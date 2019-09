Die Fans stimmen sich schon einmal ein: Die Fischtown Pinguins starten kommende Woche in ihre vierte Saison als Eishockey-Erstligist. (Fotos: Bernd Kramer)

Gerd ist nicht zu übersehen. Gerd trägt eine gehäkelte Mütze in Rot-Weiß, die aussieht wie ein Wikingerhelm. Jetzt steht Gerd am Bierstand auf dem Phillips Field. Hier hat der Fanklub „Crazy Pinguins“ ein kleines Fest organisiert. Bierbude, DJ, Würstchenstand, ein paar Partygarnituren zum Sitzen und ein Zelt, das vor Wind schützt. Das Phillips Field ist ein ehemaliger Bolzplatz, angelegt vor vielen Jahren von den Amerikanern, direkt an der Rückseite der Stadtverwaltung gelegen. Es sieht etwas abgerockt hier aus, aus den Rissen im Asphalt wächst das Gras, ein Zaun rahmt das Areal notdürftig ein.

Aber der Ort hat Charme. Damit passt er zu den Leuten, die sich hier heute Abend getroffen haben. Es sind die Treuesten der Treuen und die Lautesten der Lauten unter den Fans der Fischtown Pinguins. Nebenan vor der Stadthalle spielt Rea Garvey live, aber das interessiert hier keinen. Die Pinguins-Fans, sie tragen Kutten und Trikots, stimmen sich auf die neue Eishockey-Saison ein. Gleich gehen sie rüber in die Eisarena, vorletztes Testspiel, das erste in Bremerhaven. Die Leute sind neugierig. Wie gut ist die Mannschaft schon in Form? Welchen Eindruck machen die neuen Spieler? Geht das Eishockey-Märchen in Fischtown weiter?

Gerd Winters (Bernd Kramer)

„Der Trainer sagt jedes Jahr: Wir wollen punkten und nicht Letzter werden“, sagt Gerd, der mit Nachnamen Winters heißt und schon zu den Pinguins gegangen ist, als sie noch in der alten zugigen Halle, der „Fischdose“, gespielt haben. Aber das ist gefühlt ein anderes Zeitalter gewesen. Mittlerweile sind die Pinguins in der schicken Eisarena heimisch. Ins vierte Bundesliga-Jahr gehen sie, und in jeder der vorangegangenen drei Spielzeiten haben sie ligaweit für Staunen gesorgt. Sind trotz des kleinsten Etats zweimal ins Playoff-Viertelfinale eingezogen. Zuletzt haben sie es wenigstens in die Pre-Playoffs geschafft.

„So kann es weitergehen“, sagt Gerd. Zu diesem Zeitpunkt weiß er aber noch nicht, dass das Spiel gegen EC Villacher SV, auf das sich alle so freuen, eine Enttäuschung wird. Mit 4:7 (2:0, 2:4, 0:3) verlieren die Pinguins im Halbfinale des Energie-Cups gegen den österreichischen Erstligisten. Sie starten gut, verteidigen anfangs stark in Unterzahl, aber später bricht vieles auseinander. Immerhin: Alex Friesen, im Vorjahr für 30 Scorerpunkte gut, ist schon wieder produktiv, er trifft zweimal. Sturmkollege Brock Hooton, Pinguin im siebten Dienstjahr, erzielt auch ein Tor, und dem zuverlässigen Tschechen Miha Verlic gelingt ebenfalls ein Treffer. Von den neuen Spielern ist noch nicht so viel zu sehen.

Die Stimmung in der Halle ist an diesem Freitag ausbaufähig, aber okay dafür, dass sie nur zur Hälfte gefüllt ist. Das wird nächste Woche Sonntag im ersten Heimspiel gegen die Eisbären Berlin anders sein. Über 3000 Dauerkarten haben die Pinguins verkauft, das ist Rekord. Wenn die Mannschaft auch nur einigermaßen dort anknüpft, wo sie aufgehört hat, dürften sich Woche für Woche wieder 4600 Menschen in die Arena zwängen.

