Der Kapitän in ­Aktion: Eisbär Max Ugrai (links) ist froh, wieder aufs Parkett zu dürfen. Am Sonntag spielt Bremerhaven in Leverkusen – es ist die erste Partie nach 35 Tagen Pause. (Sven Peter /Hansepixx)

Die Eisbären Bremerhaven kehren in den Spielbetrieb zurück. Wenn das Basketballteam an diesem Sonntag zur Auswärtspartie bei den Giants in Leverkusen antritt, ist es für den Pro-A-Ligisten das erste Spiel nach exakt 35 Tagen. Ihre letzte Begegnung hatten die Eisbären am 8. November in Nürnberg bestritten, danach folgte Corona-bedingt eine unfreiwillige Zwangspause. Nachdem beim Gastgeber Nürnberg alle zehn (!) eingesetzten Akteure im Anschluss positiv auf Covid-19 getestet worden waren, hatte es schließlich auch im Bremerhavener Lager insgesamt sechs positive Testergebnisse und entsprechende Quarantänemaßnahmen gegeben. Gleich vier Begegnungen – gegen Quakenbrück, Trier, Jena und Paderborn – mussten in der Folge verlegt werden, für einige Eisbären-Spieler dauerte die Trainingspause bis zu 20 Tage.

Für einen Profisportler ist das eine sehr lange Pause. Um muskuläre Verletzungen zu vermeiden, galt es also, entsprechend umsichtig wieder in den Trainingsalltag einzusteigen. Belastungssteuerung lautete das Zauberwort für Headcoach Michael Mai und seinen Assistenten Allen Smith, präventiv wurde auf Beweglichkeit ebenso geachtet wie auf Stabilität. Seit Monatsbeginn ist die Mannschaft wieder komplett im Training. Mit dabei ist erfreulicherweise auch Marcel Keßen, der vor Saisonbeginn mit einem Bänderriss ausgefallen war. Anders als Kevin Yebo, der sich nach seiner Hand-Operation noch im Aufbautraining befindet, könnte der 23-jährige Center Keßen womöglich schon an diesem Sonntag in Leverkusen zu seinen ersten Einsatzminuten kommen.

„Alle sind froh, wieder in der Halle zu stehen“, schildert Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann. Und auch Kapitän Max Ugrai hat beim Team eine große Erleichterung ausgemacht. „Das war schon krass, wenn man so plötzlich von 100 auf null fahren muss und keine Möglichkeit mehr hat, sich zu bewegen. Da fällt einem echt die Decke auf den Kopf“, sagt der 25-Jährige. Umso schöner sei es nun, dass man seinem Beruf wieder nachgehen dürfe. Vor dem Team-Lockdown waren die Eisbären die Mannschaft der Stunde in der Pro A gewesen. Bremerhaven hatte von fünf Spielen alle fünf gewonnen und die Tabelle angeführt, aktuell sind die Seestädter Zweiter hinter den Seawolves aus Rostock. „Wir müssen jetzt schnell unseren Rhythmus wiederfinden“, sagt Max Ugrai. Der 2,04-Meter-Mann ist indes zuversichtlich, dass das gelingen wird. „Es gibt keine Ausreden: Wir sind alle ausgeruht und haben eine große Rotation“, sagt Ugrai. Natürlich sei es das Ziel, in Leverkusen die weiße Weste zu wahren und bald an die Tabellenspitze zurückzukehren.

Das Tabellenbild ist derweil noch arg verzerrt. Mehr als die Hälfte der 15 Klubs war beziehungsweise ist von Corona betroffen, in Summe sind etliche Partien abgesagt, verlegt oder getauscht worden. Diese Partien nachzuholen, „das wird eine Herausforderung“, sagt Nils Ruttmann. Ohne englische Wochen werde man das kaum bewerkstelligen können, allerdings sei auch eine Verlängerung der Saison weiterhin eine Option, so Ruttmann.

Eisbären ohne Spielstätte

Eine Saison, die noch jung ist, die den Verantwortlichen aber wegen der Pandemie bereits so einiges abverlangt hat und noch abverlangen wird. Nachdem die Stadt Bremerhaven beschlossen und verkündet hatte, dass die Stadthalle im Dezember wegen ihrer guten Verkehrsanbindung zum Impfzentrum umgebaut wird, standen die Eisbären plötzlich sogar ohne Spielstätte da. Bei der Suche nach einer Alternative hat sich nun das eigene Trainingscenter am Amerikaring herauskristallisiert, zumindest so lange, wie ohnehin nur Geisterspiele ausgetragen werden dürfen.

„Der Boden ist da, die Körbe sind da, wir müssen nur in Sachen Licht und Anzeigetafel ein bisschen nachrüsten“, erklärt Nils Ruttmann. Grünes Licht von der Ligaleitung gab es für diese Lösung zwar noch nicht, die Liga sei aber sehr gesprächsbereit, so der Geschäftsführer. Eine Rückkehr in die altehrwürdige Walter-Kolb-Halle wäre für die Eisbären erst dann ein Thema, wenn bei einem entsprechenden Hygienekonzept wieder 500 Zuschauer oder mehr erlaubt seien, betont Nils Ruttmann. „Für die Kolb-Halle ist der Kostenaufwand wesentlich größer, das müsste man dann noch mal genau durchrechnen.“

Das Eisbären-Trainings-Center, kurz ETC genannt, soll also vorübergehend zur Heimspielstätte ausgebaut werden. Was aber nicht von jetzt auf gleich beziehungsweise bis zum nächsten anstehenden Heimspieltermin umzusetzen ist. Am Sonnabend, 19. Dezember wäre Bremerhaven laut Spielplan Gastgeber für Tübingen, das übrigens das gleiche Schicksal ereilt hat. Der Tübinger Tiger-Käfig wird ebenfalls zum Impfzentrum umfunktioniert, ein Heimspieltausch mit dem Gegner, wie von Bremerhaven zunächst angedacht, ist an dem Termin somit nicht möglich.

Also drehen die Eisbären im Verbund mit der Liga ein größeres Rad. Ansetzungen werden getauscht, Spiele verlegt. Corona und die Begleitumstände wollen es so. Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen vor der Zwangspause wird das Nordlicht der Liga absehbar noch weitere fünf Partien in Folge in des Gegners Halle bestreiten. „Das wird ein harter Roadtrip für uns“, sagt Nils Ruttmann. Ein Trip, der nach jetzigem Stand folgende Stationen beinhaltet: Leverkusen (13. Dezember), Quakenbrück (19. Dezember), Karlsruhe (27. Dezember), Hagen (30. Dezember) und Heidelberg (9. Januar). Erst am 16. Januar würde dann das erste Heimspiel anstehen, ein Heimspiel im ETC gegen Karlsruhe. Kapitän Max Ugrai kann sich mit diesem Gedanken anfreunden: „Wir wussten alle, dass es eine besondere Saison werden wird. Und wenn eh keine Fans erlaubt sind, könnte es schon ein psychologischer Vorteil sein, da zu spielen, wo wir jeden Tag trainieren.“