Im Gespräch statt im Konflikt: Jugendtrainer Marlon Reyher (von links) und Tim Bulck vom TV Bremen-Walle mit Jan-Moritz Höler vom BSV. (Christina Kuhaupt)

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind sie Nachbarn. Und nicht erst seit der Ulknummer mit dem Maschendrahtzaun weiß man: Kann gut gehen unter Nachbarn, geht aber oft gar nicht gut. Im vorliegenden Fall verhält es sich so: Es ging lange gar nicht gut, ist aber neuerdings auf einem guten Weg. Der Waller Weg – so ließe er sich betiteln. Zufällig, aber passenderweise heißt der Ort des Geschehens „Am Hohweg“. Hier bewegt sich etwas, ausgerechnet in dem Jahr, in dem durch eine Pandemie auch der Sport über Monate zum Stillhalten gezwungen wurde.

Die Hohweg-Nachbarn TV Bremen-Walle 1875, der Einfachheit halber: Walle, und Bremer SV (BSV) haben eine Kooperation in der Jugendarbeit beschlossen. Erst mal, quasi als Feldversuch für ein Jahr, wird es eine U 17 geben, eine B-Jugend-Mannschaft also, die in den Trikots des BSV auflaufen und in der Verbandsliga als Bremer SV spielen wird. Und in der ein Großteil der Spieler weiterhin Walle-Vereinsmitglieder bleiben werden. Stufe zwei der Kooperation könnte die Gründung eines Jugend-Fördervereins (JFV) sein. Stufe drei: wäre die Verstetigung des Ganzen.

Was sich modern anhört und sowieso im Sinne der Kinder und Jugendlichen sein dürfte, ist mit Blick auf die Vorgeschichte eine bemerkenswerte Entwicklung. Vor rund zwölf Jahren war der Bremer SV, im Fußball noch kurz vor der Gründung der Bundesliga fast genauso stark wie der SV Werder, zum Walle-Nachbarn am Hohweg geworden. Er hatte dort ein größeres Trainingsgelände bekommen – dazu den Erstzugriff auf einen neuen Kunstrasenplatz. Walle hatte für den neuen Nachbarn seine bisherigen Tennisplätze hergeben müssen. „Und schon bald waren sich die Vorstände spinnefeind“, sagt Tim Bulck, Jugendtrainer bei Walle und dazu stellvertretender Abteilungleiter der Fußball-Sparte.

Mehr zum Thema Die Fußballabteilung des ehemaligen TuS Walle hatte schwere Jahre zu überstehen – mit Erfolg Vom „Urknall“ zum TV Bremen-Walle 1875 Walle. Dass am Hohweg heutzutage Landesligafußball gespielt wird, grenzt an ein Fußball-Wunder. Vor ... mehr »

Grund für den Zwist war weniger das, was aus einer sportlichen Rivalität entstehen kann. Es waren vielmehr die neuen Platz- und Machtverhältnisse am Hohweg. Hier der BSV, auf Bremer Titel seiner ersten Herren im Fußball fixiert – dort der Großverein Walle, vorwiegend auf Jugendarbeit und Breitensport ausgerichtet. Der BSV hatte lange Zeit nur eine einzige Jugendmannschaft. Diese auch nur, weil der Verband das so vorgeschrieben hatte. Walle hat 14 Jugendteams.

Die Realität soll dann so ausgesehen haben: Den 14 Waller Jugendteams stand ein Hauptplatz und ein halber Schlackeplatz zur Verfügung. Wollte eine Manschaft auf dem Kunstrasenplatz trainieren, wurde sie verscheucht, sobald ein BSV -Team auftauchte. So schildert es Tim Bulck. Ganz viel Platz für wenige BSV-Teams, ganz wenig Platz für viele Walle-Teams, so habe es jahrelang ausgesehen. BSV-er hätten sich geradezu einen Spaß daraus gemacht, Walle-Spieler vom Kunstrasenfeld zu vertreiben.

Nicht nur das wuchs sich zum Ärgernis aus. Um seine Jugendmannschaft auffüllen zu können, habe sich der BSV gerne und regelmäßig aus dem Fundus des Nachbarvereins bedient. Oft angeblich auch hinter dem Rücken des abgebenden Vereins. „Sie hatten quasi einen Pool bei uns“, sagt Bulck. Damit sich die Sache nicht zu einer Art Maschendraht-Zerwürfnis auswächst, habe er schließlich nur zwei Möglichkeiten gesehen: entweder eine hohe Mauer oder eine Kooperation.

