Willi Eickworth ist Mitgründer des Squash-Rackets-Verbands Bremen, seit 1988 auch dessen Vorsitzender und außerdem Präsident des Bundesligisten Bremer SC. (Christina Kuhaupt)

Immerhin: Kurzfristig muss sich Willi Eickworth keine Sorgen machen. „Die Saison ist in trockenen Tüchern“, sagt der Präsident des Bremer Squash-Clubs. Das BSC-Team wird einmal mehr in der 1. Bundesliga Nord antreten, mit dem Spiel beim SC Diepholz am 12. Oktober also in die Saison starten. Was danach kommt, ist dagegen noch immer fraglich – es geht um die sportliche Heimat der Bremer.

Die ULC-Sportwelt in Woltmershausen wurde vor rund einem Jahr verkauft und umgehend für fünf weitere Jahre an den bisherigen Betreiber Markus Begerow, Geschäftsführer der ULC-Gruppe, verpachtet. „Eigentlich müsste es locker noch vier, fünf Jahre laufen“, sagt Willi Eickworth. Dass gerade erst die Kursräume der Sportwelt umfangreich neugestaltet werden, hält er für ein gutes Zeichen. Da das Areal aber zum benachbarten Tabak-­Quartier zählt, dem Gelände der Brinkmann-Fabrik, können sich die Squasher nicht wirklich sicher sein. Schließlich sollen dort 1200 Wohnungen entstehen, und nimmt die Entwicklung schon bald Fahrt auf, dann droht auch der Sportwelt ein vorzeitiges Ende.

Insofern befindet sich Willi Eickworth, seit vielen Jahren als „Mister Squash“ in Bremen bekannt, auf Werbetour. Eine Neugestaltung der gesamten Fläche müsse doch immer die Bedürfnisse der kommenden Bewohner im Blick haben, betont der BSC-Präsident also. „Man muss sich fragen: Was brauchen die Leute? Wer dann keinen Sport mitbaut, muss bekloppt sein“, so Eickhoff.

Er weiß allerdings auch, dass selbst eine neue Sportanlage im Tabak-Quartier nicht zwingend die für Squash auf höchsten Niveau notwendigen sechs Courts vorsehen müsste – so groß ist das Interesse an seinem Sport dann auch nicht mehr. Also wäre es sicher eine gute Idee, mit sportlichen Erfolgen für Argumente zu sorgen. Und tatsächlich: Der Bremer SC ist seit Jahren eine Größe im deutschen Squash. Seit Einführung der 1. Bundesliga Nord wurde das Team dreimal Dritter und belegte zweimal den vierten Rang. Damit verpasste der BSC zwar regelmäßig die beiden Topplätze, die am Ende zur Teilnahme an der Endrunde qualifizieren. Aber zur erweiterten Spitze reicht es zweifellos.

„Diesmal würden wir schon gern in die Endrunde kommen“, sagt Willi Eickworth. Und Teammanager Derek Lawrence findet gar, der BSC zähle in der kommenden Saison zu den „Favoriten auf den zweiten Platz“. Denn Sportwerk Hamburg, in den Vorjahren stets Vizemeister hinter dem Seriensieger Paderborner SC, würde in diesem Jahr nicht mehr einen so großen finanziellen Aufwand treiben können. Allerdings sind sich die Macher des Bremer Klubs einig: Mit großen Worten ist es nicht getan.

Hoffnungsträger und die Nummer eins beim Bremer Squash-Club: der junge Engländer Patrick Rooney, aktuell die Nummer 81 der Weltrangliste. (Fotos: Christina Kuhaupt)

„Wir wollen den Ball flach halten“, sagt Lawrence, und auch Willi Eickworth möchte „den Mund nicht zu voll nehmen“. Dabei sorgt der Blick auf den neuen Kader der Bremer schon für Optimismus. Zwar werden Hendrik Vössing (Paderborn) und Jill Witt (Berlin) zukünftig für andere Vereine antreten. Dafür stehen nun aber deutlich mehr Spieler auf hohem Niveau zur Verfügung. Als Nummer eins dürfte dabei Patrick Rooney gelten. Der junge Engländer, derzeit 81. der Weltrangliste, wird zukünftig allerdings internationale Turniere spielen, womöglich also nicht immer zur Verfügung stehen.

Als Ersatz käme deshalb der Routinier Olivier Pett in Betracht, der ebenfalls auf der Spielerliste verblieben ist. In Sam Todd wurde schließlich ein dritter Engländer gewonnen. Der erst 16-Jährige schaffte es im vergangenen Monat ins Viertelfinale der Junioren-Weltmeisterschaften in Malaysia. In Felix Göbel (Eschweiler) und Moritz Dahmen (Langenhagen) wurden zudem zwei routinierte Spieler mit Bremer Vergangenheit gewonnen, die auf den anderen Positionen als gute Wahl gelten. Dabei dürfte der Platz an Position drei aber nach wie vor an Heiko Schwarzer gehen – der Ü 35-Europameister wird auch in dieser Saison zwischen seinem neuen Wohnort Prag und Bremen pendeln. „Wir sind nicht schlechter geworden“, sagt Willi Eickworth. Es wäre ein gutes Zeichen für die Zukunft.