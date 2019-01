Das Abenteuer Weltmeisterschaft kann beginnen. An diesem Donnerstag um 18 Uhr treffen sich die Mitglieder der Lateinformation des Grün-Gold-Club sowie Trainer, Physiotherapeut und Fitnesscoach, Freunde und Begleiter am Bremer Flughafen. Die Aufregung ist groß, eine Formations-WM in Asien hat es bislang noch nie gegeben. Für viele der 31, die mit an Bord sein werden, ist es der erste Trip nach China. Doch es ist nicht nur reisetechnisch ein Abenteuer, für den Verein auch ein kostspieliges. Die Ausgaben für 21 Teilnehmer übernimmt der deutsche Tanzsportverband komplett, die Mehrkosten für die zusätzlichen Paare und Trainer stemmt der Verein. „Das ist es uns aber wert“, erklärt Jens Steinmann, Vorsitzender des Clubs. Schließlich sollen auch alle fünf Ersatzpaare mit dabei sein. Sie gehörten schließlich auch zum Team und sollen in dieser Saison noch alle zum Einsatz kommen, erklärt der Vereinsboss. Finanziert würden die Ausgaben unter anderem durch zwei Showauftritte, die die Mannschaft nach der WM in Shenzhen noch im benachbarten Macao bestreiten wird. Außerdem gibt es erstmals Preisgelder für die WM-Platzierten. Der Sieger erhält immerhin 4000 Euro, der zweite noch 3500.

Erste Station auf dem Weg nach China ist Zürich. Von dort geht es dann später um 22.40 Uhr am Abend weiter mit dem Swiss-Air-Flug LX 138 direkt nach Hongkong. Ankunft 17.20 Uhr Ortszeit. Von dort fährt die Reisegruppe mit dem Bus dann noch mal rund 50 Kilometer weiter nördlich nach Shenzhen, wo an diesem Sonntag die Weltmeisterschaft der Lateinformationen stattfinden wird. „Das wird auf jeden Fall etwas ganz Besonderes sein“, sagt Jens Steinmann, der es sich nicht nehmen lässt, seine Mannschaft bei diesem WM-Abenteuer vor Ort zu unterstützen.

Mit einer solch großen Reisegruppe bedarf es schon einer intensiven logistischen Vorbereitung, damit auch alles bei der Weltmeisterschaft rund läuft. Glücksfall für den Club: Der Vizepräsident ist Inhaber eines Bremer Reisebüros und hat sich vorab um Flüge und Visa gekümmert. Aber es gibt noch eine Menge mehr zu beachten. Nicht nur die eigenen Trainingsanzüge müssen in den Koffer, auch die Tanzkleider und Anzüge sind dabei, genauso wie Ersatz-Strasssteine oder Nähzeug. Zu schnell muss nach einem Wettkampf-Einsatz das ein oder andere Utensil ersetzt oder genäht werden. „Wir nehmen in der Tat auch zwei Outfits mit“, erklärt Jens Steinmann. Denn in Macao werden sowohl die alte Choreografie (Noises, Voices, Melodies) getanzt als auch die neue „This is me“.

Als Sondergepäck separat verschickt wird auf jeden Fall die Massagebank von Physiotherapeut Heiner Wolken. Die ist unersetzlich, schließlich dürfte Wolken nach den sportlichen Höchstleistungen, die die Tänzer und Tänzerinnen abliefern, die ein oder anderen Muskelgruppen wieder lockern müssen.

Die Koffer der Grün-Gold-Entourage werden also prall gefüllt sein. Die meisten dürften die 23 Kilo Freigepäck vermutlich ausnutzen. Nach der Weltmeisterschaft in Shenzhen fährt die Mannschaft am 4. Dezember nach Hongkong, und dann anschließend nach Macau, wo sie am 8. und 9. Dezember ihre Shows tanzen werden. Asien scheint ein Markt des Tanzsports zu sein oder für Formationen noch zu werden, schließlich wurde die Bremer Lateinformation eigens nach Macau eingeladen – die Kosten spielten anscheinend keine Rolle. Ein Glücksfall für den Verein, nur so habe man der ganzen WM-Reise leichten Herzens zustimmen können, sagt Jens Steinmann. „Und schließlich bleibt auch noch genügend Zeit, um in Shenzhen, Hongkong oder Macau ein bisschen Sightseeing zu betreiben."

Was die Mannschaft sportlich in China zu erwarten hat, bleibt abzuwarten. Erstmals findet eine WM der Lateinformationen in China statt, und deshalb könnten sich in der Tat neben den europäischen und russischen Mannschaften womöglich auch mal asiatische Teams sowie Formationen aus Australien einfinden. Noch aber gibt es keine Teilnehmerliste. „Ich weiß nur, dass 15 Mannschaften tanzen werden", sagt Jens Steinmann. Aus Europa kommen zwei deutsche Teams, zwei Formationen aus Österreich, eine aus Holland und zwei reisen aus der Mongolei an. Bleibt abzuwarten, wer die restlichen Startplätze belegen wird.

Genauso spannend dürfte es sein, wie das Publikum, das erstmals Mannschaftstanzen sieht, reagiert. Paartanzen ist in China im Gegensatz zum Formationssport dagegen schon lange sehr populär. Der internationale Wettkampfkalender verschiebt sich seit Jahren immer mehr Richtung Asien. Die Weltmeisterschaft der Lateinformationen ist somit auch eingebettet in ein International-Open-Tanzturnier für Standard- und Lateinpaare. Als sich keine Nation in Europa fand, die WM 2018 ausrichten zu wollen, sorgte der frisch gewählte neue Präsident des Internationalen Tanzsportverbandes (WDSF), Shawn Tay, kurzfristig dafür, dass Shenzhen als WM-Ausrichter einsprang und der Wettkampf Bestandteil des Paar-Events wurde. „Darüber sind wir natürlich glücklich“, betont Jens Steinmann. Es wäre für die Aktiven eine sportliche Katastrophe gewesen, wenn sie nicht bei einer Weltmeisterschaft hätten antreten können, erklärt der Club-Chef. „Dafür trainieren die Mannschaften das ganze Jahr über zu hart.“ Und damit 2019 nicht schon wieder alle um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft bangen müssen, findet sie einmal mehr vor der Haustür statt – in Bremen.