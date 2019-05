Bereits in der Mannschaftsdressuraufgabe zeigte sich Rebecca Achelis (15 Jahre), Leony Janssen (13, beide Bremer RC), Joschua Dietze (13, RG Schimmelhof) und Josephine Seemann (16, RC General Rosenberg) unter der Leitung von Inken Tittel sehr harmonisch, erreichten die Note 7,6 und damit den zweiten Platz. Auch bei den Einzeldisziplinen Dressur und Springen, die jeweils von zwei Teamreitern zu absolvieren waren, überzeugten die vier Bremerinnen und Bremer. Josephine Seemann, die mit ihrem Erfolgspony Crown High Society schon 2017 beim Silbertriumph dabei war, konnte mit der Wertnote 7,7 einen guten dritten Rang im A-Stilspringen erringen. Joschua Dietze belegte in der A Dressur den sechsten Rang. Leony Janssen in der Dressur und Rebecca Achelis im Stilspringen komplettierten eine vorzügliche Mannschaftsleistung.