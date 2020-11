Ein wichtiger Schritt: Firebirds-Headcoach Oliver Minschke freut sich über die Kooperation mit den OT-Rebels. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Rund 500 Meter Luftlinie sind es, die die Feuervögel und die Rebellen im Bremer Osten räumlich voneinander trennen. Noch. Denn künftig machen diese beiden Klubs mit ihren Footballabteilungen gemeinsame Sache. Die Kooperation zwischen den Teams des ASC Bremen Firebirds und der OT-Rebels des Turn- und Sportvereins Osterholz-Tenever ist beschlossen und wird jetzt verkündet. „Wir für Bremen!", lautet das Motto der Zusammenarbeit, Ziel ist es, "den Bremer Football wieder nach vorne zu bringen", sagt Christian Berlips, der sich bei den Rebels gemeinsam mit seinem Vater Reiner um die Belange der Sparte kümmert. "Das ist eine gute Geschichte", sagt Oliver Minschke, Headcoach der Bremen Firebirds und auch designierter Headcoach des neu zu formierenden Herrenteams.

Dieses zu Ende gehende Corona-Jahr hat auch bei den Footballern in der Region Spuren hinterlassen. „Der Vereinssport hat wegen Covid-19 überall in der Republik große Probleme, nicht nur im American Football“, sagt Firebirds-Urgestein Alexander Balz. Ausgesetzter Spielbetrieb, Mitgliederschwund und schwache Trainingsbeteiligungen – mit den Auswirkungen hatten und haben auch die hier beteiligten Mannschaften arg zu kämpfen. Also gingen die Verantwortlichen der benachbarten Klubs aufeinander zu, um sich über die Zukunft auszutauschen. Die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit wurden ausgelotet, Vor- und Nachteile abgewogen. Im Rahmen dieser Gespräche, so schildert es Oliver Minschke, habe man dann schnell gemerkt, dass nur ein gemeinsamer Weg auch der richtige Weg sein würde.

Es soll ein Weg sein, der den beiden Sparten einerseits die Eigenständigkeit bewahrt, andererseits aber auch sportlich für beide Sparten zu einer deutlich spürbaren Verbesserung führt. Eine Kooperation, keine Fusion. Beide Seiten bringen je ein Herren- und ein Jugendteam ein. „So können wir auf ein viel größeres Potenzial zurückgreifen, qualitativ und quantitativ. Beide Mannschaften werden über einen ausreichend großen Kader verfügen, das belebt dann auch den Konkurrenzkampf im Training“, sagt Oliver Minschke. Wichtig sei es ihm dabei, dass „die Spieler und auch Trainer langfristig diesen Weg mit uns gehen wollen“.

Die Herrenspieler der bei OT erst Mitte 2016 zunächst als reine Jugendmannschaft gegründeten Rebels bleiben dabei Mitglied in ihrem Stammverein, werden aber künftig beitragsfrei im Dress und unter dem Namen der Firebirds auflaufen. Die Jugend wiederum wird als Spielgemeinschaft an den Start gehen und – Stand jetzt – ihre Heimspiele auf der OT-Anlage Schevemoor bestreiten. Apropos Anlage: Nicht nur personell, sondern auch in puncto Sportstätten und Trainingsmöglichkeiten wird sich die Kooperation positiv bemerkbar machen.

„Es gibt eigentlich nur Vorteile“, sagt Alexander Balz. Der langjährige Spieler und frühere Headcoach der Firebirds war eine der treibenden Kräfte in dieser Angelegenheit. Mehrfach hat man sich zu Gesprächsrunden getroffen, saß mit Mundschutz und in gebührendem Abstand im Stuhlkreis zusammen und diskutierte. Balz, Minschke, Gründungsmitglied Heiko Woltmann, Firebirds-Abteilungsleiter Christian Bartsch und Vize-Präsident Alexander Schlender auf der einen, Vater und Sohn Berlips sowie Rebels-Teammanager Markus Flake auf der anderen Seite. Immer wieder wurde dabei auch in eigenen Reihen Rücksprache gehalten mit Vorständen, Trainern und Spielern. „Das Feedback“, sagt Alexander Balz, „war durchweg positiv.“ Am Ende gab es also eine breite Zustimmung für dieses Projekt, „mit dem wir die Zukunft des American Football in Bremen sichern wollen“, sagt Oliver Minschke.

Die nahe Zukunft soll dabei so aussehen, dass die Herren gemeinsam in der Oberliga antreten. In den nächsten zwei Jahren, also rechtzeitig zum 30-jährigen Bestehen der Bremen Firebirds, will man den Aufstieg in die Regionalliga realisieren. „Wir bringen viele junge Talente ein, das wird eine erstklassige Mannschaft“, glaubt Rebell Christian Berlips. Und Defense Backs Coordinator Yannic Hanschen, einer von mindestens sieben Coaches im Trainerstab, ist davon überzeugt, „dass sich die Firebirds auf dieser Grundlage kurzfristig sportlich in der Regionalliga etablieren werden“. Er erhoffe sich, sagt Hanschen, dass die Firebirds durch die neue Kooperation zur Anlaufstelle für Spieler, Fans und Footballinteressierte in der Stadt Bremen werden.

Oliver Minschke hat diesbezüglich schon erste Anfragen von Spielern anderer Klubs erhalten. Das Wechselkarussell dreht sich gerade, weiß der frühere Braunschweiger Erstligaspieler, der mit dem deutschen Rekordmeister dreimal im Germanbowl stand und mit den Lions im Jahr 2003 den Eurobowl, den bedeutendsten europäischen Titel im American Football auf Vereinsebene, gewonnen hat. Es spricht sich herum, dass sich in Osterholz etwas tut in Sachen Football.

Zur Sache

Ein Footballspiel im Coronajahr

Mit einer privat organisierten Liga hatten die Footballvereine in und um Bremen in diesem Jahr die Zwangspause füllen wollen. „Wir wollten ein Signal setzen, dass der Football noch lebt“, sagt Firebirds-Akteur Alexander Balz. Weil der Spielbetrieb ausgesetzt war, sollte der „Coronabowl“ eine Abwechslung zum nur eingeschränkt möglichen Trainingsbetrieb sein. Aufgrund schwindender Mitglieder und aus Sorge vor Infektionen reduzierte sich die Zahl der interessierten Teams dann aber von anfänglich zwölf auf drei. Am Ende fand nur ein einziges Spiel statt: Regionalligist Bremerhaven Seahawks setzte sich dabei erwartungsgemäß gegen den Oberligisten Bremen Firebirds durch. „Immerhin haben wir in diesem Corona-Jahr ein Spiel absolvieren können“, sagt Bremens Headcoach Oliver Minschke.