Eine ganz besondere Verbindung: Melina Ehm hat mit Loverboy schon viele tolle Momente erlebt. (Christina Kuhaupt)

Es gibt diese Momente, in denen man sich für seine Mühen bestätigt sieht. Momente, in denen sich harte Arbeit urplötzlich auszahlt. Es sind Momente, die sich ganz tief im Gedächtnis eingraben und Ansporn sind für neue Herausforderungen. Einen solchen Moment hat Melina Ehm am Tag der deutschen Einheit 2019 erlebt. Für die Bremerin ist dieser 3. Oktober ein Feiertag im wahrsten Wortsinn. Melina Ehm ist Rennreiterin von Beruf. Sie arbeitet im Team von Pavel Vovcenko auf der Trainingsanlage in Mahndorf, wo sie im Juli 2018 ihre dreijährige Ausbildung zur Pferdewirtin erfolgreich abgeschlossen hat. Und an diesem Tag der Einheit bildet sie nun eine ganz besondere Einheit mit Loverboy, einem inzwischen fünfjährigen Wallach eben aus dem Stall Vovcenko.

Melina Ehm und Loverboy kennen sich aus der täglichen Arbeit. Ehm lebt auf der Anlage in Mahndorf und ist morgens um 6 Uhr eine der ersten im Stall. Täglich sitzt die 24-Jährige im Sattel, pro Tagesschicht reitet sie ein halbes Dutzend Pferde. Training, Pflege, auch mal eine Box ausmisten, das sind die Dinge, die für die Pferdewirtin Ehm täglich anliegen. Es ist ein Rund-um-Paket. Für die Rennreiterin Ehm liegt aber mitunter noch viel mehr an – so sie denn als Jockey bei Galoppveranstaltungen für ein oder auch mehrere Rennen verpflichtet wird.

Mehr zum Thema In Bremen derzeit keine Rennen möglich Galoppsport auf Trainingsanlage in Mahndorf boomt Während in der Bremer Vahr keine Rennen mehr stattfinden, boomt der Betrieb in Mahndorf. Dort sind ... mehr »

An diesem Tag der deutschen Einheit 2019 hat Melina Ehm einen Job ergattert. Sie sattelt Loverboy in einem Ausgleich III über 1800 Meter. Das Starterfeld auf der Anlage in Berlin-Hoppegarten ist groß, mit 17 Startern sogar immens groß. Das Rennen selbst ist taktisch geprägt und verläuft ideal für das glänzend aufeinander abgestimmte Bremer Pferd-Reiter-Paar, das sich auf der Zielgeraden innen durchsetzt und letztlich souverän gewinnt. „Gänsehaut“ habe sie gehabt, sagt Melina Ehm, Gänsehaut pur, als sie über den Zielstrich ritt. „Als einziges Mädchen im Feld so ein Rennen zu gewinnen, das war schon sehr emotional“, sagt sie auch.

Melina Ehm ist sozusagen „in love“ mit Loverboy, das sei ein ganz besonderes Pferd. Eins, das „nie einen Cent gewonnen hatte“, bevor es im April 2019 nach Mahndorf kam. Ein Pferd, das nun in Hoppegarten bereits den fünften Saisonsieg gefeiert hat. Die Prämie allein für diesen Sieg: 7500 Euro. Eine Geschichte, die Melina Ehm heute noch verzückt. Dieses Rennen in Hoppegarten war ihr Jahreshöhepunkt in einer Saison, die einige Höhepunkte zu bieten hatte. Darunter der Ausflug in den Hindernisbereich. Vier Rennen über Sprünge hat sie bestritten, dreimal war sie unter den ersten Drei platziert. „Pavel hat mir die Chance gegeben“, freut sie sich über das Vertrauen ihres Lehrmeisters Vovcenko.

