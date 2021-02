Aufstehen und weitermachen heißt die Devise für die Eisbären um Josh Braun (links) und Kevin Yebo nach der Pleite gegen Jena. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Der Ligaprimus war eine Nummer zu groß für die Eisbären Bremerhaven: Im Heimspiel musste sich der Pro-A-Vizemeister der Vorsaison den Basketballern aus Jena mit 79:89 (39:48) geschlagen geben. Auf Seiten der Gastgeber war deutlich zu spüren, dass ihnen der Rhythmus nach Corona-bedingter Trainingspause und den damit einhergehenden Spielabsagen gegen Trier und Hagen fehlte. Überdies trat das Team von Headcoach Michael Mai personell geschwächt und mit einer dünnen Rotation an, die sich vor allem unterm Korb bemerkbar machte. Entscheidend war zudem das zweite Viertel, in dem die Eisbären viel zu viele Fehler gemacht und 31 Punkte abgegeben hatten. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte auch Michael Mai.

Die Eisbären waren zum Transferschluss am Wochenende noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv geworden und hatten bis Saisonende William Lee Daniels unter Vertrag genommen, nachdem man sich zuvor von Center John Bohannon getrennt hatte. Der gebürtige Texaner, der erst kurz vor Saisonstart Mitte Oktober verpflichtet worden war, „hat die Erwartungen nicht erfüllt“, so Coach Mai, der nun gegen Jena überdies auf Kapitän Max Ugrai (Quarantäne) und Rene Kindzeka (Sprunggelenkverletzung) verzichten musste und somit nur sieben seiner etatmäßigen Profis zur Verfügung hatte.

Neuzugang sitzt vor dem Fernseher

Während das Aufgebot durch die Nachwuchskräfte Menno Möller, Johannes Heiken und Mitja Kruhl aufgefüllt wurde, saß Neuverpflichtung Daniels in seiner neuen Wohnung in Bremerhaven und konnte die Partie nur im Livestream via Internet verfolgen. Der gebürtige New Yorker, der bis zum Saisonende im Dezember noch für Brujos de Guayama in Puerto Rico aktiv war und dort in 19 Spielen durchschnittlich 16,8 Punkte und 5,4 Rebounds erzielt hatte, befindet sich noch in der häuslichen Einreise-Quarantäne. Er wird den Eisbären frühestens am nächsten Sonnabend in der Heimpartie gegen Schwenningen zur Verfügung stehen. „Ich freue mich schon darauf, dann gemeinsam mit dem Team unsere Ziele umsetzen zu können“, sagte der 34-jährige Daniels.

Der Forward war bereits bei diversen Klubs in verschiedenen Ländern und auf mehreren Kontinenten aktiv und bringt reichlich Erfahrung mit. "Erfahrung, die uns noch gefehlt hat", sagte Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann. Trainer Michael Mai ist bereits voller Vorfreude: "Sein Lebenslauf sagt alles", so Mai über den Mann, der sogar schon in der Euro League zum Einsatz gekommen ist. "Daniels hat auf allen Ebenen und an vielen Orten gespielt. Dabei hat er gezeigt, dass er immer gewinnen will. Seine Erfahrung und sein vielseitiges Können sind genau das, wonach wir gesucht haben, um uns noch mehr Stabilität zu verleihen.“

Stabilität, die den Eisbären an diesem Mittwochabend gegen den früheren Bundesligisten aus Jena vor allem in der Defensive gefehlt hat. Es war bekannt, dass sich die mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge angereisten Gäste vor allem durch ein starkes Kollektiv auszeichnen, bei dem gleich acht Spieler im Schnitt zweistellig punkten. Angeführt werden sie dabei vom ehemaligen Eisbär Kasey Hill, der bis März des Vorjahres noch für Bremerhaven aktiv war und nach einem Abstecher über Polen jetzt das Team von Ex-Bundestrainer Frank Menz mit 15,1 Punkten und 7,4 Assists pro Spiel an die Tabellenspitze geführt hat.

Das Eisbären-Trainingscenter am Amerikaring, wo Bremerhaven nun seine Punktspiele austrägt, ist Hill natürlich noch bestens bekannt. Entsprechend auffällig war der 27-Jährige in seinen Aktionen. In einer zunächst engen Partie mit wechselnden Führungen lagen die Eisbären vor allem dank des agilen Armani Moore nach dem ersten Viertel mit 23:17 vorn. Leon Friederici baute die Führung in der Folge mit einem Dreier sogar auf 26:17 aus, doch dann schloss Hill einen 10:0-Lauf der Gäste mit dem 27:26 ab und brachte Jena in Front. Kurz vor der Halbzeit war es dann wiederum Hill, der zunächst zwei Freiwürfe verwandelte und dann mit dem Pausenpfiff nach einem Steel noch einen Dreier zum 48:39 traf.

Nach dem Seitenwechsel legte Jena mit Volldampf nach, agierte mit hoher Intensität in der Offensive und zeigte sich dabei sowohl in der Nahwurfzone als auch von jenseits der Dreipunktemarke treffsicherer. So setzten sich die Thüringer schnell bis auf 18 Punkte ab (61:43/23.). Man habe gewusst, wie effizient Jena in der Offensive ist, sagte Coach Mai. Sein Team war in der Verteidigung indes nicht kompakt genug, um den Gegner entscheidend zu stoppen. Die Eisbären um Topscorer Kevin Yebo (18 Punkte) zeigten allerdings eine gute Moral. Sie gaben sich nicht geschlagen, sondern verkürzten zwischenzeitlich bis auf sechs Zähler. Für die erhoffte Wende reichte es zwar nicht mehr, „aber ich bin stolz darauf, dass wir noch mal zurückgekommen sind“, sagte Mai.

Eisbären Bremerhaven: Braun (9), Möller, Pölking (6), Friederici (3), Heckel (13), Moore (16), Yebo (18), Davis (14), Kruhl, Heiken.