Mehr zum Thema Aktion gegen Diskriminierung Bremer SV setzt Kampagne gegen Rassismus fort Der Bremer SV führt die Kampagne gegen Rassismus weiter. So schauten rund 100 Gäste, darunter fast ... mehr »

Es wurde Letzteres. Der Impuls dazu kam vom Bremer SV. Und zwar von Jan-Moritz Höler, dem Cousin des Freiburger Bundesligaprofis Lucas Höler. Höler ist – an der Seite von Tim Meyer – Jugendleiter beim BSV. Und Trainer im Nachwuchsbereich. Vor zwei Jahren hatte sich der BSV auch eine B-Jugendmannschaft zugelegt. Problem: Wegen des fehlenden Unterbaus fehlte der Zulauf dafür aus dem eigenen Verein. Die B-Jugendlichen entwuchsen der Alterklasse. In diesem Frühjahr hatte Höler, so erzählt er es, nur noch vier Jungs für die U 17. Sowieso strömen Teenager schon seit Jahren nicht mehr im Stile einer Völkerwanderung in die Fußball-Abteilungen. Obendrauf kam die Pandemie. „Und da ist mir Tim eingefallen“, sagt Jan-Moritz Höler.

Ein einigermaßen spinnerter Gedanke sei das gewesen, gesteht er. Nach einem Testspiel sprach er Tim Bulck trotzdem an. Wie wäre es, wenn eure Jungs in unserem Team spielen? So habe er gefragt. Die Frage setzte einen Prozess in Gang. Mit Trainern, Abteilungsleitern, Vereinsvorständen musste geredet, die Finanzierung geklärt werden. Am Ende konnte Hölers Frage so beantwortet werden: Ja, das wäre gut. Die Sichtung für die neue gemeinsame U 17, die BSV heißt und in der ganz viel Walle drinsteckt, ist längst angelaufen.

Aufmerksamkeit für das Fußball-Projekt wecken

Man hofft jetzt, dass noch mehr Spieler dazukommen, man hofft, dass Eltern, Medien, Sponsoren auf das Fußball-Projekt im Bremer Westen aufmerksam werden. Mindestens zweimal die Woche soll künftig trainiert werden, dazu vielleicht noch eine wöchentliche individuelle Einheit. Die Projekt-Mannschaft wird von Tim Bulck und dessen Vereinskollegen Marlon Reyher betreut. Höler wird die A-Jugend des BSV übernehmen. Und allen soll geholfen sein.

Die Spieler haben die Möglichkeit, zum Stammverein zurückzukehren, aber die Chance, höherklassig zu spielen beziehungsweise weiter in den Leistungsfußball vorzudringen. „Der BSV will einen Unterbau, wir wollen nicht, dass unsere Leistungsträger weggelockt werden“, sagt Tim Bulck in einer Art Zusammenfassung. „Zusammen ist man stärker“, sagt Jan-Moritz Höler. Und, werden sich die jungen Leute vertragen? Zwei Vereine, eine Mannschaft? Kein Problem, sagt Trainer Marlon Reyher. „Die Jungs kennen sich doch eh schon, da muss man gar nicht erst mühsam integrieren“, sagt er. Die Jungs, so könnte man daraus schließen, leben längst das vor, was die Erwachsenen jetzt nachholen wollen.

Zur Sache

Das lange Warten auf den Saisonstart

Wann in Bremen die Fußballsaison 2020/21 –und damit auch jene im Jugendbereich – beginnen kann, ist weiterhin offen. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hatte vor gut zwei Wochen öffentlich gemacht, dass er mit vier Szenarien plant. Das Wunsch-Szenario wäre dabei ein Start in die Saison zwischen dem 1. September und dem 15. November. Dann wäre, bei eventuell zeitlicher Straffung, ein Ligabetrieb in der gewohnten Form in allen Altersklassen möglich. Bei allen anderen Szenarien, die jeweils mit einem späteren Saisonstart disponieren, wäre eine deutliche Verkürzung der Spielrunden nötig. Wann es entsprechende behördliche Verfügungen gibt, an denen sich der BFV orientieren kann, ist ungewiss.