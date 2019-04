Starke Vorstellung bei der DM: die Bremer Nina Bezzubova und Timur Imametdinov. (Koch)

Bremen. Standing Ovations hatten sich Timur Imametdinov und Nina Bezzubova bei den deutschen S-Latein-Meisterschaften gewünscht – und auch bekommen. Allerdings musste das Paar des Grün-Gold-Clubs sich den Applaus des Kamener Publikums mit den anderen fünf Finalisten teilen. Zu Recht, schließlich konnten sich alle Paare im Finale noch einmal steigern, sodass die Meisterschaft sich zu einem absoluten tänzerischen Highlight entwickelte. Überraschungen allerdings gab es nicht. Das Ergebnis sei komplett identisch mit dem des Vorjahres, sagte Grün-Gold-Vorsitzender Jens Steinmann. Die Bremer Nina Bezzubova und Timur Imametdinov landeten wieder auf Rang zwei hinter dem Dauerrivalen aus Pforzheim, Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska.

Enttäuscht war am Ende jedoch keiner. Es sei immer eine Betrachtungssache, da beide Paare sehr unterschiedlich tanzen, erklärte Steinmann, jedes dabei auf höchstem Niveau. Die Wertungsrichter an der Fläche legten sich einmal mehr fest auf den sportlichen Stil des Pforzheimer Paares, das alle fünf Tänze für sich entschied.

„Ausdrucksstark und sehr präsent“

Immerhin konnten die Bremer ihnen einige Einsen entführen. Vor allem in der Rumba zogen gleich vier von neun Wertungsrichtern die Eins für das Bremer Ausnahme-Tanzpaar. Die fünfte Eins, und damit ein Sieg in diesem Tanz, blieb ihnen jedoch verwehrt. „Nina und Timur haben ein großartiges Finale getanzt, von daher kann man zufrieden sein“, sagte Steinmann, der auch auf die anderen Grün-Gold-Paare bei den deutschen Meisterschaften stolz war. An erster Stelle über Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev, die in seinen Augen an diesem Abend eigentlich hätten Dritte statt Vierte werden müssen. „So gut habe ich die beiden noch nie gesehen, ausdrucksstark und sehr präsent.“ Aber auch in diesem Fall sollte es keine Änderung zum Vorjahr geben. Während die Mehrheit der Wertungsrichter die Bremer schließlich auf Rang vier setzten, war es völlig unverständlich, dass ihre Kollegin aus Pforzheim völlig aus der Reihe tanzte und die Bremer in allen Tänzen auf Rang sechs wertete. Diese Platzierung hatten Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev an diesem Abend nun gar nicht verdient.

Nur knapp das Finale verpasst hatten bei dieser Meisterschaft Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli vom Bremer Grün-Gold-Club. Die beiden tanzen erst seit drei Monaten zusammen, sind sehr ehrgeizig und haben im Vorfeld der Meisterschaften hart trainiert – mit Erfolg. Während Daniel Dingis bereits seit vielen Jahren erfolgreich für den Klub tanzt, ist die Schweizer Meisterin erst vor Kurzem nach Bremen gewechselt. Auf Anhieb Platz sieben bei der DM bedeuten dementsprechend eine großartige Leistung und möglicherweise ein Versprechen für die Zukunft. Man habe den beiden richtig angemerkt, wie viel Spaß sie auf der Fläche haben, betonte der Grün-Gold-Vorsitzende Steinmann.

Doch die Bremer hatten noch mehr erfolgversprechende Paare am Start. Besonders erfreulich: Alle überstanden die erste Runde, was bei 61 Startern nicht unbedingt zu erwarten war. Zunächst kam das Aus für Leon Falke und Anastasia Shishkina in der 48er-Runde. Immerhin auf den geteilten 22./23. Platz schafften es in der 24er-Runde Erik Wittenbeck und Andrea Fagin. René Libera und Nadja Spalek belegten Platz 15/16. Und schließlich ganz knapp am Semifinale schlitterten Roman Syrykh und Elizabeth Zymovets mit Platz 14 vorbei.