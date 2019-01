Die Sportwelt in Woltmershausen ist das mit Abstand größte Sport- und Fitnesscenter in Bremen. Dort wird neben Squash, Badminton und Tennis viel Fitness angeboten. (Christina Kuhaupt)

Die nackten Zahlen klingen einfach gut. Der 1. Bremer-Squash-Club rangiert in der Bundesliga-Tabelle auf einem guten dritten Platz, im Nachwuchsbereich gibt es mit Lennox Vogt ein überragendes Talent, ein Damen-Team ist in der Planung. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man sagen: Squash rockt so richtig in Bremen. Wilhelm Eickworth aber weiß es besser. „Ich bin schon schwer getroffen“, sagt er. Und das will was heißen, denn Eickworth ist nicht nur Dauer-Optimist, sondern auch Vorsitzender des 1. BSC, Präsident des Bremer Squashverbandes und Trainer. Eickworth ist eigentlich Mister Squash – und das ist sein Problem. „Denn das, was hier abläuft“, sagt er, „ist eine ganz heiße Nummer.“

Aber was ist eigentlich passiert? Im vergangenen Jahr wurde die Sportwelt Woltmershausen verkauft. Kein ungewöhnlicher Vorgang, schließlich hat Besitzer Markus Begerow als Geschäftsführer der ULC-Gruppe noch drei andere Sportstudios im Bremer Raum. Die Sportwelt ist die mit Abstand größte Fitnessanlage Bremens und auch die Heimat der Bremer Squasher. Sie ist zwar auch schon in die Jahre gekommen, verfügt aber über einen unschlagbaren Vorteil: Sie liegt quasi auf dem Brinkmann-Gelände, das als sogenanntes Tabak-Quartier für neues Leben in Woltmershausen sorgen wird. 1200 Wohnungen sollen entstehen, der Stadtteil wird ohne Frage kräftig aufgewertet.

Käufer der Sportwelt ist die Firma Tektum, die kürzlich neben der Stephanikirche eine neue Wohnanlage an der Weser fertigstellte. Geschäftsführer Jens Renkwitz erwarb die Sportwelt im Mai vergangenen Jahres und verpachtete sie umgehend an Begerow, den Vorbesitzer. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Spätestens dann wird die Abrisskugel kommen, das ist sicher. Denn Renkwitz, selbst seit 25 Jahren Mitglied in der Sportwelt, sagt: „Es ist schwer, das Center zu sanieren. Aber wenn die Sportwelt wegkommt, dann kommt auch was Neues.“ Doch was dann kommt, ahnen die Bremer Squasher, wird nicht ausreichen, um den Bundesliga-Betrieb aufrechtzuerhalten und Squash überhaupt als Sport in Bremen weiter voranzubringen.

Die nächsten fünf Jahre gesichert

Renkwitz selbst will möglichen Planungen nicht vorgreifen. „Erst wenn die Stadt erklärt, wie der Masterplan für das Tabak-Quartier aussehen wird, kann ich mehr sagen“, sagt er auf Anfrage des WESER-KURIER. Im März werde es ein zweites Werkstattverfahren geben, auch eine öffentliche Beteiligung ist geplant. Und überhaupt seien ja die nächsten fünf Jahre Sportwelt gesichert, „da muss niemand in Aktionismus verfallen“.

Das sehen die Squasher allerdings etwas anders. Längst haben sich einige Aktive getroffen, um über die Zukunft ihres Sports in Bremen zu diskutieren. Axel Pusitzky ist einer von ihnen, zudem Vater von Squash-Talent Lennox Vogt. Er sagt: „Natürlich machen wir uns Gedanken darüber, wie es weitergeht. Hier entsteht gerade wieder eine Bremer Squash-Szene, die gute Voraussetzungen bietet mit der Bundesliga und einem starken Jugendteam. Das wäre total schade, wenn es jetzt nicht weiterginge.“

Die Sportwelt verfügt über sieben Squash-Courts. Mindestens sechs Courts seien, so Pusitzky, „die Voraussetzung für Bundesliga-Squash oder auch für Ranglisten-Turniere“. Diese Zahl an Courts gibt es allerdings nur in der Sportwelt. „Und wenn es die nicht mehr gibt, können wir die Bundesliga streichen“, sagt Squash-Präsident Eickworth. „Es wäre, um das freundlich zu sagen, ein gravierender Einschnitt. Aber ich will mich jetzt nicht verrückt machen lassen.“

Hinzu kommt die Sorge, dass es die Sportwelt eben doch nicht mehr fünf Jahre lang geben werde. Markus Begerow, der jetzt wieder Mieter des Fitness-Centers ist, sagt denn auch frank und frei: „Keiner weiß genau, ob wir das Maximum an fünf Jahren Sportwelt haben, das wurde nicht so detailliert besprochen. Von heute an würde ich sagen, dass es noch zwischen dreinhalb und vier Jahren so weitergeht – aber das sage ich so aus der Hüfte geschossen!“

Squash-Courts aus Betriebswirtschaftlicher Sicht eher Sponsoring

Begerow ist eine echte Größe im Fitness-Geschäft. Drei weitere Center hat er in Bremen und Ritterhude. Aber an die Zukunft von Squash glaubt er nicht so recht. Bei einem Jahresumsatz von zwei Millionen Euro beträgt der Anteil der Squash-Sparte gerade mal 30.000 Euro. „Daran sieht man ja, dass das für mich ein Zuschussbetrieb ist“, sagt er. Das gelte für den gesamten Racketbereich, also Squash, Badminton und Tennis. „Das macht insgesamt nur 85.000 Euro meines Gesamtumsatzes aus und erfordert zudem einen riesigen Energieaufwand.“ Betriebswirtschaftlich betrachtet seien die Squash-Courts eher als Sponsoring zu sehen, meint Begerow.

Und wie geht es dann weiter im Squash ohne die Sportwelt? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand findet, der in Bremen eine neue Squash-Anlage baut“, sagt Begerow. „Es wird vielleicht hier und da ein, zwei neue Courts geben, aber nicht in einer Dimension, in der man Leistungssport betreiben kann.“ Er glaube sowieso nicht, dass Squash überhaupt eine Zukunft hat. „Ich kann mir auch vorstellen, dass der Sport generell ausstirbt.“

Ein hartes Urteil. Das sich nicht deckt mit den Erfahrungen der Bremer Squasher. „In anderen Bundesländern boomt der Sport“, sagt Lars Bürgerhoff als Vorsitzender der Deutschen Squash-Liga. Der Bremer war erst kürzlich in Dresden und hat sich eine neue Sportanlage angeschaut, auch in Hamburg entstehe etwas Neues. Für Bremen hoffe er auf Unterstützung aus der Politik und privater Investoren. „Wir müssen jetzt deutlich machen, dass wir neue Courts brauchen“, sagt Bürgerhoff. Damit in Bremen nicht wieder eine Bundesliga-Sportart von der Bildfläche verschwindet.