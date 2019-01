Mehr Taktik, als man denken könnte: Unterwasserrugby im Grohner Sportbad. (TSC BREMEN)

Dreimal tief Luft holen. Das muss reichen. Dann taucht Carsten Teuchert wieder hinab und legt sich auf den Korb. Er gibt oft den Torwart in seinem Team, und in den Korb da unten auf dem Boden des Schwimmbeckens, da soll der Gegner den Ball ja nicht hineinbekommen. Das hat zuletzt gut geklappt. Teucherts Team hat alle drei Spiele des Spieltags gewonnen, es ist jetzt erst mal Tabellenführer der Bundesliga Nord im Unterwasserrugby.

Teucherts Team: Es ist sehr gemischt – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es besteht zu zwei Dritteln aus Bremern vom TSC Bremen und zu einem aus Oldenburgern vom PSV Oldenburg, es tritt als Spielgemeinschaft an. Zum Team gehören Spieler im Alter zwischen 21 und 71 Jahren. Es stehen 15 Männer und fünf Frauen im Kader. Das wäre dann schon mal ein sehr besonderes Merkmal dieses Sports.

„Und das Spiel ist wesentlich taktischer, als man zunächst annehmen könnte“, sagt Teuchert, der auch Rugbywart des Tauchsport-Clubs Bremen ist. Der hohe Taktikfaktor sei letztlich ein gewichtiger Grund, warum Männer wie Frauen, warum Jung wie Alt sich in diesem Sport hervortun können. Zwölf Spieler pro Team treten gegeneinander an, sechs davon sind jeweils im Becken. Drei weitere Spieler dürfen zusätzlich ausgetauscht werden.

Es wird, ähnlich wie im Eishockey, fliegend gewechselt. Wer wann ins Becken taucht, legt der Mannschaftsführer fest, im Bremer Fall ist das Alexander von Bremen-Kühne. Auch ähnlich wie im Eishockey gibt es eine effektive Spielzeit, beim Unterwasserrugby sind es zweimal 15 Minuten. Die vom Laien erwartete Rugby-Rauferei gibt es natürlich auch, aber zumeist nur vor den Körben. „Da braucht man dann halt die Wühler“, sagt Teuchert, und diesen Job würden dann eher keine Frau oder ein 71-Jähriger erledigen.

Ansonsten würde es eher um Schnelligkeit und Handlungsschnelligkeit gehen. Nur wer den Ball hat, darf rugbymäßig attackieren beziehungsweise attackiert werden. Nur selten verletze sich jemand, sagt Teuchert. Im Idealfall, sagt er außerdem, würde der Ball unter Wasser tika-taka-mäßig zirkulieren. Man versuche, möglichst viele Gegenspieler unter Wasser an den Ballführenden zu binden. Damit sie Luft verbrauchen und auftauchen müssen. Damit ein Teamkollege frei und anspielbar ist. Der Ball darf nur unter Wasser geführt werden, er ist beschwert und würde ohne Berührung langsam zu Boden sinken.

Standort ist durchaus beliebt

Rund drei bis vier Stunden pro Woche trainiert das SG-Team, mal in Bremen, mal in Oldenburg. Am ersten Bundesliga-Spieltag im Sportbad Grohn feierte es jetzt praktisch ein Jubiläum sowie eine Premiere. Zum einen wurde zum zehnten Mal der sogenannte Bremer Spieltag in Grohn ausgetragen. Der Standort ist durchaus beliebt in der Szene, für den 20. Januar haben auch die Hamburger ihren Spieltag hierher verlegt. Zum zweiten hatten die SG-Spieler noch nie in der ersten Liga in allen Partien eines Spieltags gesiegt. In Grohn bezwangen sie diesmal Torpedo Dresden mit 5:2, TW Göttingen mit 3:0 sowie die Sporttaucher Berlin mit 8:1.

Gelingt Bremen erstmals seit 13 Jahren der Sprung zur Finalrunde um die Deutschen Meisterschaften? Die jeweils beiden Erstplatzierten der drei vom Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) betriebenen Bundesligen Nord, West und Süd qualifizieren sich für die Endrunde im kommenden Mai. Teuchert schätzt allerdings, dass Bremen dort nicht vertreten sein wird. Die Teams aus Hamburg sowie der Spielgemeinschaft Paderborn/Bielefeld gelten als Favoriten der Nord-Staffel, beide hätten sich für diese Saison noch einmal verstärkt. Anders als die Bremer Tabellenführer haben sie noch nicht in den Ligabetrieb eingegriffen.