Der Weitsprung ist die Königsdisziplin von Léon Schäfer. In Dubai hofft er auf den WM-Titel. (Alexandra Wey/dpa)

Zwölf Jahre war Léon Schäfer alt, als die Ärzte bei ihm Knochenkrebs diagnostizierten und seinen rechten Unterschenkel amputierten. Zehn Jahre später ist der Bremer paralympischer Weltrekordhalter und Weltmeister. Nun strebt er bei der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Dubai weitere Medaillen an. „Die Vorbereitung lief optimal“, sagt Schäfer, der mittlerweile für Bayer Leverkusen startet. Im zehntägigen Trainingslager in der Türkei habe er seiner Form den letzten Schliff verpasst, „jeden Tag zwei Einheiten geschrubbt.“

Seit Sonnabend ist der 22-Jährige in Dubai. Viel gesehen vom Wüstenstaat habe er noch gar nicht, auch das Wettkampfstadion bisher nur von außen. „Heiß ist es, ordentlich heiß“, sagt Schäfer. Seine letzten Trainingseinheiten will er deshalb auf die Morgen- und Abendstunden verlegen. Beim Wettkampf wird die Hitze in seinen Disziplinen keine große Rolle spielen: Schäfer ist für den Weitsprung und die 100 Meter gemeldet. Am kommenden Sonntag startet er mit dem Weitsprung, seiner Paradedisziplin, in die Weltmeisterschaft. Zweimal hatte der Athlet im Sommer den paralympischen Weltrekord verbessert, zuletzt im Juli auf 6,99 Meter. Damit zählt er bei der WM zu den Medaillen-Favoriten. „Ich will in Dubai auf jeden Fall die sieben Meter knacken“, sagt Schäfer. „Die ganze harte Arbeit mit einer Goldmedaille zu belohnen, wäre natürlich super.“

Mehr zum Thema Große Ehre für Bremer Sportler Sporthilfe-Ehrung für Bremer Léon Schäfer Para-Leichtathlet knackte in diesem Jahr gleich zweimal den Weitsprung-Weltrekord und wird ... mehr »

Für Schäfer wäre es nicht der erste Titel bei einer Weltmeisterschaft: 2017 lief er in London mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel überraschend auf den ersten Platz. Nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr verpasste Schäfer die Heim-EM in Berlin. Nun habe er sich zu alter Stärke zurückgekämpft. „Im Trainingslager hatte ich sehr gute Leistungswerte“, sagt Schäfer. Auch über die 100 Meter – seine Bestzeit liegt mittlerweile bei 12,29 Sekunden – rechnet er sich einiges aus. „Ich will auf das Treppchen und denke, das ist auch ein realistisches Ziel.“

Sportliche Ambitionen hatte Léon Schäfer schon immer. Bevor er an Krebs erkrankte, spielte er Fußball bei Tura Bremen. Als schneller Außenbahnspieler schaffte er den Sprung in die Bremer Auswahl. Auch zum Stützpunkttraining des Deutschen Fußball-Bundes war Schäfer schon eingeladen, bevor die Diagnose seine Träume von einer Karriere als Profi platzen ließ. Nach seiner Operation lag Schäfer auf der onkologischen Station des Klinikums Bremen-Mitte. „Jedes Kind, das dort behandelt wurde, hatte einen Wunsch frei“, sagt Schäfer. Er wünschte sich ein Treffen mit Markus Rehm, einem der bekanntesten deutschen Behindertensportler.

Von dem leistungsorientierten Umfeld profitiert

Nach diesem Treffen war seine Begeisterung für die Leichtathletik geboren. Schäfer bekam eine Sportprothese und folgte seinem Idol Rehm zum TSV Bayer Leverkusen. Die Leverkusener Leichtathleten gehören zur deutschen Spitze – sowohl bei den behinderten als auch bei den nicht behinderten Sportlern. Léon Schäfer profitierte von dem leistungsorientierten Umfeld und konnte schnell auch bei internationalen Wettkämpfen auf sich aufmerksam machen. Nach einigen Erfolgen im Jugendbereich nahm er 2015 zum ersten Mal an einer WM der Erwachsenen teil. Dabei verpasste er im Weitsprung nur knapp das Podest. 2016 sammelte Schäfer dann erste paralympische Erfahrungen. In Rio de Janeiro belegte er mit 6,06 Metern im Weitsprung erneut den vierten Platz. Ein Jahr später sprang er in London auf den dritten Platz und gewann seine erste Einzelmedaille bei einer WM.

Obwohl Schäfer schon seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebt und für Wettkämpfe durch die ganze Welt reist, hat er den Bezug zur Heimat nie verloren. „Ich habe für Bremen nur Liebe übrig“, sagt Schäfer. „Meine Familie und meine engsten Freunde leben alle in Bremen.“ Er versuche, so oft wie möglich in die Hansestadt zu kommen, was aber gerade innerhalb der Saison schwierig sei. „Wenn ich länger weg bin, vermisse ich die Stadt schon sehr“, sagt Schäfer, der bis vor Kurzem an der Sporthochschule Köln studierte.

Da er die Praxiskurse zeitlich nicht mehr geschafft habe und die sportliche Belastung neben dem eigentlichen Training zu groß geworden sei, wechselt er nun an die Universität zu Köln. Ab dem kommenden Semester wird er dort BWL studieren. Nebenbei ist Schäfer als einer der erfolgreichsten deutschen Para-Athleten auch ein gefragter Werbepartner. Kürzlich drehte er Videos für die „Just Do It“-Kampagne von Nike. Ende Oktober hat die Deutsche Sporthilfe Léon Schäfer zum Junior-Sportler des Jahres gekürt.

Die Weltmeisterschaft in Dubai ist für den 22-Jährigen auch eine Art Generalprobe. Nächstes Jahr im Sommer möchte er bei den Paralympics in Tokio auf die Jagd nach seiner ersten olympischen Medaille gehen. Im Optimalfall, hofft Schäfer, reist er dann als Weltmeister nach Japan.

Zur Sache

Zu Gast in den Emiraten

Die Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft läuft vom 7. bis 15. November in Dubai. 1300 Athleten aus mehr als 100 Ländern kämpfen in verschiedenen Disziplinen um die Medaillen. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) reist mit 32 Athleten zur WM in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Dubai geht es für viele Sportler auch darum, sich für die Paralympics 2020 in Tokio zu qualifizieren.