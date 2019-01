Tim Klowat soll den Bremer SV in die Regionalliga schießen. (Frank Thomas Koch)

Herr Klowat, warum sind Sie in der Winterpause zum Bremer SV gewechselt?

Tim Klowat: Das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich nach Bremen umgezogen und studiere hier nun Betriebswissenschaften. Da waren die Fahrten nach Bremerhaven schon sehr aufwendig. Zum anderen ist der Bremer SV ein Topverein der Bremen-Liga. Ich habe mich auch sofort über den Anruf seines Trainers Ralf Voigt gefreut.

Ich hatte bereits vor der Saison mit Stefan Schlie (Trainer des ESC; Anm. der Red.) geredet und ihm gesagt, dass ich bei einem Umzug nach Bremen gern zu einem Bremer Verein wechseln würde. Und obwohl wir eine gute Saison spielen mit dem ESC, ist der BSV noch einmal eine ganz andere Liga. Da in diesem Jahr sogar die Möglichkeit des direkten Aufstiegs besteht, könnten wir in der nächsten Saison ja sogar in der Regionalliga antreten.

So habe ich die Berichterstattung in den Medien verstanden. Es soll ja keinen Verein geben, der sich bewirbt.

Das stimmt. Aber dann gibt es ja immer noch die Chance der Aufstiegsspiele. Nach allem, was ich in den Spielen des ESC gegen den BSV gesehen habe, sind wir da bestimmt nicht chancenlos.

Natürlich nicht, und wir sollten uns jetzt auch erst einmal auf die Bremen-Liga konzentrieren. Wir werden sicher nicht einfach durch diese Liga marschieren.

Beide spielen eine überragende Saison. Im direkten Duell (3:1 für den BSV; Anm. der Red.) war der BSV stärker, und auch in den Spielen gegen den ESC habe ich ihn stärker gesehen. Aber beide Mannschaften befinden sich schon auf Augenhöhe.

Auf beides. Aber das direkte Duell ist schon sehr wichtig und kann am Ende auch entscheiden – vor allem, wenn beide Mannschaften weiterhin nur so wenig Punkte liegenlassen. Aber natürlich darf man auch die anderen Aufgaben nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich keinen Ausrutscher erlauben. Man muss wirklich von Spiel zu Spiel denken und dabei immer bei 100 Prozent sein.

Weil wir nicht stolpern werden und auch das direkte Duell für uns entscheiden.

Ich hatte gute Gespräche mit Ralf Voigt, und wir sind auch auf die Torchancen eingegangen. Bei mir klappt es ja ganz gut in dieser Saison, und deshalb hoffe ich, dass ich dem BSV helfen kann.

Da ich beim ESC auch einige Mal zentral gespielt habe, werde ich mich auch beim BSV in dieser Position wiederfinden.

Jeder Fußballer fühlt sich wohler, wenn er mehr Raum und Zeit hat. Aber in einer so starken Mannschaft wie dem Bremer SV wird man immer zu Torchancen kommen. Dann muss man nur noch das Glück haben, den Ball über die Linie zu drücken.

Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Aber jetzt bin ich zum BSV gewechselt, um zu helfen und in die Regionalliga aufzusteigen. Bleibt der BSV in der Bremen-Liga, würde ich dort weiterspielen und es nächstes Jahr erneut versuchen. Ich bin also nicht zu diesem Verein gewechselt, weil ich unbedingt in der Regionalliga spielen will. Andererseits: Als junger Spieler werde ich dieses Ziel auch nicht aus den Augen verlieren.

Für den Sprung ist es nie zu spät. Aber vielleicht hätte ich mich auch früher anbieten sollen. Jetzt mit dem BSV ist es allerdings auch genau die richtige Zeit. Es ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich.

Zur Person

Tim Klowat (23) wechselte 2017 vom TSV Altenwalde zum ESC Geestemünde. Jetzt kehrte der Angreifer dem ESC den Rücken und ging zum Spitzenreiter Bremer SV. Dort tritt er mit der Empfehlung von 18 Saisontoren aus 15 Punktspielen an.