Zu ihnen kommen die Fans: die Schabernack-­Wirte Alex und Dani Yasharovi. (Bernd Kramer)

Dani Yasharovi ist sich sicher, dass es so kommen wird. Sie ist die Wirtin des Schabernack in der Hafenstraße. Hier treffen sich die Fans vor jedem Heimspiel oder zum gemeinsamen Schauen der Auswärtsspiele. Heute haben Dani und ihr Mann Alex nicht viel zu tun, alle Stammgäste sind auf dem Phillips Field. Vielleicht schaut hinterher der eine oder andere noch vorbei. Er kann sich dann vom Optimismus der Chefin anstecken lassen. „Wir freuen uns wie Bolle auf die neue Saison“, sagt sie. Vor 13 Jahren hat sie ihr Herz an die Pinguins verloren. Damals hat sie vor dem Zweitliga-Finale gegen Straubing die Nationalhymne im Stadion gesungen. Danach war es um sie geschehen. „Die Pinguins sind meine Mannschaft“, sagt sie. Ob es wieder für die Playoffs reicht? „Aber klar, muss.“

Auf dem Phillips Field sind sie etwas verhaltener. Die Fans haben noch viele Fragen. Gut, dass die Mannschaft aus dem Vorjahr – ganz untypisch – fast komplett zusammengeblieben ist. Normalerweise verlassen die Spieler, wenn sie zu gut für Bremerhaven werden, die Stadt wieder und gehen dorthin, wo es mehr Geld zu verdienen gibt. Auch der Trainer, Thomas Popiesch, hoch geschätzt in der Branche, ist geblieben. Er hat sogar erstklassige Unterstützung bekommen. Martin Jiranek, zuletzt Cheftrainer bei Ligakonkurrent Nürnberg, steht jetzt mit Popiesch hinter der Bande.

Die Vorbereitungsspiele haben nur wenig Aufschluss darüber geliefert, wie stark die Mannschaft wirklich ist. Sie musste viel reisen. Weil in der heimischen Arena die Bande ausgetauscht wurde, bereiteten sich Trainer und Team erst in Tschechien, dann in Norwegen und zuletzt für ein Wochenende in den Niederlanden vor. Die Ergebnisse: durchwachsen; ein Test, der zusätzliche Erkenntnisse hätte liefern können, fiel auch noch kurzfristig aus.

Aber wer wären die Pinguins, wenn sie sich davon nervös machen ließen. Wenn immer alles so klar und eindeutig wäre, wie man denken könnte, dann dürften die Pinguins gar nicht mehr Erstligist sein. Rund 4,5 Millionen Euro beträgt der Gesamtetat in Bremerhaven; in Mannheim und in München liegt er dank Milliardär Dietmar Hopp und Red Bull dreimal so hoch. Im Rest der Republik mögen sie mehr Geld und die Spieler mit den größeren Namen haben, dafür hat aber keiner einen Typen wie Mike Moore. Der Kanadier, 34 und kurzzeitig auch mal NHL-Profi, geht in seine vierte Saison als Pinguin. Er ist der Kapitän der Mannschaft, ein furchtloser Anführer. Die Fans lieben ihn.

Moore ist in diesem Sommer zum ersten Mal nach Saisonschluss nicht in die Heimat zurück­geflogen, sondern in Bremerhaven geblieben, weil seine Frau das erste Baby erwartete. Als Moore die Warterei irgendwann zu langweilig wurde, zog er sich einen Blaumann über, stiefelte zur Eisarena und fragte die Maler, die dort gerade am Streichen waren, ob er nicht mithelfen dürfe. Und ob er das durfte. Dass die Umkleidekabine nun wieder tipptop aussieht, haben die Pinguins auch ihrem Kapitän zu verdanken. Es soll nicht die letzte ungewöhnliche Leistung eines Pinguins in dieser Saison bleiben.

Zur Sache

Pinguins werden Turnier-Dritter

Die Fischtown Pinguins haben das letzte Testspiel vor dem Start der Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am kommenden Freitag gewonnen. Im Spiel um Platz drei beim SWB-Energie-Cup schlugen sie am Sonnabend den schwedischen Zweitligisten Kristianstads IK in der Bremerhavener Eisarena mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Brock Hooton (10./36.) und Ross Mauermann (32.) sorgten mit dem 3:0 früh für klare Verhältnisse. Bei eigener Unterzahl kassierten die Pinguins durch Sundberg (51.) zwar das 3:1, doch noch einmal Hooton (59.) beseitigte mit dem 4:1 alle Zweifel am Sieg.