Jockey ist ihr Traumberuf

Vertrauen, das die Rennreiterin zurückzahlt. Melina Ehm hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das, obwohl sie 1,80 Meter misst, eine Körpergröße, die nicht gerade das Idealmaß für ihren Berufswunsch gewesen ist. Doch die gebürtige Schwäbin ließ sich nicht abbringen von ihrem Vorhaben. Jockey ist nun mal ihr Traumberuf. Seit ihrem 16. Lebensjahr – damals noch als Schülerin – hat sie dieses Ziel mit großer Akribie verfolgt und an den Wochenenden und in den Ferien viel Zeit dafür geopfert. Melina Ehm hat zunächst ein Jahr bei Elfi Schnakenberg in Blender hospitiert, danach bei Annika Rosenbaum in Großenkneten. Bereits 2011 hat sie in Köln ihre Prüfung zur Amateurrennreiterin abgelegt.

Im Frühjahr 2014 kam Melina Ehm schließlich erstmals zu Pavel Vovcenko nach Mahndorf und ritt dort Pferde im Trainingsbetrieb, ehe sie für zwölf Monate ins Ausland ging und in Portugal auf einem Gestüt arbeitete. Auch während ihrer dreijährigen Ausbildung in Mahndorf ist Melina Ehm häufig bei Galopprennen im Ausland im Einsatz gewesen. Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Algerien, Rumänien, Polen, Schweden, Frankreich, Italien – Melina Ehm ist rumgekommen in der Welt, „das war eine tolle Erfahrung“, sagt die 24-Jährige.

Melina Ehm ist im 300-Seelen-Dorf Dose in der Gemeinde Friedeburg nahe Jever aufgewachsen. Sie stammt aus einer reitsportbegeisterten Groß-Familie und hat elf Geschwister. Melina Ehm ist die Viertälteste in diesem Dutzend – und sie ist die erste, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Sie liebt ihren Job. Das Team. Den Stall. Die Trainingsanlage. Sie ist Rennreiterin mit Leib und Seele. Jockey darf sie sich nicht nennen. Noch nicht. Denn Jockey ist man erst, wenn man 50 Siege auf dem Konto hat. Für Ehm stehen bisher 24 Siege zu Buche.

Die Richtung stimmt also, auch wenn die Bremerin in der aktuellen Saison Corona-bedingt noch gar nicht zum Zug gekommen ist. Viele Veranstaltungen sind abgesagt worden, allmählich erst laufen die Renntage wieder an, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Renntage wie zuletzt in Dresden oder in Hannover, bei denen auch Melina Ehm vor Ort ist. Als Pferdewirtin, nicht als Rennreiterin. Für ihren Rennstall betreut sie dann die Pferde, sie kümmert sich um die komplette Versorgung und Pflege. Auch diesen Job macht sie gerne. Und sie bleibt optimistisch: „Es wird bald wieder bergauf gehen“, sagt Melina Ehm. Die Rennreiterin weiß, dass es auch für sie bald wieder diese besonderen Momente geben wird.

Mehr zum Thema Melina Ehm strebt Profi-Laufbahn an Ein großes Talent im Rennsattel Bremen. Sie ist im wahrsten Wortsinn ein großes Talent: Melina Ehm misst 1,79 Meter, eine ... mehr »

Zur Sache

Geisterrennen

Die Corona-Krise hat auch den Galoppsport hart getroffen und zwischenzeitlich zu einer 60-tägigen Pause gezwungen. Seit Anfang Mai sind Galopprennen in Deutschland wieder gestattet, die erste Veranstaltung während der Corona-Pandemie wurde am 7. Mai auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen bei Hannover ausgetragen.

Ohne Zuschauer natürlich und somit analog zum Fußball als Geisterrennen. Seither gab es zahlreiche weitere Galopprenntage im ganzen Bundesgebiet, allesamt unter strikten Auflagen und Kontaktbeschränkungen. Anfänglich wurden lediglich Trainer, Pferdeführer, Jockeys, Tierärzte, Hufschmiede und die Rennleitung auf die Anlagen gelassen, inzwischen ist der Personenkreis etwas erweitert worden.

Zudem sind ab diesem Montag auch wieder alle ausländischen Starter zugelassen. Damit hebt der Dachverband Deutscher Galopp die bisherige Sperre für Starter aus England, Frankreich und Irland auf. Wetten werden ausschließlich im Internet abgeschlossen. Dort werden die Rennen auch auf Plattformen wie www.deutscher-galopp.de übertragen.