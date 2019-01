Der Name Hastedter Turn- und Sportverein wird bald verschwunden sein, aber in der Halle des Klubs herrscht seit Montag, seit dem Ende der Weihnachtsferien, wieder normaler Übungsbetrieb. (Christina Kuhaupt)

Es wird am Jakobsberg weitergehen – aber ohne den Hastedter TSV (HTSV). Nachdem Anfang Dezember das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, steht fest: Den 1861 gegründeten Sportverein wird es nicht mehr lange geben. Noch ist sein Name nicht aus dem Vereinsregister gelöscht, aber de facto existiert der HSTV schon jetzt nicht mehr. Alle Mitglieder haben den HTSV zum Jahresende 2018 verlassen. Eine gute Nachricht zumindest für die aktiven Sportler des Klubs und die Schulen rund um den Osterdeich gibt es aber auch: Sie können die Halle am Jakobsberg weiterhin nutzen, weil Insolvenzverwalterin Jennifer Metzler mit dem Bremer Sport-Club einen neuen Betreiber der Anlage gefunden hat.

Der Großteil der HTSV-Sportler hat sich zum Jahreswechsel zwei anderen Vereinen angeschlossen. Die Handballer wechselten zum HC Bremen, der jetzt keine Spielgemeinschaft mit dem HTSV mehr bildet, sondern ein eigenständiger Verein ist. Die Hastedter Badmintonspieler und Turner gingen zum Bremer Sport-Club (BSC). Offen ist lediglich, wie sich die Mitglieder der Ju-Jutsu-Abteilung des HTSV entscheiden werden. BSC-Vorsitzender Stephan Oldag wird der städtischen Deputation für Sport an diesem Donnerstag mögliche weitere Perspektiven zur Entwicklung der Sportanlage vorstellen. Der Verein war mit seiner Fußballabteilung, dem BSC Hastedt, am Jakobsberg bislang schon Nutzer der Kunstrasenfläche.

„Wir haben Interesse am Vereinsgelände“, sagt Oldag, der sich durch den Abriss des alten Eissportstadions eine Erweiterung der Fußballfläche vorstellen kann. Doch das ist Zukunftsmusik.

Erst einmal ging es im Dezember darum, den Betrieb in der Halle weiterhin sicherzustellen. Kurz vor Weihnachten sei sein Verein vom Sportamt angesprochen worden, sagt Oldag. In der Vorlage für die Deputationssitzung am Donnerstag heißt es, dass die Übernahme des noch mit dem HTSV bestehenden Sportnutzungsvertrages durch den Bremer SC die beste Lösung sei. Das hätten Gespräche zwischen Immobilien Bremen, der Sport- und der Bildungssenatorin, der Insolvenzverwalterin und des BSC ergeben. Hätten die Beteiligten keinen neuen Betreiber gefunden, wäre die Halle am vergangenen Montag für den Sportbetrieb nicht wieder geöffnet worden. Ein Szenario, das alle Seiten unbedingt vermeiden wollten und das, härter noch als alle privaten Sportler, vor allem die Schulen im Stadtteil getroffen hätte.

„Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, uns ein klares Bild zu machen und auch finanziell alles zu überprüfen“, sagt Stephan Oldag. Aufgrund der kurzfristigen Anfrage sei das bislang nicht möglich gewesen. Dafür sicherten die beteiligten Senatorinnen dem BSC zu, dass dem Klub kein langfristiger finanzieller Schaden entstehen darf „und die Ressorts gegebenenfalls unterstützend tätig werden“. So übernimmt die Stadt auch die Kosten für ein Restdarlehen des HTSV in Höhe von etwa 70 000 Euro, für das sie gebürgt hat.

„Mir tut es um den Hastedter TSV wahnsinnig leid“, sagt Stephan Oldag. Der HTSV war in Zahlungsunfähigkeit geraten, weil er mit seinen verbliebenen Mitgliedern die Kosten für die vereinseigene Halle nicht mehr tragen konnte. Mit der Übernahme durch den BSC wird sich für alle Sportgruppen in der Halle Jakobsberg nichts ändern. Der HTSV-Vorsitzende Günther Müller wollte sich auf Anfrage am Mittwoch zur Situation nicht äußern.