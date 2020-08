Blick in die volle Halle beim Tag der Schulen bei den Sixdays Anfang dieses Jahres. (Frank Thomas Koch)

Die Sixdays sind für das kommende Jahr abgesagt worden. Das hat eine Sprecherin der Bremer Messegesellschaft M3B dem WESER-KURIER bestätigt. Weitere Informationen zur Absage soll es ihren Angaben zufolge am Mittwoch geben. Zunächst hatte Radio Bremen berichtet.

Die derzeit geltenden Corona-Regeln für die Hansestadt sehen vor, dass in Innenräumen Veranstaltungen mit bis zu 250 Gästen erlaubt sind – wenn entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. Beim Sechs-Tage-Rennen tummeln sich allerdings regelmäßig mehrere zehntausend Besucher rund um das Oval, wo die Radrennen ausgetragen werden, und in den angeschlossenen Messehallen, in denen gefeiert wird.