockerung in Aussicht. Man habe einen Passus in die neue, vorläufig bis zum 3. Mai gültige Rechtsverordnung eingearbeitet. In Absprache mit Niedersachsen wolle man „es in den nächsten Tagen korrigieren“, dass abseits des Profifußballs keine Bremer Sportanlage betreten beziehungsweise benutzt werden darf. Das Ortsamt könne auf den Außenanlagen unter Auflagen Einzeltraining zulassen. Sportsenatorin Anja Stahmann habe ihm vermittelt, wie schwer es zu vermitteln sei, dass zwar im Bürgerpark gelaufen werden, auf der schönen Anlage des TuS Komet Arsten aber nicht trainiert werden dürfe.

Sicherlich rein zufällig war damit die Sportstätte jenes Vereins erwähnt, dessen Vorsitzender Bremens ranghöchster Sportfunktionär ist. Andreas Vroom ist der Präsident des Landessport-Bundes Bremen (LSB), der am Donnerstag – im Konzert mit vielen anderen Trainern und Funktionären – das Sportverbot für Bremen heftig kritisiert hatte. Am Freitag sagte Vroom: "Wir freuen uns, dass jetzt geprüft wird, ob auch der Sport von den Lockerungen profitieren kann.“ Der LSB würde die Pläne konstruktiv begleiten und beratend zur Verfügung stehen. Über das Wochenende werde der LSB gemeinsam mit den Senatorinnen für Sport und Gesundheit ein Stufenpapier erarbeiten, dass ab der kommenden Woche wieder Sport in Bremen ermöglichen soll. Es gebe die Hoffnung, dass das Ordnungsamt sogenannte Allgemeinverfügungen erlässt, damit nicht jeder Sportverein einzelne Anträge auf Ausübung des Trainingsbetriebs stellen muss. So gelten beispielsweise Tennis und Golf als kontaktarme Sportarten, die unter Einhaltung von Mindestabständen und Hygienevorschriften womöglich schon bald wieder ausgeübt werden können. Bereits am Montag sollen die Sportminister der Bundesländer konferieren, um einen einheitlichen Lockerungsplan zu entwerfen.

Zu den kontaktarmen Sportarten, die im Freien betrieben werden können, zählen neben Tennis oder Golf auch etliche Disziplinen im Rudern, Kanu oder Segeln. Und erst recht die zentrale Sportart jeder Olympischen Spiele: die Leichtathletik. Hier war zuletzt vor allem im Leistungsbereich das Unverständnis besonders groß, dass auf teils recht belebten Straßen, in Parks oder Parzellengebieten gerannt oder gehüpft werden durfte. Auf einem weitläufigen Stadiongelände aber nicht. Ein Spitzensprinter wie der Werder-Athlet Fabian Linne, der noch deutlich besser dran ist als Werfer oder Springer, beschränkte aus Vorsicht seine Kommunikation zu seinem Trainer Andriy Wornat auf ein Minimum. Krafttraining vor der Haustür, mit Hilfe des Vaters, Sprints zwischen den Autos oder auf der Bürgerweide. Aber eben keine mit Spikes auf der Bahn. Er wollte, so gut es geht, in Form bleiben, erzählt er, aber manchmal habe er sich doch bei der Frage ertappt: „Wieso mache ich das hier?“

Ja, wieso? Ein Athlet braucht ein Ziel, sagt Werders Trainer und Sportwart Andrei Fabrizius. Motivation sei ein ganz zentraler Punkt für junge Menschen, die ihrem Körper oft eine Menge zumuten und dafür oft auch auf eine Menge verzichten. Und die Aussicht, dass jetzt zumindest einige Athleten unter Einhaltung der bekannten Gebote hoffentlich in Kürze wieder auf Platz 11 dürfen, sei eine sehr, sehr wichtige Motivation. In anderen Bundesländern dürften die Leichtathleten schon wieder mehr machen als im vergleichsweise weniger Corona-befallenen Bremen. Fabrizius sagt, dass beispielsweise in Baden-Württemberg schon wieder teilweise und natürlich unter Auflagen trainiert werden dürfe. Auch am Olympiastützpunkt in Hannover. Matthias Reick, Vizepräsident des Bremer und Präsidiumsmitglied des deutschen Leichtathletik-Verbandes, berichtet Ähnliches von Potsdam.

Lockerung ist nun auch für Bremen in Aussicht. Vielleicht kommt doch noch zustande, wofür die Leichtathletik-Szene gerne ein Schlagwort benutzt: eine Late Season, eine Spätsaison. Kleine Qualifikationswettkämpfe im Sommer, größere Meiterschaften im Spätsommer. Vielleicht kann die deutsche Meisterschaft der U 16, die beim TuS Komet Arsten der Trainer und Geschäftsführer Jens Ellrott mit seinem Orgateam akribisch vorbereitet, doch noch stattfinden. Statt Anfang Juli dann halt Mitte oder Ende September. Ellrott ist lange genug dabei in der Leichtathletik, um zu wissen: Oft herrscht da das beste Leichtathletikwetter des Jahres.