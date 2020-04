Golfen ist ab Sonnabend wieder in Bremen erlaubt, aber zunächst nur in Zweier-Flights und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften. (Dean Musgrove/dpa)

Seit diesem Wochenende greift ein Konzept des Senats für die allmähliche Wiederaufnahme des Sportbetriebs. Überraschend ist das nicht mehr, schon am vergangenen Dienstag hatte Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) die Lockerungen verkündet. Wörtlich heißt es in der Erklärung, die am Freitag veröffentlicht wurde: „Bewegung und Sport ist an der frischen Luft alleine oder gemeinsam mit einer zweiten Person in einer Distanz von 1,5 Meter oder mehr auf öffentlichen Sportanlagen und vereinseigenen Anlagen wieder möglich.“ Davon profitieren in erster Linie kontaktarme Sportarten wie Tennis, Golf, Rudern, Segeln, Reiten, aber auch Leichtathleten, so sie denn ihren Sport nicht in einer Gruppe ausüben.

Im Gegensatz zu Bremen wird es in Niedersachsen vorerst keine Lockerungen im Sport geben. Dort wartet die Politik auf den kommenden Donnerstag, dann konferieren die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angel Merkel und wollen auch über Möglichkeiten sprechen, den Vereinssport weiter zu öffnen. Erst danach will Niedersachsen entscheiden, ob Vereinssport wieder unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln möglich ist. Als mögliches Einstiegsdatum wurde zuletzt der 4. Mai genannt.

In Bremen aber geht es schon an diesem Sonnabend los. Beim TuS Komet Arsten gibt es die Abnahme des Sportabzeichens, aber nur für Mitglieder und nur nach Anmeldung. Am Freitag hatten bereits 30 Athleten ihr Kommen angekündigt. Beim Golf-Club Oberneuland sind die Plätze vorbereitet, allerdings auch nur für Club-Mitglieder. Gespielt werden darf nur in Zweier-Flights und nach vorgebuchten Abschlagzeiten. Viele Tennisvereine haben ihre Mitglieder in dieser Woche auf die Lockerungen vorbereitet. So schrieb der Tennisverein Rot-Weiß in einer Mail, dass man von einfachen Regelungen zum Schutze aller Mitglieder ausgehe: zwei Meter Abstand, häufiges Händewaschen, zudem seien nur Einzel erlaubt, Doppel und Gruppenkontakte auf den Plätzen untersagt.

Die Umkleiden und Duschen bleiben auf allen Sportanlagen geschlossen, so steht es auch in der Allgemeinverfügung. Auch für Toiletten gelten klare Vorgaben. „Toiletten können zur Nutzung geöffnet werden, wenn Händewasch- und Desinfektionsmittel sowie Papierhandtücher in ausreichender Menge bereitgehalten werden“, schreibt der Senat. Vereine mit einer eigenen Sportanlage müssen einen Hygiene- und Pandemieplan erstellen und dem Ordnungsamt auf Verlangen vorweisen.

Ziemlich viel Bürokratie also für die ersten Schritte. Aber es könnten weitere folgen, sagt Stahmann – unter Bedingungen. „Wenn sich die Öffnung bewährt und die Nutzer der Sportanlagen ihre Verantwortung für sich und andere wahrnehmen, wenn das Infektionsgeschehen das zulässt, dann werden wir allmählich, auch in Abstimmung mit den anderen Ländern, weitere Schritte wagen können.“

Die Sportbehörde weist zudem daraufhin, dass derzeit alle Anfragen von Vereinen zu der Allgemeinverordnung beim Landessportbund Bremen gesammelt und dann möglichst gemeinsam mit dem für die Allgemeinverfügungen zuständigen Ordnungsamt und dem Sportamt beraten werden. Der Termin für die Beratung soll bereits am kommenden Dienstag sein.